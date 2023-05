Semana Nacional dos Museus terá exposição sobre as queimadas no Pantanal; confira programação

Entre os dias 20 e 31 de maio acontece a exposição “Mato Grosso do Sul da Imagem e do Som” no Museu da Imagem e do Som (MIS), que irá abordar o problema das queimadas que assolou o Pantanal, principalmente em 2022. A exposição terá fotografias e registos em vídeo do Centro de Proteção Ambiental, bem como do Corpo de Bombeiros e imagens do trabalho desenvolvido pela iniciativa AqueREla Pantanal.

A Mostra integra a programação da 21ª Semana Nacional de Museus que é realizada anualmente em todo o Brasil. Neste ano, a programação tem por objetivo apoiar três dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas: Saúde e Bem-Estar Global, Ação Climática e Vida na Terra.

Para a exposição, a Iniciativa AqueREla Pantanal destaca as ações desenvolvidas do projeto “Recuperação de Florestas Ribeirinhas Pantaneiras: beneficiando água, solo, peixes e populações do entorno da RPPN Sesc Pantanal” e do Programa Corredor Azul, da Wetlands International, que conta com a participação decisiva das comunidades da região para a produção de mudas e plantios nas áreas de restauração do Pantanal.

“A participação em uma exposição desta magnitude, junto ao MIS e ao Corpo de Bombeiros, até então inédita para iniciativa AquaREla Pantanal, é uma imensa vitrine para a forma de trabalho empolgante e os resultados admiráveis da participação de comunidades tradicionais pantaneiras na recuperação do bioma, uma aliança entre a força humana e a natureza”, afirma o gestor da Iniciativa, Rosan Fernandes.

Para Susana Barbosa, uma das curadoras da Mostra,colaboradora da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), os registros são importantes para entender a problemática que assolou o Bioma. “Enquanto criávamos a exposição, ficou evidente para nós que não poderíamos falar do Pantanal sem falar dos problemas recentes de queimadas e das ações de recuperação do Pantanal”, afirma.

Também será exibido o documentário Planus (2014), do diretor Maurício Copetti. O filme apresenta a paisagem pantaneira e sua composição: seu humor climático, seus sons, suas cores, sua cosmologia e as pessoas que estão integradas nela. Sobre a música, o museu reuniu itens de seu acervo que tem temática sobre o meio ambiente, a destruição causada pela humanidade e a importância da preservação.

O Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul fica localizado na Av. Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar. A visitação é gratuita e acontece de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30 e sábado das 8h às 17h.

Confira a programação da 21ª Semana Nacional de Museus:

Campo Grande

Museu das Culturas Dom Bosco: Visita mediada em inglês com o turismólogo Juliano Hipólito aos estudantes do curso ICE em nossas exposições (Data e local: 20/05 - 14h às 17h - Av. Afonso Pena, 7000 - Parque das Nações Indígenas).

Museu José Antônio Pereira: Oficina Básica de Introdução à Museologia, com o ministrante Caciano Lima, Especialista em Museologia e História da Arte, Mestre em Educação e Doutorando em Estudos de Linguagem (Data e Local: 20/05 - 3h30 às 16h30 - Av. Guaicurus, 01 - Jardim Monte Alegre).

Corumbá

Instituto Homem Pantaneiro: Encontro - Os integrantes da Comitiva Pantaneira e suas materialidades. Convidados: Sr. José Rene e Mestre Agápito. (Data e Local: 20/05 - 09h às 11h - Ladeira José Bonifácio, 171 - Beira Rio).

Encontro - Os integrantes da Comitiva Pantaneira e suas materialidades. Convidados: Sr. José Rene e Mestre Agápito. (Data: 20/05 - 09h às 11h).

Encontro - Mulheres do Pantanal: ser mulher no Pantanal, histórias de vida e resistências. (Data: 20/05 - 16h às 17h30).

Exibição filme - Seleção de filmes que abordem o quintal manoelino em que o museu se encontra, o Pantanal Sul (Data e local: 20/05 - 17h às 23h59 - Youtube Museu Casa do Dr. Gabi - Espaço de Memória).

