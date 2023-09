Semana da Pátria é marcada pela troca de bandeira no Pavilhão Nacional em Brasília

O cerimonial de hasteamento da bandeira, conduzido pela Marinha do Brasil, ocorreu com uma salva de 21 tiros de canhão e ao canto do Hino Nacional, neste domingo (3). Já no momento do arriamento da Bandeira substituída, foi entoado o Hino da Bandeira seguid do desfile da Guarda de Honra.

A Banda Marcial de Fuzileiros Navais finalizou a cerimônia, tocando, entre outras canções, o clássico“Descobridor do Sete Mares”, de Tim Maia.

O policial militar, Raylon Souza e Silva foi um dos cidadãos a prestigiar a solenidade na companhia da esposa e a filha, Giovana, de seis anos. “A gente ama demais esse evento, até porque também somos militares. Para nós é tudo de bom, fora do comum”, disse ele.

A troca da bandeira é realizada todo primeiro domingo do mês, conforme a Lei 5700/1971, que determina: “A Bandeira Nacional estará permanentemente no topo de um mastro especial como símbolo perene da pátria e sob a guarda do povo brasileiro”. A Marinha, o Exército, a Aeronáutica e o Governo do Distrito Federal (GDF) revezam-se na organização do evento, que é coordenado pelo Ministério da Defesa (MD).

