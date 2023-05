Semana começa com calorão de quase 40°C e deve terminar com frio de 12°C em MS

A semana terá grande oscilação no tempo em Mato Grosso do Sul, começando com calorão na segunda, mas o tempo muda e, na sexta-feira (12), é esperado frio de 12°C, segundo aponta previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para esta segunda-feira, o calorão deve continuar, com previsão de máxima de 36°C, além de baixa umidade relativa do ar.As altas temperaturas já tem sido constantes nos últimos dias no Estado.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesse sábado (6), Três Lagoas foi a nona cidade mais quente do País, com 34,8°C.

Ainda segundo dados do Inmet, na primeira semana de maio, as temperaturas ficaram acima da média na maioria das capitais do País, com destaque para Campo Grande, onde os valores ficaram 4,6°C acima da média

De acordo com as estações automáticas e convencionais do Inmet, a média da temperatura mínima em Campo Grande para a primeira semana de maio é de 16°C, mas neste ano ficou em 20,6°C.

Neste começo de semana, o calor deve predominar nas regiões norte e oeste, como Corumbá e Porto Murtinho, que devem registrar a máxima de 36°C.

Já em Campo Grande, as temperaturas oscilam entre 20°C e 30°C nesta segunda-feira (8), com possibilidade de chuva.

No entanto, mudanças no tempo devem ocorrer já nos primeiros dias da semana, com o avanço de cavados e intenso fluxo de calor e umidade.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS), a combinação destes fatores, além da aproximação de uma nova frente fria, deve favorecer a formação de instabilidades atmosféricas.

Desta forma, chuvas podem ocorrer em todo o Estado, com maior probabilidade para a região sul, principalmente a partir de terça-feira (9), quando as pancadas de chuva devem ser mais fortes, com risco de temporais em algumas regiões.

A passagem da frente fria também deve causar queda acentuada nas temperaturas do meio para o fim da semana.

A queda irá ocorrer gradativamente, com a mínima prevista de 12°C para a sexta-feira, nos municípios da região sul do Estado.

Em Campo Grande não deve fazer muito frio, com mínima de 18°C e máxima de 28°C.

As menores devem ser registradas durante a noite e amanhecer, subindo gradativamente ao longo do dia.