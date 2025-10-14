Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CRISE

Sem secretário há 40 dias, Saúde diz não ter dados para pôr fim à falta de leitos

Saúde de Campo Grande é comandada por um Gestor, liderado pela ex-secretária de Saúde de Iguatemi, Ivoni Nabhan

Felipe Machado

14/10/2025 - 09h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Sem comando definitivo há mais de um mês, a Saúde de Campo Grande vive um iminente colapso, fato que parece não estar causando muita dor de cabeça às autoridades, já que o Comitê Gestor da Saúde, implementado por Adriane Lopes (PP) logo após a saída de Rosana Leite do cargo, disse ainda estar realizando estudos e levantamentos para solucionar problema antigo da Capital.

Nesta segunda-feira, a Câmara Municipal realizou uma audiência pública para tratar sobre a falta de medicamentos na Capital, em que algumas autoridades estiveram presentes, como parlamentares e chefes da saúde.

Entre elas, a chefe-gestora do Comitê da Saúde e ex-secretária de Saúde de Iguatemi, Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli. A cidade é “berço” do deputado estadual Lídio Lopes (sem partido), marido da prefeita Adriane Lopes.

Questionada sobre qual seria o plano da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para resolver a falta de leitos em hospitais e a superlotação de unidades de saúde, Ivoni Nabhan hesitou e não saiu do básico.

“Estamos em discussão com o Estado para a gente fazer o levantamento da necessidade de mais leitos, estamos em conversa”, disse à reportagem.

Além disso, afirmou que está realizando levantamentos e estudos acerca do número ideal de leitos que Campo Grande necessita para acabar com o deficit. Ou seja, há quase 40 dias, seis gestores ainda não foram capazes de mostrar uma proposta ou sequer completar pesquisas que já deveriam estar na “ponta da língua”.

Outra autoridade que se fez presente na audiência pública foi o Superintendente Estadual do Ministério da Saúde, Ronaldo de Souza Costa.

Acerca da escassez de leitos hospitalares, o médico afirma que falta uma auditoria eficiente no Executivo Municipal, visto que apenas 33% dos leitos destinados a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) eram ocupados por doentes da saúde pública, dados que foram repassados a ele durante reunião com o Conselho Municipal de Saúde, em dezembro do ano passado.

“Todo município tem que ter uma auditoria eficiente. Cada lugar que o município tem contratualizado, ele tem que auditar, ele tem que ir lá e ver se todos os leitos estão efetivamente ocupados, tem que saber por que os leitos não estão ocupados, porque isso significa falta de atendimento, sofrimento e morte evitável”, disse ao Correio do Estado.

Ele também disse estar surpreso com o Comitê Gestor que substituiu a ex-secretária de Saúde, Rosana Leite, que depois de deixar a Pasta, ainda acabou “promovida” com um cargo semelhante a uma secretaria, no gabinete da prefeita Adriane Lopes (PP). 

“É a primeira vez que eu vejo esse tipo de gestão na Saúde. Como você coloca um comitê, quem que vai decidir, quem que vai assinar, quem que vai ter a responsabilidade?”, indagou o representante do ministério.

Sobre recursos, Ronaldo explicou que há “dinheiro em caixa”, já que apenas R$ 529 milhões (oriundos do Fundo Municipal de Saúde) de R$ 2,250 bilhões foram investidos na Saúde até o fim do segundo quadrimestre, conforme divulgado na prestação de contas feita antes de Rosana Leite deixar a chefia da Pasta.

Ou seja, os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro teriam mais de R$ 1,6 bilhão para aplicar no setor.

Curiosamente, durante seu discurso na audiência pública, Ivoni disse que há a necessidade de aportes financeiros, e que pensa em procurar o governo federal para conseguir mais recursos. “A saúde demanda de recursos, né? Nós precisamos de aporte financeiro também”, reforçou.

Vale lembrar que o setor detém cerca de um terço do orçamento do Município, sendo R$ 2,1 bilhões de R$ 6,87 bilhões este ano e R$ 2,25 bilhões de R$ 6,97 bilhões previstos para 2026, conforme Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada em cada um dos anos.

LEITO HOSPITALAR

Nos últimos dias, o Correio do Estado têm relatado a situação de Dilfa Almeida, de 74 anos, que está na UPA do Jardim Leblon desde o dia 6, onde apresenta tosse acompanhada de sangue, quadro que piora dia após dia.

Na noite de quinta-feira, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul deu um prazo de 72 horas para que fosse providenciado a transferência da paciente a uma unidade hospitalar adequada, seja pública ou privada.

No sábado, este período de três dias acabou, com descumprimento da Prefeitura. Porém, na manhã desta segunda-feira, a idosa finalmente conquistou a vaga tão esperada, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS).

PANORAMA

Semana passada, o Correio do Estado entrou em contato com os principais hospitais de Campo Grande que recebem pacientes do SUS, e foi passado um contexto alarmante e que necessita de preocupação.

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS) conta com nove leitos de Centro de Terapia Intensiva (CTI) adulto, nove leitos na Unidade Coronariana (UCO), nove leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica e seis leitos de UTI neonatal. Todos com 100% de ocupação.

A Santa Casa informou que são disponibilizados 637 leitos para saúde pública, ou seja, SUS (609 entre UTI e enfermarias, 23 leitos de pronto-socorro e oito de C.O.), dos quais 80,87% estão ocupados. O hospital ainda complementa que, em média, o tempo de permanência de pacientes em leitos é de 7,28 dias.

Já o Hospital Adventista do Pênfigo (HAP) disse que conta com 20 leitos de UTI e 30 leitos clínicos contratualizados com a Prefeitura de Campo Grande e mais 10 leitos de UTI e 20 leitos clínicos com contrato vigente com o Estado, acordo este que vai até novembro. Novamente, todos se encontram ocupados.

No Sistema de Gestão de Saúde (SiGS), portal disponibilizado pela Prefeitura para verificação de leitos e tempo de espera em cada Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) e Centro Regional de Saúde (CRS), constantemente as unidades aparecem com leitos lotados, tanto para emergência quanto observação. Os dados são atualizados a cada duas horas no site.

*SAIBA

Além de Ivone Nabhan, integram o Comitê Gestor da Saúde: a gestora de planejamento e execução estratégica, Catiana Sabadin Zamarrenho; a gestora jurídica Andréa Alves Ferreira Rocha; o gestor de finanças e orçamento, Isaac José de Araújo; o gestor administrativo Vanderlei Bispo de Oliveira; e o gestor de contratação André de Moura Brandão.

Assine o Correio do Estado

Campo Grande

MS usa cabelo apreendido para fazer perucas para Rede de Combate ao câncer

Reeducandas do setor de artesanato do Estabelecimento Penal Feminino "Irmã Irma Zorzi" entregaram 123 perucas e receberam mais 40 quilos de cabelo humano apreendido pela Receita Federal que será matéria-prima para continuidade da ação

14/10/2025 11h15

Compartilhar
Nessa última ação foram entregues 123 perucas, confeccionadas pelas reeducandas do setor de artesanato da Unidade Penal da Capital

Nessa última ação foram entregues 123 perucas, confeccionadas pelas reeducandas do setor de artesanato da Unidade Penal da Capital Reprodução/Comunicação Agepen/MS

Continue Lendo...

Nas mãos de reeducandas do Estabelecimento Penal Feminino "Irmã Irma Zorzi”, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, apreensões de cabelo humano que são feitas pela Receita Federal tornam-se perucas que, de mulher para mulher, fortalecem a Rede Feminina de Combate ao Câncer. 

Todo esse ciclo em prol do bem-estar e valorização da vida acontece através de uma parceria, que envolve tanto a Rede Feminina como também a Receita Federal e a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). 

Rosana Aguilar Macedo é presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, e destaca a importância das perucas para essas mulheres, que tornam-se símbolo de autoestima e esperança para as pacientes oncológicas. 

"Muitas mulheres chegam até nós fragilizadas e saem com um sorriso no rosto. É um trabalho que nos enche de alegria e gratidão. Agradeço à Receita Federal, à Agepen e às internas que confeccionaram com tanto carinho cada peça”, disse ela durante a cerimônia de entrega. 

Nessa última ação foram entregues 123 perucas, confeccionadas pelas reeducandas do setor de artesanato da Unidade Penal da Capital, com mais quarenta quilos de cabelos humanos apreendidos pela Receita Federal repassados como matéria-prima para continuidade da ação. 

Voltadas para pacientes em tratamento oncológico, o trabalho prisional aparece como um ato de solidariedade e simbolizando esperança quanto à valorização da vida, o que o próprio diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini classifica como uma das iniciativas mais bonitas. 

Para ele, essa ação que ultrapassa os muros do presídio demonstra o papel transformador do trabalho prisional, agradecendo inclusive o engajamento das equipes da Unidade Irmã Irma Zorzi. 

"As internas colocam dedicação e talento em algo que leva amor, autoestima e solidariedade a outras pessoas. Isso mostra que o trabalho prisional é uma ponte de transformação — dentro e fora das unidades", complementou em sua fala.  

Mari Jane Boleti Carrilho é responsável por dirigir o Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Irma Zorzi”, e fez questão de ressaltar a mensagem passada através da parceria e ação no mês de outubro, de autocuidado e prevenção entre as mulheres.

 "Embora pareça um ato simples, a entrega das perucas representa um gesto de grande valor humano e solidário, resultado do trabalho dedicado das internas com o apoio voluntário da instrutora Dirce Ramos", disse. 

Apreensões de cabelo

O delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, expôs em nota que esse destino para os carregamentos de cabelos humanos que são apreendidos também demonstram uma nova postura do órgão. 

Conforme o delegado, a RF em Campo Grande que tem priorizado ações sociais por meio do programa Receita Cidadã, já que antes o destino dessas apreensões eram somente serem levadas para leilões. 

"Transformam-se em solidariedade, em dignidade. Essa parceria com a Agepen e a Rede Feminina mostra o quanto o trabalho conjunto pode transformar vidas", cita ele. 

Em nome do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, ao qual a Rede de Combate é vinculada, a presidente Sueli Lopes Telles também fez questão de ressaltar o grande valor simbólico dessa iniciativa, com os perucas sendo muito mais que um acessório. 

"Elas devolvem a confiança e a autoestima das mulheres em tratamento. Nosso hospital é responsável por 72% dos atendimentos oncológicos do Estado e trabalha com amor e acolhimento, em parceria com a Rede Feminina e voluntários que fazem do SUS um verdadeiro símbolo de esperança”, afirmou. 

Cabe destacar que, essa não é a primeira vez que o Hospital do Câncer é beneficiado com apreensões de cabelo, tendo em vista os 400 kg doados pela Receita Federal ainda em junho deste ano, uma vez que a unidade Alfredo Abrão é uma entidade filantrópica, que responde por 72% dos atendimentos oncológicos no Mato Grosso do Sul, com serviços prestados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Apreensão de carregamentos ilegais de cabelos humanos tem sido frequente em Mato Grosso do Sul nos últimos anos, com centenas de quilos apreendidos nas mais diversas fiscalizações. 

Em 10 de abril, em Mundo Novo, por exemplo, a Receita Federal e equipe da Vigilância e Repressão da Alfândega da Receita Federal do município abordaram um carro que trazia: 

185 quilos de óculos, 2,3 mil maços de cigarro, 56 frascos de perfume, 19 kg de relógios de pulso, 6 mil unidades de pilha, 82 esteróides anabolizantes, 15 unidades de medicamento controlado, eletrônicos diversos e um revólver calibre 38.

Nesse caso, o motorista foi preso em flagrante e assumiu que receberia R$100 para levar as mercadorias até o município de Eldorado. 

