Cidades

TEMPO

Segunda-feira começa com temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul

Vários municípios registraram mínima próxima aos 15 nas primeiras horas da manhã

Naiara Camargo

Naiara Camargo

20/10/2025 - 07h20
Segunda-feira começou fresca em Mato Grosso do Sul.

O fim de semana foi de chuva, raios, relâmpagos, trovoadas, tempo instável, céu nublado, clima úmido e queda nos termômetros. Com isso, o primeiro dia útil da semana começou com temperaturas amenas no Estado.

Apesar do friozinho, Campo Grande amanheceu com sol e céu limpo nesta manhã.

De acordo com o meteorologista, Natálio Abrahão, vários municípios registraram mínima próxima aos 15ºC às 5 horas da manhã desta segunda-feira (20). Confira:

MUNICÍPIO

TEMPERATURA

Sete Quedas

14,4ºC

Amambai

13,8ºC

Aral Moreira

12,7ºC

Sidrolândia

15,6ºC

Corumbá

21,3ºC

Iguatemi

15,6ºC

Ponta Porã

14,1ºC

Rio Brilhante

15,7ºC

Campo Grande

15,7ºC

Naviraí

15ºC

Dourados

14,9ºC

Caracol

14,1ºC

Três Lagoas

15,2ºC

Chapadão do Sul

15ºC

Camapuã

16,8ºC

Maracaju

15,4ºC

Bataguassu

14,3ºC

Segundo o meteorologista, as temperaturas devem continuar amenas até terça-feira (21). Na quarta-feira (22), o tempo volta a esquentar e o calor volta com tudo.

Mas, no fim de semana, nova frente fria avança e traz chuvas, trovoadas, queda de temperatura e ventos fortes, para sábado (25), domingo (26), segunda (27), terça (28) e quarta (29), em Mato Grosso do Sul.

"Aviso: até sexta-feira não chove no estado. Frio ameno ainda na manhã e madrugada de terça-feira. Sol e temperaturas em elevação até sexta-feira. Sábado, domingo e segunda-feira nova frente fria trazendo chuvas, trovoadas, ventos fortes e raios em Corumbá, Ponta Porã, Campo Grande, Amambai, Dourados, Três Lagoas, Maracaju, Bonito e demais lugares próximos. Calor continua e chuva deve ser mais acentuada no centro sul do Estado. Região norte e nordeste chove na segunda-feira e terça feira, entre Camapuã, Chapadão do Sul, Cassilândia e Paranaíba", informou Abrahão em nota enviada à imprensa.

PRIMAVERA

Primavera começou às 15h19min de 22 de setembro e terminará às 12h03min de 21 de dezembro de 2025 em Mato Grosso do Sul.

A estação é caraterizada pela

  • Floração de plantas
  • Aumento da umidade
  • Retorno das chuvas
  • Dias mais longos/noites mais curtas
  • Transição entre inverno (seca) e verão (chuvoso)

Climatologicamente, a primavera é considerada um período de transição entre o período quente e seco do inverno para uma estação mais chuvosa.

É nesta época que há o início da convergência da umidade oriunda da Amazônia, que favorece as precipitações, sendo comum ocorrerem tempestades severas com maior frequência. Elas costumam ser de curta duração, mas com chuvas intensas, descargas elétrica, fortes rajadas de vento e, por vezes, queda de granizo.

Há também maior incidência de radiação solar, o que faz com que as temperaturas se elevem, resultando em uma maior frequência de dias quentes.

Conforme o Cemtec, em Mato Grosso do Sul, os meses de primavera estão entre os mais quentes do ano, sendo outubro, historicamente, o mês com as maiores temperaturas em diversos municípios do Estado.

Para este ano, a tendência climática é de irregularidades nas chuvas, que podem ficar abaixo da média histórica no trimestre de outubro a dezembro.

CONCURSO

Sejusp divulga classificação de candidatos aprovados no concurso da Policia Civil

Com a divulgação da lista, os aprovados ficam oficialmente aptos a prosseguirem nas próximas fases do certame

20/10/2025 10h30

Sejusp divulga classificação de candidatos aprovados no concurso da Policia Civil

Sejusp divulga classificação de candidatos aprovados no concurso da Policia Civil Foto: Divulgação / Polícia Civil

Foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul - (DOE-MS), a relação de candidatos aprovados na prova escrita objetiva e classificados no Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, para provimento dos cargos de escrivão de polícia e investigador. 

Conforme a relação, para o cargo de escrivão de polícia em ampla concorrência, 366 candidatos foram classificados. Já para o cargo de investigador, foram 1022 classificados.

