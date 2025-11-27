Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Sem indenizar famílias, Nasa Park avança na reconstrução da barragem

Empresa compartilhou identificação do responsável técnico, engenheiros geotécnicos e do geólogo que assinam o projeto executivo de recuperação da barragem, mais de 460 dias após o rompimento

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

27/11/2025 - 12h59
Passado cerca de um ano e três meses, depois de mais de 460 dias desde o rompimento da barragem, os responsáveis pelo empreendimento Nasa Park se preparam para recuperar o lago desfeito, enquanto famílias afetadas pelo desastre ainda seguem sem receber valores da indenização. 

Com o lago administrado pela A&A Empreendimentos rompendo-se no dia 20 de agosto de 2024, agora, conforme divulgado pelo perfil do Nasa Park nas redes sociais, a recuperação da barragem parece cada vez mais próxima. 

Há menos de uma semana os responsáveis pelo empreendimento compartilharam informações identificando o responsável técnico, os engenheiros geotécnicos e o geólogo que assinam o projeto executivo de recuperação da barragem. 

Reprodução/Redes sociais

Porém, segundo moradores que foram afetados com os estragos do rompimento, nem mesmo um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) - acordo de indenização que somou cerca de R$1,3 milhão para sete das 11 famílias afetadas - foi suficiente para garantir os pagamentos. 

Importante explicar que a recuperação ambiental, pela primeira etapa do Reflora Nasa Park, teve início ainda em 20 de fevereiro deste ano, com o plantio de 1,5 hectares coberto com 1,2 mil mudas inicialmente. 

Entenda

Tragédia que afetou 10 propriedades e a vida de cerca de 11 famílias, mesmo após exatos 464 dias, há aqueles que, para além de uma solução, buscam ao menos uma resposta de quando seus problemas poderão ser resolvidos. 

Esses depósitos, como bem esclarece o TAC, deveriam acontecer respeitando os seguintes parâmetros: 

  1. Primeira parcela: 30% do valor em até 4 meses;
  2. Segunda parcela: 30% do valor em até 8 meses;
  3. Terceira parcela: 40% do valor em até 12 meses.

Com o primeiro prazo vencendo na segunda semana de abril, famílias alegam porém que os 30% referentes ao primeiro pagamento foi depositado e, conforme os advogados, o promotor ficaria encarregado de notificar os responsáveis pelo Nasa Park de que o pagamento não foi feito, dando o prazo de mais 10 dias.

Esse prazo inicial para o pagamento da indenização venceu, com a empresa representada por Alexandre Alves de Abreu e Anselmo Paulino dos Santos alegando que essa demora não se deu por "má-fé" ou descuido, culpando questões burocráticas como o atraso no cartório do juízo como o principal culpado. 

"Analisando a cronologia dos eventos, fica nítido que a empresa e este Parquet têm diligenciado para o cumprimento da obrigação, mas esbarra em entraves burocráticos do Poder Judiciário, o que corrobora a tese de que o atraso não decorre de má-fé ou desídia da empresa, mas sim de circunstâncias alheias à sua vontade", cita o MPMS em análise da documentação apresentada pela A&A. 

É ressaltado o ponto do TAC que envolve o desbloqueio dos bens e valores, reforçando que a medida foi tomada para que a empresa pudesse pagar com as obrigações pecuniárias, "em especial o pagamento das indenizações devidas às vítimas do rompimento da barragem". 

Com isso, a empresa ganhou a prorrogação por mais 60 dias, a contar do vencimento, do prazo estipulado para pagamento da primeira parcela, referente a 30% do valor, para as seguintes famílias: 

  • Sra. Luzia Prado Lopes
  • Sr. Luis Otávio Nespolo
  • Sr. Rogério Pedroso dos Santos
  • Sra. Adriana Maria Santana da Silva

Caso de tutela

Diferente de quem aceitou o Termo para indenização, há famílias que receberam uma proposta (R$150 mil) muito abaixo do que o considerado necessário para simplesmente limpar e recuperar as áreas de casas e plantações e aguardam o pagamento de tutela. 

