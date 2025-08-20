Segunda chuva de agosto registra até 31 milímetros em MS

Geralmente seco, agosto registrou a segunda chuva do mês, na madrugada desta quarta-feira (20), na região centro-sul de Mato Grosso do Sul.
O oitavo mês do ano é conhecido como um dos mais secos do ano e com baixíssimo índice pluviométrico.
A última vez que choveu no Estado foi em 4 de agosto. Mas, nesta madrugada, a chuva veio para aliviar o calor, aumentar a umidade relativa do ar e melhorar a qualidade de respiração.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta de temporal para o Estado:
- Tempestade – alerta amarelo – perigo potencial: Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos
Confira os acumulados de chuva:
|
MUNICÍPIO
|
TEMPERATURA MÍNIMA
|
CHUVA
|
VENTOS
|
Sete Quedas
|
12,1ºC
|
13,8 milímetros
|
61,2 km/h
|
Mundo Novo
|
12,5ºC
|
31,8 milímetros
|
52,2 km/h
|
Iguatemi
|
13,9ºC
|
23,4 milímetros
|
61,8 km/h
|
Amambai
|
12,9ºC
|
14,6 milímetros
|
60,8 km/h
|
Aral Moreira
|
11,8ºC
|
18,6 milímetros
|
72,4 km/h
|
Ponta Porã
|
11,1ºC
|
4,6 milímetros
|
60,8 km/h
|
Laguna Carapã
|
12,8ºC
|
4,4 milímetros
|
82,2 km/h
|
Dourados
|
13,7ºC
|
0,2 milímetro
|
63,7 km/h
|
Bonito
|
14,9ºC
|
0,6 milímetro
|
65,9 km/h
|
Campo Grande
|
16,1ºC
|
4,4 milímetros
|
54,7 km/h
|
Três Lagoas
|
20,5ºC
|
-
|
36,4 km/h
|
Ribas do Rio Pardo
|
17,4ºC
|
1,2 milímetro
|
54,4 km/h
|
Sidrolândia
|
14,9ºC
|
1,4 milímetro
|
55,8 km/h
|
Corumbá
|
20,4ºC
|
-
|
39,6 km/h
|
Chapadão do Sul
|
19,9ºC
|
-
|
49,2 km/h
* fonte: Natálio Abrahão
Forte temporal atingiu, na madrugada desta quarta-feira (20), a região sul de Mato Grosso do Sul. Paranhos e Tacuru, ambos localizados a cerca de 400 quilômetros de Campo Grande, foram os municípios mais atingidos.
Os ventos provocaram interdição da MS-156, queda de árvores/postes de luz/vigas, queda de energia, destelhamento de casas e desabamentos de tetos.
CUIDADOS
O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:
- Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;
- Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;
- Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.
- Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.