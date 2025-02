Secretaria de saúde aponta 'perversidade' em judicializações de cirurgias

Médicos e advogados podem estar envolvidos em suposto esquema de procedimentos cirúrgicos - Gerson Oliveira, Correio do Estado

Após divulgação de relatório elaborado pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE-MS) que evidencia diversas ações de solicitações por procedimentos médicos com valores abusivos, a Secretaria de Estado de Saúde apontou a situação como "perversa".

Conforme a denúncia da PGE-MS, apenas uma advogada, em 2023, ingressou com 32 ações solicitando procedimentos médicos, sendo que 28 deles tinham custo superior a R$ 150 mil.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem do Correio do Estado durante o evento Acolhe Saúde 2025, nessa terça-feira (25), a secretária adjunta da Secretaria de Estado de Saúde, Christinne Maymone, comentou que esse cenário provoca um impacto perverso, e relata que o Sistema Único de Saúde sofre diariamente com a situação, provocada pelo mercado.

"Nós temos uma ampla Constituição, e nesse direito amplamente garantido, muitas vezes a justiça julga de outra forma. E aí o mercado que proporciona isso para que isso aconteça. E aí, em determinado momento, o judiciário delega ao gestor o cumprimento daquela ação. Por isso que existe isso", pontua.

Secretária adjunta da Secretaria de Estado de Saúde, Christinne Maymone. (Foto: Gerson Oliveira, Correio do Estado)

A secretária adjunta destacou ainda a criação do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (Natjus), para auxiliar a formação de um juízo de valor nas demandas da saúde.

"O que a gente vem encaminhando ao longo dos anos é exatamente alguns instrumentos que possam minimizar esse impacto perverso da judicialização. Então, cada vez mais, nós estamos próximos do controle externo, e aqui no estado de Mato Grosso do Sul a gente tem o Natjus, que coloca todos os atores principais nessa mesa e cria alguns mecanismos para que a gente possa minimizar isso", relata.

'Precisamos criticar as judicializações'

Também questionado sobre a situação, o secretário estadual de saúde de Mato Grosso do Sul, Maurício Simões Corrêa, avaliou a situação como simples de explicar. Conforme o chefe da SES, isso é motivado pela falta de acesso ideal aos procedimentos cirúrgicos à população.

"A explicação é simples. Todas as vezes em que você não oferece acesso ao cidadão que necessita de realizar qualquer tipo de procedimento, pode ser uma cirurgia ou um exame, esse cidadão vai buscar a solução por conta própria. Como muitas vezes esses procedimentos são de alto custo, na via privada, então ele procura o judiciário", comenta.

Secretário estadual de saúde de Mato Grosso do Sul, Maurício Simões Corrêa. (Foto: Gerson Oliveira, Correio do Estado)

O secretário complementou dizendo que a judicialização para o sistema de saúde como um todo é algo que precisa ser criticado, e receber atenção dos poderes executivo, legislativo e judiciário.

"O judiciário algumas vezes nos dá a oportunidade de oferecer o acesso, e, oferecido esse acesso, está resolvido o problema. Mas quando essa oportunidade não nos é dada ou nós não oferecemos o acesso, o resultado é a judicialização. E aí, quem decide por este meio, por este canal, não só acaba onerando o próprio Estado, o sistema de saúde, como muitas vezes passando o paciente à frente daqueles que estão aguardando na fila a sua oportunidade", finaliza.

Esquema entre médicos e advogados?

A constatação da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE-MS) reforça a tese de que há um possível esquema entre médicos e advogados para inflar os preços dos procedimentos e, consequentemente, turbinar o ganho dos advogados.

Nessa terça-feira (25), o Ministério Público transformou o procedimento preparatório aberto em 2023 em inquérito civil.

A investigação pode ir ainda mais além, pois a Polícia Civil também estaria no caso (não há confirmação de abertura de inquérito).

A PGE-MS, em 2023, além de enviar os dados para a investigação civil do Ministério Público, também solicitou que a Polícia Civil instaurasse inquérito policial para investigar o esquema de superfaturamento de cirurgias pagas com dinheiro público a mando da Justiça.

Os processos patrocinados pela mesma advogada resultaram (ou resultariam, na época do dossiê, em 2023) em um impacto de R$ 5 milhões aos cofres públicos. Nessas ações judiciais, normalmente em caráter de urgência, há pouco espaço para o contraditório do poder público ou para questionar orçamentos.

O valor, a título de comparação, é pouco menos da metade dos R$ 14 milhões investidos em cirurgias eletivas no ano passado, com ajuda federal.

A suspeita dos envolvidos na investigação é que o sobrepreço dos procedimentos médicos pode contribuir para elevar o faturamento dos profissionais de saúde e ainda levar os advogados a turbinar seus honorários sucumbenciais, que podem chegar a 20% do valor da causa.

Quanto ao inquérito do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, ele também investiga uma suposta omissão das procuradorias do Estado e do Município.

A motivação foi levantada pelo juiz Cláudio Muller Pareja, que estranhou que, em um desses processos com valor exorbitante, o poder público não tenha pedido a impugnação dos orçamentos.

A investigação

Na investigação do Ministério Público, já foram identificados pelo menos cinco clientes de uma mesma advogada, já intimados a depor.

A investigação é reforçada pelo mapeamento da PGE-MS, elaborado pelo procurador do Estado Kaoye Guazina Oshiro, com o apoio da Polícia Civil, que notou uma repetição de processos judiciais requerendo a realização de neurocirurgias e cirurgias ortopédicas, em que os pacientes solicitam procedimentos com valores expressivos.

Todos os processos, conforme o documento ao qual o Correio do Estado teve acesso em primeira mão, eram patrocinados pela mesma advogada: Luciana Tosta Quintana Ribas.

“Não raro, os profissionais que ofereciam os serviços (os procedimentos cirúrgicos) se repetiam”, argumenta o procurador do Estado.

Em 2023, ano em que se concentra a investigação, a advogada Luciana Tosta Quintana Ribas ingressou com 32 demandas judiciais contra o Estado e municípios. A maioria das demandas foi na comarca de Campo Grande: 19 ao todo.

Mas também havia processos judiciais, na época em que o procurador do Estado elaborou o documento, nos municípios de São Gabriel do Oeste, Chapadão do Sul, Ponta Porã, Nioaque, Costa Rica, Miranda (Bodoquena), Rio Verde de Mato Grosso, Paranaíba, Coxim e Rio Negro.

“De fato, no universo de 32 processos, apenas quatro contêm como menor orçamento de equipe médica montante inferior a R$ 150 mil”, argumenta o procurador.

Valores exorbitantes

Os procedimentos tinham valores exorbitantes e distantes da média praticada pelo mercado, indica o relatório do procurador Kaoye Oshiro.

Ele cita o exemplo de uma cirurgia de coluna indicada pela advogada, em que o procedimento de menor valor sairia por R$ 339,4 mil.

Ocorre que a PGE encontrou, na mesma época, um orçamento para o mesmo procedimento a ser executado em Ponta Porã por menos da metade do preço: R$ 162,4 mil.

Documento da PGE-MS. (Reprodução)

*Colaborou Eduardo Miranda

