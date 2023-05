Sem chuva, semana terá máxima ultrapassando os 30°C na Capital

A semana inicia com destaque para amplitude térmica, na maior parte do Estado, onde os termômetros oscilam entre 17°C e 36°C no dia.

De acordo com a previsão climática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a penúltima semana de maio será seca, já que não conta com previsão de chuva.



A segunda-feira (22), na Capital inicia com 20° C de mínima e segue tendência de elevação na temperatura ao decorrer do dia, chegando a máxima de 30°C. O Inmet indica umidade relativa do ar variando entre 55% e 20%.



No decorrer da semana, os termômetros não devem sofrer mudanças bruscas no clima. Sobretudo na quinta-feira (25), o instituto aponta elevação na temperatura que pode atingir a máxima de 33°C.

O vento é fraco e umidade relativa do ar chega a 70%, isso porque no fim de semana pode haver possibilidade de pancadas de chuva isolada, em Campo Grande.



Na regão pantaneira do Estado, Corumbá promete uma segunda-feira quente. A máxima fica em 36°C,enquanto a mínima é 22°. Nos dias que seguem o sol não deve dar pausa e a temperatura seguirá elevada na região. Com poucas nuvens no céu o clima segue seco, conforme indica a previsão do Inmet.



Três Lagoas não fica muito diferente da Capital e começa a semana com mínima de 17°C e máxima de 31°C. No fim da semana o clima esquenta um pouco mais e a máxima prevista é de 32°C, na quinta-feira (25).



Dourados segue a tendência de amplitude térmica no Estado e inicia os dias na próxima semana com mínima a partir de 17°C e máximas acima de 30°C.

Na segunda a mínima é de 20° C e a máxima 31°C, na previsão meteorológica do Inmet.