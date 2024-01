Secretário de Estado e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina é exonerado do cargo

Em alerta

Imagens divulgadas pelas redes sociais mostram telhas e árvores sendo carregadas e fios de poste estourando.

Um forte vendaval acima de 82 km/h, assustou os moradores de atingiu a cidade de Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande. A ventania que atingiu a cidade por volta das 14h35, causou estragos em diversos bairros. O município está em alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) até a próxima sexta-feira.

A informação é do meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão. A velocidade dos ventos na hora da ventania atingiu 82,44 km/h.

Imagens divulgadas no perfil de Instagram da Página Ribas Ordinário, mostra quedas de árvores de placas de publicidade pela cidade. Em outros vídeos é possível ver telhas de casas e comércios e placas de sinalização arrastados. Até fios de energia estouraram em postes de alguns bairros do município .

Conforme informações do Inmet, os ventos em Mato Grosso do Sul podem atingir até 60 km/h. O alerta divulga que ainda há riscos de queda de energia, estragos em plantações e alagamentos.



Em nota para a redação do Correio do Estado, nenhum estrago foi constatado, mas equipes da Defesa Civil com a Assistência Social estão monitorando as áreas de riscos para avaliar possíveis impactos e prestar toda assistência às famílias.



Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Não há informações de estragos pela cidade. A reportagem do Correio do Estado está apurando a situação, juntamente com a Defesa Civil.

