Cidades

CALDEIRÃO

Seis municípios de MS estão entre os 10 mais quentes do Brasil

Aquidauana, Porto Murtinho, Corumbá, Coxim, Miranda e Nhumirim bateram recorde de calor e se destacaram nacionalmente neste sábado (27)

Naiara Camargo

Naiara Camargo

28/09/2025 - 12h00
Mato Grosso do Sul se destacou entre as cidades mais quentes do Brasil neste sábado (27), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No ranking das 10 cidades mais calorosas, 6 são de Mato Grosso do Sul (MS), 3 de Mato Grosso (MS) e 1 do Tocantins (TO). Ou seja, dos 10 municípios mais quentes, mais de metade é de MS.

Aquidauana (40,7ºC), Porto Murtinho (40,2ºC), Corumbá (40ºC), Coxim (39,7ºC), Miranda (39,5ºC) e Nhumirim (39ºC) bateram recorde de calor e estão no ranking nacional das cidades mais calorosas. Confira:

Lista: Inmet

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, a sensação térmica foi de 46ºC em Aquidauana, 45ºC em Murtinho, e 45ºC em Corumbá. “Alertas para medidas de segurança e proteção em casos extremos de umidade e temperatura”, preveniu o meteorologista.

Apesar do calorão de ontem, Campo Grande amanheceu com céu nublado, chuvinha fraca e temperaturas amenas neste domingo (28).

UMIDADE DO AR

Além de quente, o tempo também está muito seco. O índice de umidade relativa do ar atinge valores críticos em Mato Grosso do Sul.

MS também se destacou entre as cidades mais secas do País neste sábado (27). Das 10 cidades mais secas, 6 também foram de MS: Aquidauana (14%), Costa Rica (14%), Sidrolândia (14%), Água Clara (14%), Campo Grande (15%) e Coxim (15%). Confira:

Lista: Inmet

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade indicada é de no mínimo 60%.

Umidade relativa do ar é a quantidade de água em forma de vapor dispersa pelo ar. O instrumento utilizado para medir a umidade é o higrômetro.

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:

  • Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia
  • Evitar exposição ao sol das 9h às 17h
  • Usar protetor solar
  • Beber muita água
  • Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)
  • Não fazer refeições pesadas
  • proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção
  • Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d'água e ar condicionado

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (28) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Calor e umidade podem trazer chuva para algumas regiões do estado

28/09/2025 04h30

Gerson Oliveira / Correio do Estado

Neste domingo (28), a previsão indica sol com variação de nebulosidade. No entanto, nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Sul, há condições para aumento da nebulosidade ao longo do dia, com possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Em pontos isolados, não se descarta a ocorrência de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essa situação meteorológica é resultado do intenso transporte de calor e umidade, associado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Estão previstas mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 24°C e 32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 21°C e 26°C e máximas entre 27°C e 35°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 19°C e 24°C e máximas entre 34/C e 37°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 32°C e 34°C.

Os ventos atuam do quadrante norte e giram para o quadrante sul, com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 24°C e máxima de 32°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 25°C e 35°C. Deve chover.
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 21°C e a máxima de 27°C. Pode chover.
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 22°C e máxima de 37°C. Pode chover.
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 35°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 21°C e máxima de 28°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 19°C e máxima de 28°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 18°C e 24°C. Pode chover.
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 18°C e máxima de 27°C. Deve chover.

Cidades

IML libera corpo de idoso que morreu carbonizado em acidente na BR-262

Três meses após o acidente em que dois veículos de passeio bateram frontalmente contra uma carreta carregada de carvão que pegou fogo, o corpo da vítima foi identificado

27/09/2025 16h33

Crédito: A Princesinha News

O corpo do idoso, identificado como Clélio Machado, de 77 anos, que morreu carbonizado em um grave acidente no dia 28 de julho deste ano, foi liberado pelo Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana.

Clélio estava a bordo de um dos dois veículos de passeio que colidiram frontalmente contra uma carreta carregada de carvão, que pegou fogo, na BR-262, entre as cidades de Aquidauana e Miranda, na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Devido ao estado do corpo, foi necessário realizar mais testes pela Polícia Científica, que levaram à confirmação da identificação da vítima três meses após o acidente.

Segundo informações do site A Princesinha News, na sexta-feira (26) o laudo conclusivo foi emitido; com isso, o corpo foi liberado para os familiares, dando início ao trâmite do sepultamento.

A polícia segue investigando as circunstâncias do acidente.

Relembre

A colisão envolveu uma carreta e dois veículos de passeio. Os três veículos pegaram fogo, e as mortes foram confirmadas somente depois que os bombeiros conseguiram controlar as chamas, segundo informações do site Princezinha News, de Aquidauana.

Até o início da noite, não havia informações precisas sobre o responsável pela tragédia, mas nas imagens é possível ver que a carreta ficou parada na sua faixa de rolamento e parcialmente no acostamento.

Os carros de passeio, por sua vez, ficaram na outra pista, indicando que o acidente possivelmente foi resultado de uma ultrapassagem mal-sucedida de um dos motoristas. No local, existe faixa contínua, indicando a proibição de ultrapassagens.

O caminhão transportava carvão vegetal, o que contribuiu para que as chamas demorassem a ser controladas.

Os veículos pegaram fogo logo após a colisão, deixando a rodovia completamente interditada nos dois sentidos. Uma longa fila de carros se formou na região, enquanto equipes de resgate, Polícia Rodoviária Federal e perícia trabalhavam no local para controlar a situação e apurar as causas da tragédia.

** Colaborou Nery Kaspary

