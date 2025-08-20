Segunda chuva de agosto registra até 31 milímetros em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Geralmente seco, agosto registrou a segunda chuva do mês, na madrugada desta quarta-feira (20), na região centro-sul de Mato Grosso do Sul.

O oitavo mês do ano é conhecido como um dos mais secos do ano e com baixíssimo índice pluviométrico.

A última vez que choveu no Estado foi em 4 de agosto . Mas, nesta madrugada, a chuva veio para aliviar o calor, aumentar a umidade relativa do ar e melhorar a qualidade de respiração.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta de temporal para o Estado:

Tempestade – alerta amarelo – perigo potencial : Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos

Confira os acumulados de chuva:

MUNICÍPIO TEMPERATURA MÍNIMA CHUVA VENTOS Sete Quedas 12,1ºC 13,8 milímetros 61,2 km/h Mundo Novo 12,5ºC 31,8 milímetros 52,2 km/h Iguatemi 13,9ºC 23,4 milímetros 61,8 km/h Amambai 12,9ºC 14,6 milímetros 60,8 km/h Aral Moreira 11,8ºC 18,6 milímetros 72,4 km/h Ponta Porã 11,1ºC 4,6 milímetros 60,8 km/h Laguna Carapã 12,8ºC 4,4 milímetros 82,2 km/h Dourados 13,7ºC 0,2 milímetro 63,7 km/h Bonito 14,9ºC 0,6 milímetro 65,9 km/h Campo Grande 16,1ºC 4,4 milímetros 54,7 km/h Três Lagoas 20,5ºC - 36,4 km/h Ribas do Rio Pardo 17,4ºC 1,2 milímetro 54,4 km/h Sidrolândia 14,9ºC 1,4 milímetro 55,8 km/h Corumbá 20,4ºC - 39,6 km/h Chapadão do Sul 19,9ºC - 49,2 km/h

* fonte: Natálio Abrahão

Forte temporal atingiu, na madrugada desta quarta-feira (20), a região sul de Mato Grosso do Sul. Paranhos e Tacuru, ambos localizados a cerca de 400 quilômetros de Campo Grande, foram os municípios mais atingidos.

Os ventos provocaram interdição da MS-156, queda de árvores/postes de luz/vigas, queda de energia, destelhamento de casas e desabamentos de tetos.

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira: