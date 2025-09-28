Sem terminar ensino médio, aluna de escola pública de MS consegue entrar na Unesp (SP)

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Maria Eduarda Soares Pereira Leal, de 18 anos, conseguiu entrar no curso de Engenharia Agronômica (bacharelado) na Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Ilha Solteira (SP), sem terminar o ensino médio, com auxílio da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul.

Duda era aluna da Rede Estadual de Ensino (REE-MS) em Selvíria (MS), município localizado a 396 quilômetros de Campo Grande, divisa dos estados MS/SP.

Ela continua morando em Selvíria (MS) e já está cursando o primeiro semestre em Ilha Solteira (SP), que fica a 15 quilômetros da cidade em que mora.

Conforme apurado pela reportagem, Duda prestou o vestibular da Unesp e obteve um resultado excelente, alcançando nota suficiente para ingressar no curso de seus sonhos em uma universidade pública.

Mas, como ela não havia concluído o 3º ano do ensino médio, a escola em que estudava se negou a emitir o certificado de conclusão de educação básica. Vale ressaltar que ela estava no terceiro ano e que só iria finalizá-lo em dezembro deste ano.

Os pais acionaram a justiça e a Defensoria Pública solicitou o documento para que a menina conseguisse se matricular na universidade.

A Defensoria Pública agiu rapidamente, obteve na Justiça de 1º Grau a tutela de urgência e determinou que a escola emitisse o documento. O processo foi deferido e instituição escolar redigiu o certificado de conclusão do ensino médio.

Com isso, a menina conseguiu se matricular na Unesp e atualmente cursa o 1º semestre de Engenharia Agronômica (bacharelado).

“Sempre foi um sonho meu entrar em uma universidade pública… Eu tinha 48 horas para fazer minha matrícula e o trabalho da defensora foi muito bem-feito! Nunca vou ser capaz de agradecer à altura”, disse a acadêmica, emocionada.

Engenharia Agronômica é um campo da engenharia que integra conhecimentos de ciências exatas, biológicas e sociais para planejar, desenvolver e otimizar a produção agrícola e pecuária de forma sustentável.

O engenheiro agrônomo atua desde o manejo do solo e o controle de pragas até a gestão de recursos naturais, buscando aumentar a produtividade agropecuária e garantir a qualidade dos alimentos.