É o caso de Gabriele do Prado, que tem 4 filhos (de 3, 7, 8 e 14 anos), sendo que dois dos menores usam fraldas e um deles é autista a família passa por dificuldades no pagamento de gastos sem renda fixa. 

Antes vivendo da terra, ela viu sua horta toda se perder entre o mar de lama empurrada com o rompimento da barragem do Nasa Park, tendo agora que recorrer ao trabalho através da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Tomada por indignação, ela considera o anúncio de recuperação da barragem um "absurdo". 

"A gente perdeu renda... hora que eu recebi, que um homem me mandou isso fiquei, assim, desanimada, desacreditado literalmente da Justiça, de vez. É um absurdo, a gente não recebeu nem antecipação de tutela, que foi o que o juiz determinou para a gente manter os gastos (combustível, alimentação, fraldas, remédios, aluguel, água, leite), o mínimo... nunca recebeu um real", cita ela. 

 

Gabi ainda é filha de dona Luzia Prado Lopes, relatando que do seu "núcleo duro familiar" ela foi a única que aceitou o acordo, porém, também, não teria recebido nenhuma parcela.

A equipe entrou em contato com Alexandre Alves de Abreu, em busca de um posicionamento que pudesse ser emitido em nome da A&A, porém não foi obtido retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para posicionamentos futuros. 

 

DECISÃO

Maior bicheiro do Rio permanecerá em penitenciária de Campo Grande até 2026

Justiça fundamentou o pedido na denúncia ajuizada contra Rogério Andrade e Flávio da Silva Santos, o "Flávio da Mocidade"

27/11/2025 12h00

Justiça fundamentou o pedido na denúncia ajuizada contra Rogério Andrade e Flávio da Silva Santos, o "Flávio da Mocidade"

Justiça fundamentou o pedido na denúncia ajuizada contra Rogério Andrade e Flávio da Silva Santos, o "Flávio da Mocidade" Foto: Seap / Divulgação

O contraventor Rogério Costa Andrade, apontado como um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro, permanecerá na Penitenciária Federal de Campo Grande. A manutenção da custódia no presídio de segurança máxima ocorre após decisão favorável ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que conseguiu reverter a ordem judicial que permitiria o retorno do preso ao sistema carcerário fluminense.

A juíza corregedora substituta da unidade federal, Franscielle Martins Gomes Medeiros, ratificou na terça-feira (25) o novo pedido de inclusão de Rogério no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) por mais um ano. A medida havia sido deferida em 29 de setembro pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio.

O MPRJ fundamentou o pedido na denúncia ajuizada contra Rogério Andrade e Flávio da Silva Santos, o “Flávio da Mocidade”. Segundo o Gaeco, ambos comandam a principal organização criminosa responsável pela exploração de jogos de azar no estado do Rio de Janeiro. 

O grupo, segundo a investigação, atua na administração dos pontos de jogo do bicho, promove disputas violentas com facções rivais e mantém um esquema contínuo de corrupção envolvendo unidades das Polícias Civil e Militar por meio do pagamento de propinas.

Rogério foi preso em outubro de 2024, acusado do assassinato de Fernando de Miranda Iggnacio, ocorrido em novembro de 2020 no heliporto do Recreio dos Bandeirantes. A vítima era genro de Castor de Andrade, histórico patrono do jogo do bicho fluminense e rival direto de Rogério na disputa pelo controle do esquema criminoso.

No início de novembro, a 8ª Câmara Criminal do TJ-RJ havia revogado o RDD de Rogério Andrade, entendendo que ele não apresentava perfil para permanecer no sistema federal. O relator, desembargador Marcius da Costa Ferreira, classificou a permanência como “constrangimento ilegal” e determinou o retorno do preso ao Rio.

Com a nova decisão da 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio, o bicheiro não retornará mais para o sistema penitenciário do Rio e ficará no presídio federal de segurança máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde já estava preso.

Jogo do bicho

Rogério é sobrinho de Castor de Andrade, um dos maiores chefes do jogo do bicho no Rio e patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel. Castor morreu em 1997, vítima de doença cardíaca, e a morte iniciou uma disputa familiar pela herança.

Na disputa, estavam Paulinho de Andrade, filho de Castor, assassinado na Barra da Tijuca, em 1998, crime atribuído a Rogério, e Fernando Iggnácio, que era casado com a filha de Castor e que também assassinado, em 2020. 

