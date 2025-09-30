Serpente albina do Bioparque Patanal, Capitu faz "check-up" e ultrassom

Com um nome que carrega referência e mistério, a serpente albina do Bioparque Pantanal batizada por voto popular como "Capitu" passou por alguns procedimentos durante um "check-up" para exames de rotina, que incluíram um ultrassom.
Durante todo o procedimento, Capitu esteve acompanhada de uma equipe multidisciplinar, que é integrada por profissionais das áreas de: nutrição, medicina veterinária e da bióloga chefe do Bioparque Pantanal, Carla Kovalski.
Ela frisa que os exames de rotina fazem parte do protocolo veterinário da instituição, e que o exame garante não somente a saúde da serpente mas a devida alimentação adequada conforme cada fase de crescimento.
Cabe esclarecer que o nome dado para a serpente albina é clara alusão à obra "Dom Casmurro" de Machado de Assim, onde temas como ciúme, caráter, amor e traição.
Procedimentos
"A ultrassonografia nos permite avaliar a saúde dos órgãos, verificar o percentual de gordura e acompanhar o ganho de peso, garantindo que a Capitu cresça com escore corporal adequado. Além disso, o exame funciona como uma forma de prevenção, já que conseguimos identificar precocemente possíveis alterações e, se necessário, iniciar um tratamento com maior chance de sucesso”, explicou a bióloga chefe Carla Kovalski.
Também foi feita a chamada "biometria", por meio da medição e pesagem, informações que servem inclusive para os condutores dos passeios com visitação no Bioparque Pantanal.
Maria Fernanda Balestieri, diretora-geral do Bioparque, esteve presente no manejo de Capitu na função de "apaziguadora" do animal, ressaltando em sua fala o compromisso da instituição para com a fauna presente no espaço.
“Cada manejo realizado demonstra nossa dedicação em oferecer qualidade de vida às espécies que estão sob nossos cuidados. A Capitu é um exemplo de como unimos ciência, responsabilidade e sensibilização do público para a importância da conservação da biodiversidade”, disse em material publicado pelo Governo de MS.
Governo de MS
Como o assunto são procedimentos ligados à saúde, vale relembrar que a população no geral também não fica de fora das iniciativas do Governo do Estado, que no começo do mês inclusive trouxe uma nova Política Estadual de Incentivo Financeiro Hospitalar (Pehosp), justamente para tentar reduzir as filas no Sistema Único de Saúde (SUS).
Conforme os dados da "Gestão de Fila Ambulatorial da Macro Região Costa Leste", o que exclui a Capital, divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, há aproximadamente 1.229 pessoas aguardando agendamento por exames de algum tipo de ultrassonografia.
Por meio de rapasses fixos, o Estado busca a manutenção de serviços essenciais como pronto atendimento 24h, partos, cirurgias e leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), enquanto que valores variáver servem para reconhecer a produção efetiva das unidades, protegendo as receitas dos hospitais.
Além disso há mutirões, como o "Mais Saúde, Menos Fila", que começou a terceira fase no mês de maio, enquanto que somente na primeira etapa o programa realizou mais de 3,1 mil ultrassonografias.