Seis trabalhadores em situação de escravidão são resgatados em fazenda no sul de MS

Fórum Pontes Pantaneiras começa nesta quarta-feira, 16, e segue até sexta-feira

Nos dias 16, 17 e 18 de agosto, Campo Grande recebe o Fórum Pontes Pantaneiras, o maior evento realizado com foco na conservação e no uso sustentável do Pantanal.

Durante três dias, o governador do Estado, Eduardo Riedel, pecuaristas, líderes comunitários, comunidades tradicionais, povos indígenas, além de pesquisadores, acadêmicos, investidores, produtores culturais, agentes de turismo; de organizações não-governamentais aos setores público e privado estarão reunidos para discutir e celebrar possibilidades para um futuro sustentável do Pantanal.

O Fórum acontece em um momento oportuno, já que a preservação do Pantanal tem sido alvo de discussões nas últimas semanas. Isso porque no dia 31 de julho deste ano, o Ministério Público abriu inquérito exigindo a suspensão da concessão de novas licenças para desmatamento, e a proibição de cultivo de monoculturas no Pantanal.

Segundo o documento, a situação está tão grave no bioma, que os desmatamentos chegaram à maior velocidade média do Brasil, com a derrubada de 78 hectares por dia. Em 2021, os alertas de desmatamento no Pantanal totalizaram 28,6 mil hectares, um aumento de 15,7% das taxas de desmate do bioma entre 2020 e 2021.

Na última segunda-feira (14), o governador do Estado, Eduardo Riedel, anunciou um novo decreto que suspente por tempo indeterminado as novas licenças de desmatamento, sem influenciar as autorizações já emitidas.

Saiba: Um Decreto Estadual (n° 14.273), assinado pelo ex-governador Reinaldo Azambuja em 2015, permitia desmatamento de até 60% da vegetação nativa (não arbórea) e de até 50% das árvores das áreas de fazendas, determinação que é contrária ao que determina a Embrapa, supressão de até 35% da vegetação nativa.

Durante agenda realizada ontem, o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, garantiu que será feito o estudo sugerido pelo Ministério Público, a fim de avaliar o impacto do desmatamento nos últimos anos no Pantanal.

Para o evento, Campo Grande recebe a visita do cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo (SP), o diplomata sênior David Hodge. Segundo ele, o Fórum Pontes Pantaneiras será uma oportunidade para dar mais visibilidade ao Bioma.

“Acredito que vai ser importante para dar mais visibilidade ao Pantanal em questões como sustentabilidade, conservação, entre outras relacionadas. Essa foi uma iniciativa que foi lançada pouco depois de um evento ocorrido há cinco anos, em 2018, organizado pelo instituto de conservação biológica Smithsonian e o SOS Pantanal. Na época, surgiu a ideia de fazer um evento maior e mais abrangente, como esperamos que deverá ser esses próximos três dias de fórum”, afirmou, em entrevista exclusiva concedida com exclusividade ao Correio do Estado.

No evento, Hodge estará ao lado do governador Eduardo Riedel (PSDB) e garante que será uma excelente oportunidade para que autoridades, organizações não governamentais (ONGs), agricultores, empresários e a população pantaneira discutam o futuro do bioma.

O evento

Durante os três dias de fórum, cerca de 15 mesas redondas e painéis vão reunir mais de 100 painelistas para debater casos de sucesso de conservação e refletir sobre mudanças positivas que valorizam o povo, a cultura e o capital natural. (Confira a programação aqui).

Serão abordados os desafios para o desenvolvimento de estratégias voltadas para oferecer alternativas de renda, conservar a biodiversidade e promover a pecuária sustentável, entre outras temáticas.

Uma das maiores metas do encontro é aumentar a visibilidade do Pantanal brasileiro em âmbito nacional e internacional. Outro foco é incentivar alianças entre fazendeiros, comunidades tradicionais e povos indígenas para troca de experiências, projetos inovadores e iniciativas para a sustentabilidade, bem como atrair investidores para contribuir com o desenvolvimento sustentável do bioma.

O Pontes Pantaneiras é realizado pelo IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas, a Embrapa Pantanal, a University College London, o Smithsonian Institution e o ICMBio/CENAP, com o apoio da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil.

As inscrições são abertas para o público, e podem ser feitas de forma gratuita no site oficial do Pontes Pantaneiras.

