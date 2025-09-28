Seis municípios de MS estão entre os 10 mais quentes do Brasil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Mato Grosso do Sul se destacou entre as cidades mais quentes do Brasil neste sábado (27), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No ranking das 10 cidades mais calorosas, 6 são de Mato Grosso do Sul (MS), 3 de Mato Grosso (MS) e 1 do Tocantins (TO). Ou seja, dos 10 municípios mais quentes, mais de metade é de MS.

Aquidauana (40,7ºC), Porto Murtinho (40,2ºC), Corumbá (40ºC), Coxim (39,7ºC), Miranda (39,5ºC) e Nhumirim (39ºC) bateram recorde de calor e estão no ranking nacional das cidades mais calorosas. Confira:

Lista: Inmet

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, a sensação térmica foi de 46ºC em Aquidauana, 45ºC em Murtinho, e 45ºC em Corumbá. “Alertas para medidas de segurança e proteção em casos extremos de umidade e temperatura”, preveniu o meteorologista.

Apesar do calorão de ontem, Campo Grande amanheceu com céu nublado, chuvinha fraca e temperaturas amenas neste domingo (28).

UMIDADE DO AR

Além de quente, o tempo também está muito seco. O índice de umidade relativa do ar atinge valores críticos em Mato Grosso do Sul.

MS também se destacou entre as cidades mais secas do País neste sábado (27). Das 10 cidades mais secas, 6 também foram de MS: Aquidauana (14%), Costa Rica (14%), Sidrolândia (14%), Água Clara (14%), Campo Grande (15%) e Coxim (15%). Confira:

Lista: Inmet

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade indicada é de no mínimo 60%.

Umidade relativa do ar é a quantidade de água em forma de vapor dispersa pelo ar. O instrumento utilizado para medir a umidade é o higrômetro.

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações: