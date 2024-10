Senhores Leitores

CONSEQUÊNCIA

Com principal ocorrência em ruas que atravessam a Avenida Mato Grosso e também próximo a Avenida Duque de Caxias, sinaleiros fora do ar em Campo Grande tumultuam o trânsito nesta quinta-feira (10)

Após ventos de até 85 km/h e forte temporal na noite desta quarta-feira (9) e madrugada desta quinta-feira (10), muitos semáforos na capital ficaram sem funcionar e tumultuaram o trânsito em algumas regiões da cidade, incluindo em ruas próximas a avenidas importantes do município.

Segundo relatos de campo-grandenses que transitaram pela capital nesta manhã, as ruas Ruas Bahia, Rio Grande do Sul, José Alencar e Espírito Santo, do qual atravessam a Mato Grosso. Além destes endereços, a Avenida Duque de Caxias também foi flagrada sem sinalização nesta quinta-feira.

Outros pontos da cidade, como o Via Park e as ruas Mário de Andrade e Acalifas, perto do bairro Carandá Bosque, também foram vítimas do temporal e amanheceram com pane nos semáforos da região. Nestes pontos citados acima, o trânsito foi intenso e de muita paralisação, além de gerar reclamações da população.

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para saber a quantidade total de regiões sem sinalização e se haverá reparo ainda hoje, mas, até a publicação desta máteria, não retornaram.

Outras consequências

Após 12 horas da tempestade que atingiu Campo Grande, deixando rastros de destruição, 34 bairros ainda estão sem fornecimento de energia, preocupando moradores e comerciantes com os prejuízos financeiros causados pela interrupção.

Segundo a última atualização da Energisa, cerca de 85% dos clientes afetados pela interrupção do fornecimento de energia já tiveram o serviço restabelecido. É importante ressaltar que a concessionária está priorizando o atendimento a hospitais, unidades de saúde e ocorrências que coloquem a segurança da comunidade em risco.

A chuva também causou:

Queda de árvores em diversos bairros

Queda de postes de energia

Enchentes em diversos bairros

Alagamento de ruas e casas

Queda parcial de energia nos bairros Jardim São Lourenço, Pioneiros, Parque Residencial Rita Vieira, Alves Pereira, Universitário, Tiradentes, Cruzeiro, Chácara Cachoeira, São Francisco, Chácara dos Poderes, Vila Nasser, Jardim Autonomista, Santo Amaro, Jardim dos Estados, Coronel Antonino, Chácara das Mansões ,Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, Parque do Lageado, Mata do Segredo, Jardim Centro Oeste, Vila Sobrinho, Vila Santo Antônio, Conjunto Residencial Mata do Jacinto, Monte Castelo, Jardim Panamá, Moreninha, Jardim Paulista, Núcleo Industrial, Nova Lima, Conjunto Aero Rancho, Jardim Noroeste, Vila Taveirópolis, Conjunto Jose Abrão e Jardim Seminário – Energisa restabeleceu o fornecimento de energia elétrica a 85% dos moradores afetados

Lamaçal nas avenidas Rachid Neder, Ernesto Geisel e Ludio Martins Coelho e nos bairros Monte Castelo, São Francisco, Santa Emília, entre outros

Abertura de buracos e crateras nas ruas

Queda de painel no Fort Atacadista da avenida Coronel Antonino

Queda de painel/outdoor publicitário, na avenida Eduardo Elias Zahran - painel já está sendo consertado

Desabamento do teto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon

Alagamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário

Transbordamento do Córrego Segredo, na avenida Ernesto Geisel

Sujeira e lixo nas ruas: galhos, folhas, latas, garrafas, copos plásticos, entre outros diversos objetos

Semáforos desligados em diversas avenidas

Fechamento do aeroporto para pousos e decolagens por cerca de 1 hora e meia - aviões tiveram que dar voltas por uma hora, no céu de Campo Grande, para conseguirem pousar

Arrombamento de portão

Chuva invadiu casas e estragou móveis de moradores do bairro Monte Castelo

Não houve vítimas fatais

Mais chuva

Após a tempestade que deixou rastro de destruição em diversos bairros de Campo Grande, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), renovou nesta quinta-feira (10) o alerta de tempestades em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul nas próximas 24 horas.

Conforme informações meteorológicas, a chuva esperada no estado pode atingir entre 30 até 100 milímetros, com rajadas de vento que devem atingir entre 60 a 100km por hora.

Preocupados com a magnitude do vendaval que pode atingir os municípios de Mato Grosso do Sul, o Inmet reforça a população que não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a placas de publicidade e também de torres de transmissão.

Na chuva desta madrugada, segundo dados do meteorologista Natálio Abrahão, em Campo Grande, caiu mais 2.450 raios em mais de três horas de chuva. Por causa desta preocupação, o Inmet alerta que se possível desligue aparelhos elétricos e também o quadro geral de energia elétrica.

*Colaborou João Gabriel Vilalba e Naiara Camargo

