Iniciada no dia 14 de dezembro de 2023, as obras do trecho danificado na Rua do Seminário foram retomadas hoje (15). Conforme a Prefeitura de Campo Grande, a via ficará interditada nos próximos dias para aterramento no local da obra e reestruturação do tubo armco no Córrego Seminário.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), as chuvas no início de dezembro provocou a abertura de um buraco na pista.

"A obra, que teve início no 14 de dezembro, tinha previsão de ser concluída no prazo de 30 dias, porém, a última chuva veio com força e danificou o canal aberto que serve para desviar o curso da água enquanto o tubo era consertado. As equipes tiveram de refazer os serviços e, pelo cronograma, caso não chova, até a quarta-feira (17) deverá ser iniciada a colocação do pavimento asfáltico", diz a nota da prefeitura.

Para a segurança dos trabalhadores, condutores, ciclistas e pedestres, a rua foi totalmente interditada durante o andamento das obras e deve ser liberada até a próxima sexta-feira (19).

Por fim, a Sisep afirma que concluída essa fase, o tráfego será liberado na pista. Mas que o trabalho irá continuar na localidade, a fim de concluir o cronograma final com a construção da calçada e do meio fio.

Cabe destacar que a obra está sendo executada com equipe e recursos próprios da secretaria municipal.