A publicação também traz a classificação dos candidatos que no ato de inscrição se autodeclaram negros, indígenas ou pessoas com deficiência (PCDs).

Nesta classificação, 55 candidatos autodeclarados negros foram classificados para o cargo de escrivão, sendo que outros 240 foram classificados para o cargo de investigador.

Para os candidatos indígenas, dois foram classificados para escrivão e outros 9 para investigador.

Para quem se autodeclarou Pessoa Com Deficiência (PCD), foram 7 classificados para escrivão e outros 35 para investigador de polícia.

De acordo com o documento, a partir de agora, os candidatos aprovados ficam oficialmente aptos a prosseguirem nas próximas fases do certame, sendo elas:

  • Prova de Títulos;
  • Avaliação Psicológica;
  • Avaliação Médico-Odontológica;
  • Avaliação de Aptidão Física;
  • Investigação Social (etapas I e II);
  • Curso de formação (Para os aprovados nas outras etapas).

Na última quarta-feira (15), conforme divulgado pelo Correio do Estado, foi publicado no Diário Oficial do Estado, a convocação dos candidatos aprovados na Prova Objetiva do Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, para o Teste de Aptidão Física (TAF), que acontecerá  nos dias 22 e 23 de novembro, em Campo Grande.

Além dessa convocação, foi divulgada também no Diário Oficial , a necessidade dos candidatos que seguirão para a próxima fase de solicitar uma nova senha para acessar o Formulário de Informações Pessoais (FIP).

Os aprovados na Prova Escrita Objetiva realizada em 14 de setembro deste ano, deverão seguir com o recadastramento para prosseguir na fase da Prova de Títulos. Clique aqui para conferir o passo a passo para o recadastramento.

Exames de Saúde

Ainda neste mês de outubro, será realizada no próximo domingo, em 26 de outubro, a Avaliação Psicológica. No período matutino, os portões se abrirão às 07h e fechará às 08h. A fase de caráter obrigatório e eliminatório iniciará a aplicação do exame 15 após o fechamento do portão de acesso, seguindo o horário de Mato Grosso do Sul.

Nele serão observados características psicológicas que envolvem:

  • Capacidades Cognitivas;
  • Fatores de Personalidade;
  • Características Emocionais e Comportamentais;
  • Competências Relacionadas ao Desempenho.

O teste de Avaliação Médico-Odontológica, também de caráter obrigatório e eliminatório, será realizado entre os dias 12 e 14 de novembro. Datas específica e horário de cada candidato, será possível verificar individualmente no Cartão de Convocação do Canditato para a Avaliação Médico-Odontológica, disponível no site www.avalia.org.br.

Para a segunda fase e última etapa do processo, apenas para aqueles que forem aprovados, o Curso de Formação será de 20 de janeiro a 15 de maio do ano que vem. O ingresso na corporação acontecerá a partir de 25 de maio de 2026.

CAMPO GRANDE

Um mês após relatório, CPI do Ônibus ainda não surtiu nenhum efeito prático

Usuários do transporte coletivo relatam as mesmas dificuldades, como superlotação, sujeira e preço alto da passagem

20/10/2025 09h00

O estudante Gabriel Rodrigues reclama do valor cobrado pela passagem de ônibus e da sujeira de alguns veículos do transporte

O estudante Gabriel Rodrigues reclama do valor cobrado pela passagem de ônibus e da sujeira de alguns veículos do transporte Marcelo Victor

Entregue no dia 12 de setembro, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou o contrato do transporte coletivo de Campo Grande conta com denúncias dos problemas que cercam o serviço e indiciamentos de ex-diretores e de agentes públicos.

Porém, mais de um mês depois da conclusão da investigação, nenhum efeito prático foi realizado até agora, tanto para os usuários como para os pedidos administrativos.

Nas ruas, as reclamações continuam. Marilda Sanches, de 59 anos, anda pela cidade utilizando o transporte público coletivo todos os dias. Ela cita que a superlotação é o maior problema e que chega a perder o seu ônibus por causa disso.

“Está muito lotado. Tem um horário que é antes do meu, às 17h15min, ele quase não para, aí só passa esse das 17h30min, que, às vezes, você não consegue nem entrar”, disse.

Uma das denúncias da CPI era justamente a superlotação e foi sugerida a elaboração imediata da Matriz Origem-Destino atualizada, essencial para o planejamento técnico-operacional, a fim de solucionar este e outros problemas relacionados. Mas, de acordo com Marilda, “não mudou nada, continua do mesmo jeito”.