Além disso, é importante frisar que esse transporte ilegal de cabelo humano pode gerar condenações, como no caso da mulher abordada em bloqueio em agosto de 2023, que transportava  141 quilos de uma carga avaliada em R$ 804,245 mil, presa em flagrante por descaminho. 
**(Com assessoria)

 

Assine o Correio do Estado

MÃES ATÍPICAS

Sesau cria grupo para mapear falta de leite e fraldas para crianças especiais

O objetivo é prevenir judicialização e promover a efetividade nas solicitações das mães atípicas

14/10/2025 11h00

Compartilhar
Sesau cria grupo para mapear falta de leite e fraldas para crianças especiais

Sesau cria grupo para mapear falta de leite e fraldas para crianças especiais FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

Foi publicada na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande - (Diogrande), de segunda-feira (13), a criação do Núcleo de Apoio às Mães Atípicas – (NAMA). O grupo tem a finalidade de mapear, cadastrar e avaliar a concessão de fraldas, dietas e insumos para pessoas com deficiência.

Sesau cria grupo para mapear falta de leite e fraldas para crianças especiaisVeja a publicação na íntegra

Conforme a publicação, o objetivo é prevenir judicialização e promover a efetividade do atendimento. A criação foi assinada pela Gestora Coordenadora do Comitê Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, Ivoni Pelegrinelli, que está a frente da pasta da saúde desde a exoneração da antiga secretária Rosana Leite.

 

De acordo com o texto, estão entre as funções do Núcleo:

  • Mapear e cadastrar as mães atípicas e seus dependentes;
  • Avaliar e conceder administrativamente insumos e fraldas conforme critérios técnicos;
  • Promover articulação com a rede de serviços públicos e órgãos de justiça;
  • Monitorar resultados e propor melhorias no fluxo de atendimento;

O NAMA será composto por um coordenador, um servidor do setor de compras, um servidor da área de saúde e um serviço de apoio administrativo. Os nomes para esses cargos não foram divulgados. 

Mães atípicas

O fornecimento de insumos para pessoas com deficiência é uma demanda recorrente cobrada com frequência pelas mães atípicas, ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário de Mato Grosso do Sul.

Grupos de mães já se reuniram e protestaram na Câmara Municipal de Campo Grande, na Assembleia Legsilativa de Mato Grosso do Sul, Prefeitura, além das diversas ações judiciais impetradas pelas mães, cobrando na justiça o que é de necessidade dos filhos. 

No início desse mês, uma mãe rasgou uma fralda no plenário da Câmara em um protesto durante uma audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Segundo elas, mesmo com decisões judiciais, os insumos não são entregues ou chegam com qualidade inferior.

Vereadores destinaram R$ 535 mil 

Diante dos protestos e reclamações da mães, no dia 16 de setembro desse ano, os vereadores  da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram projetos de lei destinando 15 emendas impositivas com valor total de R$ 535 mil para aquisição de fraldas e outros insumos para atendimento de pessoas com deficiência, atendendo a demanda dos filhos das mães atípicas. 

Os recursos estão previstos nas chamadas emendas parlamentares impositivas, que obrigatoriamente precisam ser pagas pela Prefeitura de Campo Grande. O objetivo foi atender requisitos necessários para repasse dos recursos. 

Presidente da Casa de Leis, vereador Epaminondas Neto (Papy), classificou a medida como necessária, diante dos diversos pedidos das mães. "Como presidente tive oportunidade de transformar emendas remanescentes impositivas numa destinação direta a compra de fraldas, insumos, dietas para as crianças com deficiência, no pleito destas mães atípicas que vivem dificuldade. A Câmara intervém neste problema de maneira pontual, colocando as emendas remanescentes de outra Legislatura em um pacote”, afirmou.

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095
CONDENAÇÃO

/ 5 dias

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095

2

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão
Cidades

/ 6 dias

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 4 dias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)

4

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito
águas cristalinas

/ 4 dias

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito

5

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 5 dias

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 12 horas

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?