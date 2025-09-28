Seis municípios de MS estão entre os 10 mais quentes do Brasil

Mato Grosso do Sul se destacou entre as cidades mais quentes do Brasil neste sábado (27), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
No ranking das 10 cidades mais calorosas, 6 são de Mato Grosso do Sul (MS), 3 de Mato Grosso (MS) e 1 do Tocantins (TO). Ou seja, dos 10 municípios mais quentes, mais de metade é de MS.
Aquidauana (40,7ºC), Porto Murtinho (40,2ºC), Corumbá (40ºC), Coxim (39,7ºC), Miranda (39,5ºC) e Nhumirim (39ºC) bateram recorde de calor e estão no ranking nacional das cidades mais calorosas. Confira:
Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, a sensação térmica foi de 46ºC em Aquidauana, 45ºC em Murtinho, e 45ºC em Corumbá. “Alertas para medidas de segurança e proteção em casos extremos de umidade e temperatura”, preveniu o meteorologista.
Apesar do calorão de ontem, Campo Grande amanheceu com céu nublado, chuvinha fraca e temperaturas amenas neste domingo (28).
UMIDADE DO AR
Além de quente, o tempo também está muito seco. O índice de umidade relativa do ar atinge valores críticos em Mato Grosso do Sul.
MS também se destacou entre as cidades mais secas do País neste sábado (27). Das 10 cidades mais secas, 6 também foram de MS: Aquidauana (14%), Costa Rica (14%), Sidrolândia (14%), Água Clara (14%), Campo Grande (15%) e Coxim (15%). Confira:
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade indicada é de no mínimo 60%.
Umidade relativa do ar é a quantidade de água em forma de vapor dispersa pelo ar. O instrumento utilizado para medir a umidade é o higrômetro.
RECOMENDAÇÕES
De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:
- Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia
- Evitar exposição ao sol das 9h às 17h
- Usar protetor solar
- Beber muita água
- Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)
- Não fazer refeições pesadas
- proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção
- Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d'água e ar condicionado