Desde pequeno, com o benefício do passe de estudante, Gabriel Rodrigues, de 18 anos, utiliza o transporte coletivo, que agora ele usa para ir e voltar do trabalho. Diferente de Marilda, ele comenta outros dois problemas dos ônibus: preço da passagem e sujeira.

“Às vezes, os ônibus estão sujos, muito pichados, o que deixa o ônibus meio feio para mim. Além do preço”.

Hoje, a tarifa de ônibus está custando R$ 4,95. Gabriel também insiste em falar que não houve nenhuma mudança de setembro para agora, afirmando que os problemas continuam.

ENROLAÇÃO

Após apresentado à população, o relatório final foi encaminhado ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul (MPT-MS) e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS).

De acordo com os protocolos de envio, a Câmara Municipal demorou 18 dias até encaminhar o documento aos órgãos, visto que data do dia 1º de outubro. Ao Correio do Estado, o TCE-MS informou que não recebeu o relatório final da CPI.

Já o Ministério Público informou que o recebeu o documento, porém, ainda não dedidiu sobre os pedidos de indiciamentos.

“Em relação ao relatório da CPI do Transporte Coletivo, o material foi encaminhado à 25ª e à 43ª Promotorias de Justiça de Campo Grande, que estão analisando o conteúdo”, disse o MPMS em nota.

Já o MPT-MS informou que desde o dia 12 de junho abriu uma investigação sobre relatos feitos por ex-funcionários a respeito do Consórcio Guaicurus durante oitivas da CPI do Ônibus.

“Com base na compilação dos fatos relatados pelas testemunhas, mencionados tanto em ofício da Câmara Municipal, bem como nas publicações da imprensa, o MPT entendeu que havia necessidade de aprofundar as investigações e, desta forma, no dia 23 de junho, converteu a notícia de fato em um procedimento preparatório”, diz nota do MPT-MS.

“No dia 16 de outubro, foi juntado aos autos do procedimento o relatório final da CPI do Transporte Público, remetido ao MPT pelo presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Neto.

Diante desse novo elemento, o MPT está analisando o conteúdo do documento para identificar se existem eventuais irregularidades não contempladas no escopo atual da investigação, para, eventualmente, incluí-las no procedimento e, então, definir os próximos encaminhamentos. Seguimos à disposição”, completou o órgão.

O QUE O RELATÓRIO DIZ?

Ao todo, o documento conta com cerca de 200 páginas, com constatações, apontamentos e indiciamentos, do qual cada vereador tirou suas conclusões e encaminhou as sugestões individuais para o documento final. Integraram a comissão os parlamentares Dr. Lívio (União Brasil), Ana Portela (PL), Júnior Coringa (MDB), Maicon Nogueira (PP) e Luiza Ribeiro (PT).

Entre os apontamentos feitos por eles, a comissão pediu para que o Consórcio Guaicurus esclareça a venda de um imóvel da Viação Cidade Morena, justifique a movimentação financeira de R$ 32 milhões entre a Viação Cidade dos Ipês – que não integra o consórcio – e explique as despesas de manutenção com percentual de 84% e das despesas não operacionais, que saltaram de R$ 250 mil para R$ 11 milhões em 2021.

Além desses três tópicos, a CPI também solicitou o encaminhamento dos dados financeiros, contábeis e operacionais para fiscalização.

Também, foi sugerida a substituição imediata de 197 ônibus que já estariam com idade útil de cinco anos vencida e a realização de uma revisão tarifária “justa e favorável à população”, diante da ausência de uma retificação ordinária de 2019, prevista para acontecer a cada sete anos.

Isso posto, foi constatado, de acordo com o relatório, que o município de Campo Grande tem negligenciado a fiscalização do transporte público, “deixando de investir em infraestrutura, modernizar a legislação e realizar concursos para reforçar as equipes da Agereg [Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos] e Agetran [Agência Municipal de Transporte e Trânsito]”, as principais envolvidas no caso do Consórcio Guaicurus.

O documento também sugere o indiciamento de Odilon de Oliveira Júnior e Vinicius Leite Campos, ambos ex-diretores da Agereg, de Janine de Lima Bruno e Luís Carlos Alencar Filho, ex-diretores da Agetran, e de diretores do Consórcio Guaicurus.

*SAIBA

Entre os apontamentos do relatório, os vereadores indicaram que, caso os pedidos não sejam atendidos, há a possibilidade de intervenção municipal na concessão do transporte coletivo.

