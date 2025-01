Segunda etapa da pré-matrícula da Rede Estadual está aberta

ALERTA

Porto Murtinho, que já tem sido destaque nos últimos dias pelas altas temperaturas e baixa umidade, foi novamente líder nos quesitos, com 40,5°C e 15% de umidade do ar nesta segunda-feira (13)

MS é destaque negativo no calor e umidade no Brasil Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Com seis cidades entre as mais quentes e quatro entre as mais secas do Brasil, Mato Grosso do Sul é novamente destaque negativo no registro de altas temperaturas e baixas umidades, desta vez na segunda-feira (13).

Segundo dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Porto Murtinho liderou o ranking nos dois quesitos, com 40,5°C e 15% de umidade, considerada baixíssima, entrando no Estado de Alerta (12-20%).

Na lista das 10 mais quentes, ainda aparecem outras cinco cidades sul-mato-grossenses: Amambaí (37,8°C), Aquidauana (36,8°C), Sete Quedas (36,2°C), Miranda (36,1°C) e Corumbá (35,7°C).

Já nas 10 umidades mais baixas, outras três aparecem além de Porto Murtinho, sendo elas: Amambaí (19%), Ponta Porã (20%) e Jardim (24%).

Bolha de calor

O calorão que tem feito em Mato Grosso do Sul deve continuar nesta semana, com máximas ultrapassando os 40°C em algumas regiões, devido à uma bolha de calor que se concentra no Estado.

De acordo com informações da Metsul meteorologia, uma bolha de calor que se concentra no Estado irá ganhar força e fazer com que as temperaturas cheguem a níveis extremos, especialmente em municípios do oeste e centro-sul.

Na última semana, cidades de Mato Grosso do Sul registraram as maiores temperaturas do País por dias seguidos, com destaque para Porto Murtinho, que registrou 41,8°C na sexta-feira (10), sendo a temperatura mais alta registrada no Brasil neste ano pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para a semana, a bolha de calor continua estacionada no Estado, com ampliação da massa de ar quente. Assim, o calorão deve predominar, com temperaturas acima do normal para a época.

Estados e Cuidados

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), existem três níveis críticos na baixa umidade do ar e cada um deles apresenta cuidados específicos a serem tomados. São eles:

Estado de Atenção (21 a 30%):

Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas;

Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, molhamento de jardins, etc.;

Permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas, etc.;

Se hidratar bem.

Estado de Alerta (12 a 20%)

Observar as recomendações do estado de atenção;

Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 e 16 horas;

Evitar aglomerações em ambientes fechados;

Usar soro fisiológico para olhos e narinas.

Estado de Emergência (abaixo de 12%)

Observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta;

Determinar a interrupção de qualquer atividade ao ar livre entre 10 e 16 horas como aulas de educação física, coleta de lixo, entrega de correspondência, etc.;

Determinar a suspensão de atividades que exijam aglomerações de pessoas em recintos fechados como aulas, cinemas, etc., entre 10 e 16 horas;

Durante as tardes, manter com umidade os ambientes internos, principalmente quarto de crianças, hospitais, etc.

Há também riscos para a saúde quando a umidade apresentada está acima dos 70%, como criar uma sensação de ar úmido e abafado, o que pode ser desconfortável e também pode propiciar o crescimento de mofo e bolor em ambientes fechados.

Prognóstico do verão (Jan-Fev-Mar)

O verão em Mato Grosso do Sul será de calor intenso, forte 'mormaço' e chuvas de rápida duração, as famosas "chuvas de verão".

A informação foi divulgada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), em publicação de prognóstico da estação climática no estado. O verão começou oficialmente em 21 de dezembro e vai até 20 de março.

Ainda segundo o Cemtec, o forte calor deve superar as médias históricas para o período. Este cenário favorece a formação de ondas de calor, nos momentos em que não houver ocorrência de nuvens e chuvas.

As chuvas, contudo, deverão ter rápida duração e ocorrer de maneira irregular. Essa irregularidade pode agravar a recuperação das condições hídricas da região, o que acende um alerta para o setor agropecuário.

Conforme o Cemtec, mesmo que as chuvas se mantenham dentro da média histórica no próximos meses, isso não será suficiente para reverter o cenário de seca que afeta a região central do país, incluindo o estado de Mato Grosso do Sul. Nesse sentido, para os pesquisadores, o cenário é de incerteza.

Essa tendência incerta está diretamente relacionada ao fenômeno La Niña. O evento climático provoca o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, o que impacta na ocorrência irregular das chuvas e na imprevisibilidade do clima no estado.

*Colaborou Lucas Caxito e Glaucea Vaccari

Assine o Correio do Estado