Saiba quantas cidades continuam alagadas no RS nesta sexta-feira (10)

Além de Porto Alegre, dos 437 municípios, outros 441 foram afetados pela inundação no Rio Grande do Sul, conforme alerta emitido nesta sexta-feira (10), pela Defesa Civil. Além disso, a maior tragédia ambiental que assolou o estado gaúcho deixou 71.409 pessoas em abrigos, e 339.928 desalojados.

Hoje completam 12 dias, desde intensas chuvas atingiram o Rio Grande do Sul, chegando a atingir 400mm, o que acarretou na queda de pontes, interrupção de abastecimento, queda de energia elétrica e água.

Conforme o relatório da Defesa Civil, 162 cidades continuam sem energia, cerca de 452.588 pessoas estão sem acesso à água potável e 66 municípios estão com o serviço de telefonia prejudicados.

Com relação às estradas, o governo do Rio Grande do Sul divulgou que em 47 rodovias, 81 trechos sofreram bloqueios. Para que a população consiga transitar a Defesa Civil disponibiliza um serviço que indica caminhos alternativos que pode ser acessado pelo portal do governo do estado do RS.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas devem prosseguir para os próximos dias, atingindo a região norte do Rio Grande do Sul.

Veja a lista completa dos municípios afetados clicando aqui.



Confira os números desta sexta (10)

Feridos: 756

Desaparecidos: 141

Óbitos confirmados: 126

Pessoas resgatadas: 70.863

Animais resgatados: 9.984

Efetivo: 27.218

Viaturas: 3.466

Embarcações: 340

