Santa Casa é responsável por 40% do faturado por hospitais em MS

Maior complexo hospitalar de Mato Grosso do Sul, a Santa Casa de Campo Grande recebeu 40% do total destinado aos hospitais no Estado para gastos com internações.
De acordo com documento que o Correio do Estado teve acesso com exclusividade, a alta complexidade é a maior responsável por esses dois valores, já que a entidade fatura 62,1% em Mato Grosso do Sul e 61,8% em Campo Grande nesta categoria de internação. Como referência foram utilizados os números totais de 2023 e 2024.
Por ano, a Santa Casa recebe R$ 392,4 milhões (R$ 32,7 por mês) do acordo tripartite entre governo federal, Prefeitura de Campo Grande e governo do Estado.
O documento também mostra que, de acordo com o orçamento anual de 2024 do governo do Estado, foram destinados R$ 1 bilhão de recursos somente para internação em unidades hospitalares, o que corresponde a 42,52% dos R$ 2,3 bilhões investidos na saúde ano passado. Somente para a Santa Casa foram R$ 108,9 milhões no decorrer do ano.
Para 2025, houve uma pequena mudança: foram retirados cerca de R$ 90 milhões do recurso para internações em unidades hospitalares, ou seja, diminuiu para R$ 919 milhões. Porém, o destinado para a Santa Casa se manteve no mesmo patamar, mas mesmo assim a unidade tem reclamado por conta da estagnação dos valores repassados.
Pedidos e negociações
A instituição alega que o repasse mensal atual realizado pelo poder público está desproporcional em relação às despesas operacionais da estrutura, o que já resultou na suspensão do atendimento de 15 serviços menos essenciais à população.
Além disso, o hospital afirma que o valor do contrato não é reajustado desde agosto de 2023.
Hoje, o repasse municipal e estadual somados estão na ordem de R$ 32,7 milhões, porém, a instituição pede a correção deste valor para R$ 45,9 milhões, um aumento de aproximadamente 40,37%, com a recomposição retroativa referente aos últimos dois anos sem reajuste.
Diante do caos financeiro, a Santa Casa foi à Justiça pedir que o contrato fosse renovado com o reajuste, e ficou determinado um prazo até o fim do ano para que a organização filantrópica, a prefeitura e o governo do Estado entrem em comum acordo.
Para o superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Mato Grosso do Sul, Ronaldo de Souza Costa, os valores atuais recebidos pela Santa Casa deveriam “dar conta” das despesas mensais do hospital, afirmando que “os recursos transferidos mensalmente são bastante significativos”.
Empréstimo
Recentemente, devido a ausência de recursos financeiros, a Santa Casa pegou um empréstimo de R$ 5 milhões no início de novembro para pagar uma das cinco folhas salariais atrasadas com os 400 médicos. Como reportado pelo Correio do Estado, essa dívida supera a casa dos R$ 30 milhões.
“A gente precisa também entender o lado dos médicos. Que não é porque são médicos que eles vão trabalhar de graça. Tinha médicos aqui com muita dificuldade, tem médicos que dependem muito aqui do hospital. Então o hospital foi ao banco pegar um dinheiro para pagar uma folha [salarial] para eles. Médico não tem culpa da crise que está instalada”, disse João Carlos Marchezan, diretor de Negócios e Relações Institucionais da Santa Casa.
O atraso nos pagamentos tem afetado os atendimentos nas áreas de cirurgia cardíaca, pediátrica, vascular, plástica, urologia, anestesia, ortopedia, radiologia e anestesia. No entanto, pacientes para atendimento nas áreas de urgência e emergência são atendidos normalmente.