Sejuv abre cursos gratuitos de qualificação em beleza e marketing digital

CORUMBÁ (MS)

Rapaz estava banhando no rio, a 30 metros da superfície, quando foi arrastado pela correnteza e se afogou

Menino, identificado como “W.S.”, de 18 anos, se afogou e está desaparecido nas águas do Rio Paraguai, desde a noite desta terça-feira (25), nas proximidades do Porto Raul, localizado no bairro Borrowski, em Corumbá, a 416 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) iniciou as buscas na noite desta terça-feira (25), mas, sem nenhum vestígio, retornou na manhã desta quarta-feira (26). Sem sucesso, o garoto ainda não foi localizado até às 11 horas de hoje (26).

Conforme apurado pela reportagem, o rapaz estava banhando no rio, a 30 metros da superfície, quando foi arrastado pela correnteza e se afogou.

De acordo com o CBMMS, momentos antes do afogamento, a vítima foi alertada por populares sobre a profundidade no ponto em que estava, mas, mesmo assim, permaneceu no local.

A equipe de mergulho realizou buscas das 19h às 21h, a cinco metros de profundidade e a 50 metros da margem direita do Rio Paraguai.

Mas, apesar dos esforços, o rapaz segue desaparecido. As buscas permanecem e a expectativa é que o garoto seja encontrado nas próximas horas.

CUIDADOS

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dezenas de atitudes podem evitar tragédias em banhos de mar, rio, piscina, cachoeira, córregos, riachos e lagoas. Veja:

Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa, desde que ela o acompanhe

Não ultrapasse faixas e placas de avisos

Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas

Não tente salvar uma pessoa afogada, caso não saiba nadar, sempre acione o Corpo de Bombeiros

Procure sempre local onde existe a presença de guarda-vidas, ou o Corpo de Bombeiros

Evite nadar sozinho

Não tome bebida alcoólica antes de entrar na água

Não se afaste da margem

Nade longe de pedras e estacas

Não salte de locais elevados para dentro da água

Prefira lançar flutuadores para salvar pessoas ao invés da ação corpo a corpo

Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele

Evite brincadeiras de mau gosto, como caldos, trotes, saltos e de empurrar

Acate as orientações dos Bombeiros ou dos Salva-vidas

Não abuse se aventurando perigosamente

Não deixe as crianças sozinhas em meios aquosos

Não deixe brinquedos ou materiais dentro da piscina, pois atraem a atenção de crianças

Não deixe baldes ou bacias com água ao alcance de crianças e sempre deixe a tampa da privada fechada

Obedeça sinalizações próximos à margem de rios

Mantenha a calma e o pulmão sempre cheio de ar, pois ele funcionará como uma boia

Caso esteja em um rio, tentar jogar as pernas para frente, de forma a proteger a cabeça

Mantenha calma: a própria correnteza do rio, em algum momento, o levará até a margem

Tente agarrar algum galho de árvore que esteja flutuando

Evite navegar com carga em excesso

Só entre na embarcação usando coletes salva-vidas

Somente conduza embarcações se for habilitado para tal

PRIMEIROS SOCORROS

Se ver alguém se afogando, tome as seguintes atitudes: