Segunda-feira começa com temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul

Segunda-feira começou fresca em Mato Grosso do Sul.
O fim de semana foi de chuva, raios, relâmpagos, trovoadas, tempo instável, céu nublado, clima úmido e queda nos termômetros. Com isso, o primeiro dia útil da semana começou com temperaturas amenas no Estado.
Apesar do friozinho, Campo Grande amanheceu com sol e céu limpo nesta manhã.
De acordo com o meteorologista, Natálio Abrahão, vários municípios registraram mínima próxima aos 15ºC às 5 horas da manhã desta segunda-feira (20). Confira:
|
MUNICÍPIO
|
TEMPERATURA
|
Sete Quedas
|
14,4ºC
|
Amambai
|
13,8ºC
|
Aral Moreira
|
12,7ºC
|
Sidrolândia
|
15,6ºC
|
Corumbá
|
21,3ºC
|
Iguatemi
|
15,6ºC
|
Ponta Porã
|
14,1ºC
|
Rio Brilhante
|
15,7ºC
|
Campo Grande
|
15,7ºC
|
Naviraí
|
15ºC
|
Dourados
|
14,9ºC
|
Caracol
|
14,1ºC
|
Três Lagoas
|
15,2ºC
|
Chapadão do Sul
|
15ºC
|
Camapuã
|
16,8ºC
|
Maracaju
|
15,4ºC
|
Bataguassu
|
14,3ºC
Segundo o meteorologista, as temperaturas devem continuar amenas até terça-feira (21). Na quarta-feira (22), o tempo volta a esquentar e o calor volta com tudo.
Mas, no fim de semana, nova frente fria avança e traz chuvas, trovoadas, queda de temperatura e ventos fortes, para sábado (25), domingo (26), segunda (27), terça (28) e quarta (29), em Mato Grosso do Sul.
"Aviso: até sexta-feira não chove no estado. Frio ameno ainda na manhã e madrugada de terça-feira. Sol e temperaturas em elevação até sexta-feira. Sábado, domingo e segunda-feira nova frente fria trazendo chuvas, trovoadas, ventos fortes e raios em Corumbá, Ponta Porã, Campo Grande, Amambai, Dourados, Três Lagoas, Maracaju, Bonito e demais lugares próximos. Calor continua e chuva deve ser mais acentuada no centro sul do Estado. Região norte e nordeste chove na segunda-feira e terça feira, entre Camapuã, Chapadão do Sul, Cassilândia e Paranaíba", informou Abrahão em nota enviada à imprensa.
PRIMAVERA
Primavera começou às 15h19min de 22 de setembro e terminará às 12h03min de 21 de dezembro de 2025 em Mato Grosso do Sul.
A estação é caraterizada pela
- Floração de plantas
- Aumento da umidade
- Retorno das chuvas
- Dias mais longos/noites mais curtas
- Transição entre inverno (seca) e verão (chuvoso)
Climatologicamente, a primavera é considerada um período de transição entre o período quente e seco do inverno para uma estação mais chuvosa.
É nesta época que há o início da convergência da umidade oriunda da Amazônia, que favorece as precipitações, sendo comum ocorrerem tempestades severas com maior frequência. Elas costumam ser de curta duração, mas com chuvas intensas, descargas elétrica, fortes rajadas de vento e, por vezes, queda de granizo.
Há também maior incidência de radiação solar, o que faz com que as temperaturas se elevem, resultando em uma maior frequência de dias quentes.
Conforme o Cemtec, em Mato Grosso do Sul, os meses de primavera estão entre os mais quentes do ano, sendo outubro, historicamente, o mês com as maiores temperaturas em diversos municípios do Estado.
Para este ano, a tendência climática é de irregularidades nas chuvas, que podem ficar abaixo da média histórica no trimestre de outubro a dezembro.