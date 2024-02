Dengue: remessa com mais de 3,7 mil doses da vacina chega em MS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Mato Grosso do Sul, recebeu na tarde de hoje (22), mais de 3.784 doses de imunizantes contra a dengue. A segunda remessa da vacina deve ser encaminhada para os municípios de Corumbá e Ladário, fechando em 100% de abrangência dos municípios que receberam o imunizante no Estado.

Com isto, Mato Grosso do Sul será o primeiro do país a ter todos os seus municípios contemplados com a vacina.

Conforme a coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Rezende Goldfinger, as vacinas já estão disponíveis para retirada.

“Vamos entregar assim que o município puder vir buscar”.

O primeiro município a receber as vacinas foi Dourados, que já iniciou uma pré-vacinação nacional, em estratégia própria. Depois, quando as doses começaram a ser distribuídas em massa, 76 municípios do Estado foram contemplados.

Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 73.354 doses do imunizante.

Público-alvo

Segundo o cronograma do Ministério da Saúde, o imunizante deve ser usado em crianças de até 10 a 11 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue. Assim, o esquema vacinal será composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A recomendação é que a vacina seja iniciada pela administração de D1. As demais doses para D2 serão enviadas posteriormente, considerando o intervalo recomendado de três meses entre as doses

A distribuição das doses pelo Ministério da Saúde aos municípios foi determinada com base em três critérios principais: o ranqueamento das regiões de saúde e municípios, o quantitativo necessário de doses para a população-alvo conforme a disponibilidade (prevista pelo fabricante) e o cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município.



Atendimento por macrorregião

Em 10 de fevereiro, Mato Grosso do Sul recebeu 69.570 doses de vacina contra a dengue sendo entregues em três microrregiões:



Região de Dourados: Caarapó (936 doses), Deodápolis (369), Douradina (172), Fátima do Sul (495), Glória de Dourados (259), Itaporã (793), Jateí (108), Laguna Carapã (231), Rio Brilhante (1.198), Vicentina (153), Eldorado (324), Iguatemi (410), Itaquiraí (575), Japorã (396), Juti (246), Mundo Novo (546), Naviraí (1.466), Anaurilândia (197), Angélica (298), Batayporã (273), Ivinhema (730), Nova Andradina (1.355), Novo Horizonte do Sul (129), Taquarussu (102), Amambai (1.355), Antônio João (313), Aral Moreira (395), Coronel Sapucaia (523), Paranhos (602), Ponta Porã (2.859), Sete Quedas (320) e Tacuru (379).

Macrorregião de Três Lagoas: Aparecida do Taboado (707), Cassilândia (497), Inocência (209), Paranaíba (1.025), Água Clara (572), Bataguassu (675), Brasilândia (306), Santa Rita do Pardo (206), Selvíria (225) e Três Lagoas (3.896).

Macrorregião de Campo Grande: Campo Grande (24.639 doses), Costa Rica (771), São Gabriel do Oeste (834), Maracaju (1.223), Jardim (731), Coxim (929), Guia Lopes da Laguna (297), Sidrolândia (1.435), Pedro Gomes (182), Chapadão do Sul (945), Rochedo (156), Anastácio (739), Camapuã (338), Bonito (715), Figueirão (108), Nova Alvorada do Sul (764), Aquidauana (1.460), Jaraguari (209), Miranda (883), Dois Irmãos do Buriti (338), Sonora (434), Ribas do Rio Pardo (746) Alcinópolis (115), Caracol (149), Corguinho (161), Bela Vista (683), Rio Verde de Mato Grosso (549), Paraíso das Águas (184), Terenos (506), Rio Negro (129), Nioaque (390), Porto Murtinho (463), Bodoquena (269) e Bandeirantes (221).

Macrorregião de Corumbá: Corumbá (3.060) e Ladário (724).