O assassinato ocorreu no estacionamento de um heliporto no Recreio dos Bandeirantes, logo após Iggnácio desembarcar de helicóptero, retornando de sua casa de praia em Angra dos Reis. Ele foi atingido por três tiros de fuzil, um deles na cabeça

Rogério Castor Andrade foi apontado como mandante do assassinato de Fernando Iggnácio e foi preso em outubro de 2024.

O contraventor foi transferido da Penitenciária de Segurança Máxima Laércio Pellegrino (Bangu 1), no Complexo de Bangu, na Zona Oeste do Rio, para o presídio federal de Campo Grande no dia 12 de novembro de 2024.

Segundo a decisão que determinou a transferência, ele deveria permanecer em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), tipo de regime mais rígido do sistema penal, com limites ao direito de visita, entre outros.

Na decisão, a justiça considerou que a permanência de Rogério no presídio federal era necessária para impedir que ele interfira na obtenção de provas ou demais investigações de outros envolvidos. Também foi considerado que o bicheiro representava "ameaça concreta e relevante à segurança do Estado e da sociedade", por manter vínculos com outros integrantes ativos do crime organizado, além de exercer influência sobre eles.

* Com Agência Brasil

ASSASSINATO

Casal é condenado por homicídio e tortura de morador de rua em MS

Crime aconteceu em março de 2024; vítima tinha 27 anos e foi submetido a tortura física e psicológica

27/11/2025 11h30

O Tribunal do Júri de Mundo Novo condenou, nesta quarta-feira (26), o casal acusado de matar de forma brutal Leandro Luciano Antunes de Lima (27), conhecido como “Milão”, morador de rua bastante conhecido na cidade. O crime, ocorrido em março de 2024, gerou forte repercussão e mobilizou a comunidade local.

Após um dia inteiro de julgamento, os réus Daiane Augusto de Oliveira Spanserski e José Carlos Liandro receberam penas de 26 anos e 7 meses, e 18 anos de prisão, respectivamente. Eles foram denunciados pelo Ministério Público pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, por meio cruel e mediante dissimulação, além de tortura.

A sessão foi conduzida pelo promotor de Justiça Paulo da Graça Riquelme de Macedo Júnior, da 2ª Promotoria de Mundo Novo, e presidida pela juíza Mayara Luiza Shaefer Lermen, da 1ª Vara da Comarca. Daiane foi defendida pela Defensoria Pública, enquanto José Carlos foi representado por três advogados particulares.

O plenário esteve completamente cheio ao longo de toda a sessão. Moradores acompanharam os debates, reflexo da forte ligação da comunidade com a vítima e da repercussão que o caso teve no município.

Um dos momentos mais aguardados do júri foi o depoimento do delegado Alex Júnior da Silva, responsável pela investigação. Ele falou por cerca de uma hora e vinte minutos, explicando passo a passo como a Polícia Civil chegou aos acusados. O trabalho envolveu análise de câmeras de segurança, laudos periciais, coleta de provas e oitivas de testemunhas.

O investigador Fernando Maikon Soares, que atuou diretamente no caso, também prestou depoimento e confirmou as evidências reunidas durante a apuração.

Durante o julgamento, foram exibidas imagens da execução, o que causou forte impacto no público presente pela violência e pela crueldade dos golpes desferidos contra Leandro.

Relembre

Na madrugada de 17 de março de 2024, o casal ofereceu carona a Leandro e o levou até uma estrada vicinal próxima à fronteira com o Paraguai. No local, a vítima foi espancada com socos e chutes e recebeu cerca de 14 golpes de faca, que atingiram principalmente o tórax e o pescoço. O ataque provocou o esgorjamento e a morte de Milão.

Antes de ser morto, Leandro foi submetido a tortura física e psicológica. Segundo a investigação, o casal o obrigou a confessar um suposto abuso ocorrido quando ele tinha 12 anos, relato que nunca foi confirmado.

A Polícia Civil iniciou as diligências ainda nas primeiras horas da manhã e, em menos de seis horas, conseguiu identificar e prender os acusados em flagrante.

