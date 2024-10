Sebrae abre processo seletivo, com salário de mais de R$ 6 mil em MS

Cidades

Com feriadão reduzido, alguns estabelecimentos deverão parar de funcionar a partir de sexta-feira (11)

A ‘semana do saco cheio’ se inicia nesta quinta-feira, 10 de outubro, e desta vez, ela será mais curta em MS, isso porque o feriado de divisão do Estado e o Dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorados nos dias 11 e 12, respectivamente, caem na sexta-feira e no sábado. Além disso, o Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, foi adiantado para quinta-feira (10).

Vale lembrar também que na sexta-feira contará como ponto facultativo, onde o comércio, por exemplo, atenderá em horário comercial (das 9h às 18h) normalmente. Para não ficar com dúvidas, o Correio do Estado preparou uma lista completa de ‘abre e fecha’ na Capital, confira abaixo:

Governo do Estado

Apesar de MS não ter a tradicional Semana do Saco Cheio em 2024, as repartições estaduais não irão trabalhar na sexta-feira (11) e no sábado (12), voltando ao horário normal no dia 13 (segunda-feira).

Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande publicou na sexta-feira (4), no Diário Oficial de Campo Grande, o Decreto n.º 16.050, que transfere no ano de 2024, a data comemorativa do dia do servidor público municipal.

Considerando a Lei Complementar n.º 190, que “dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal” que estabelece a data, fica transferida para o dia 10 de outubro de 2024, quinta-feira, a data para comemoração do Dia do Servidor Público Municipal.

Na sexta-feira (11) é feriado estadual, não havendo expediente nos órgãos públicos municipais, exceto os serviços considerados essenciais.

O decreto não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população. Com isso, o expediente segue normal nos Centros Regionais de Saúde 24h (CRSs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), serviços de limpeza e coleta de lixo domiciliar. A Capital possui quatro CRSs localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia e seis UPAs nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.

Rede Municipal

A semana mais aguardada pelos estudantes está chegando. Conhecida popularmente como “Semana do Saco Cheio”, a partir de sexta-feira (11), as escolas terão os dias letivos alterados devido aos inúmeros feriados e pontos facultativos.

O recesso nas escolas municipais começarão a partir de sexta-feira e o retorno apenas no dia 17 de outubro (quinta-feira). No entanto, no dia 14 serão aplicadas atividades remotas.

Rede Estadual

Já nas escolas estaduais a programação será da seguinte forma: as aulas serão suspenas na sexta-feira e durante os dias 15 e 16, os estudantes terão atividades remotas, conforme o calendário escolar. O retorno está marcado para o dia 17 de outubro também.

Agências bancárias

Os estabelecimentos bancários serão fechados apenas na sexta e no sábado. Caixas eletrônicos e canais de internet estarão funcionando normalmente.

Shoppings

Campo Grande: 10h às 22h

10h às 22h Bosque dos Ipês: 10h às 22h

10h às 22h Norte Sul Plaza: 10h às 22h

10h às 22h Pátio Central: 9h e fecha às 16h

Supermercados

Os mercados e supermercados poderão funcionar normalmente durante o feriado, devendo apenas verificar o horário estabelecido por cada um.

Lotéricas

Fica a escolha de cada lotérica abrir ou não na sexta-feira, dia 11. Já no sábado, todas estarão fechadas.

Delegacias

As delegacias da Capital terão o funcionamento normal no dia 10. Já nos outros dias, estarão abertas apenas as delegacias de urgência, ou seja, plantonistas: Depacs (Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e Centro, Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e 4ª DP (Delegacia de Polícia).

Comércio

O comércio poderá ser aberto durante o feriado até as 18h, mas com ressalvas. Àqueles estabelecimentos que decidirem abrir, deverão seguir algumas normas que incluem informar em até cinco dias antes, o sindicato laboral, por escrito e com pagamento de R$22 por empregado, sendo isento quanto aos empregados e empresas contribuintes aos sindicatos.

Os empresários também deverão compensar seus funcionários com folga. A compensação deverá ocorrer na semana seguinte ou até no máximo 15 dias.

Coleta de lixo

A coleta de lixo acontecerá normalmente durante os 3 dias, no mesmo horário de dias normais.

Correios

As agências dos Correios ficarão fechadas apenas nos dias 11 e 12 de outubro.