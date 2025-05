Servidor denuncia manipulação de dados para favorecer Consórcio na AGEREG

Cidades

Polícia Penal e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul recebem 700 pistolas, quase 400 coletes e 33 viaturas no total

Forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul, a Polícia Penal e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMMS) receberam, na manhã desta segunda-feira (12), um reforço que soma mais de doze milhões de reais investidos para melhorar o desempenho de suas funções.

Conforme entrega feita pelo Governo do Estado na manhã de hoje (12), no 6º Grupamento de Bombeiros Militar de Campo Grande, são mais de R$12 milhões investidos em 33 viaturas totais, além de armamento específico e coletes balísticos.

São 20 viaturas Mitsubishi L200 Triton Sport GLS, para modernizar e ampliar a infraestrutura da DPA (Diretoria de Proteção Ambiental) do CBBMS, além de outros 13 novos veículos para a Polícia Penal, 700 pistolas Taurus e 398 coletes balísticos.

Governador por Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel fez questão de ressaltar que as viaturas dos bombeiros para atuar no combate aos incêndios florestais são de "última geração", bem como os 13 veículos para a Polícia Penal, que tem a função de responder pela permanência de mais de 23 mil detentos no Estado.

"Segurança pública se faz com investimento, com inteligência, com valorização desses profissionais e é o que a gente tem buscado no dia a dia de trabalho, o Estado entregar para os nossos profissionais", disse Eduardo Riedel.

Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antonio Carlos Videira, além dos veículos para o Corpo de Bombeiros que devem facilitar o acesso aos focos de incêndio nesse cenário de defesa do Pantanal, por exemplo, as viaturas para os policiais vão de acordo com as principais mudanças que ocorreram na Polícia Penal.

"Os policiais penais, além de uma viatura com proteção balística, recebem também novos coletes e também armas e comissões em condições de reagir ou atuar preventivamente, de forma que garanta o exercício pleno das atividades da polícia penal, seja nas audiências, em remoções de presos para outras unidades, atendimento médico ou levar o detento para um posto de saúde", disse Videiro.

Nas palavras do secretário, as novas viaturas devem beneficiar não apenas a Capital, mas também unidades penais do interior e da faixa fronteiriça de Mato Grosso do Sul, distribuídas entre os seguintes municípios:

Campo Grande,

Dourados,

Naviraí,

Corumbá,

Ponta Porã,

Três Lagoas e

Dois Irmãos do Buriti.

Combate aos incêndios

Riedel fez questão de reforçar que o trabalho do Corpo de Bombeiros defende, inclusive, as áreas de floresta plantada, que possuem um gigantesco valor econômico para Mato Grosso do Sul, com o combate aos incêndios compreendendo uma série de fatores, mas principalmente o preparo adequado.

"A meteorologia é uma ciência não exata. No começo do ano seria a pior cerca da história já vivida, como foi 2020, vivemos isso em 2024 e todo mundo estava com o prognóstico de que seria pior que o ano passado... ainda não aconteceu. As chuvas que ocorreram em grande volume 15 dias atrás e agora essa semana com essa frente fria, isso ajuda muito a minimizar essa previsão", disse o governador em análise.

O Coronel Frederico Reis, do Corpo de Bombeiros, detalhou que cada viatura deve ter quatro militares, que devem formar uma tropa de 80 homens para combate aos incêndios no Pantanal, com a prevenção neste primeiro momento, dando ênfase à análise do governador.

"Ainda bem que a gente está com um tempo favorável, com bastante chuva na região e isso fortalece as nossas ações de prevenção. A gente vai ficar o ano todo na região do Pantanal protegendo o bioma", disse.

Segundo o Coronel, a região do Pantanal já conta com 20 veículos e as novas Mitsubishi L200 Triton Sport GLS devem totalizar 40 viaturas e 5 caminhões de combate a incêndio.

"Fora as bases avançadas, que são 11 distribuídas no Pantanal... estamos com um reforço muito grande, querendo que a temporada não comece, mas o trabalho de prevenção e de combate já está sendo feito naquela região", lembra.

Frederico expõe que o implemento das 20 viaturas é importante, indo de encontro a dois pontos tidos como dificultadores das ações no Pantanal, os problemas de locomoção e permanência no bioma.

"Que é como chegar e como se movimentar na região do Pantanal. Então, são viaturas equipadas, 4x4, junto com kit pick-up, que faz um combate e resolve o problema no incêndio florestal na região em que elas forem empregadas", complementa.

O governador completa sua fala lembrando que, ainda no mês de meio, "há muito chão pela frente", porém o mais importante é que o Corpo de Bombeiro Militar está preparado para atuar o ano inteiro com calendário de prevenção aos incêndios e possíveis combates, com mais 30 alunos sendo preparados daqui para frente para o serviço.

"Não é mais uma ação pontual e específica no combate ao incêndio. É uma preparação e programação que o CBMMS têm ao longo do ano, monitorando o clima, presente no Pantanal, avançando nas bases... já tem uma equipe, agora mais de 30 homens saindo para o Pantanal, vão ficar dois meses lá, de maneira preventiva, acompanhando toda a evolução do clima e eles tem meios para realizar esse trabalho", conclui.



