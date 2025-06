Servidor público em MS ganha quatro dias 'de molho' com feriado de Corpus Christi

Funcionalismo público só deve voltar a ver "feriado prolongado" com a transferência do Dia do Servidor Público para a sexta-feira (21 de novembro) - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na seção destinada ao atos do Poder Legislativo de Campo Grande, o Diário Oficial da Capital trouxe à público a informação de que, em sequência ao feriado de Corpus Christi no dia 19, o expediente do dia 20 na Câmara Municipal será "enforcado", semelhante ao decreto de pontos facultativos dos servidores públicos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Como ato da mesa diretora, a resolução que traz o ponto facultativo para os servidores da Casa de Leis vem com assinatura do presidente e atual primeiro secretário, Epaminondas (Papy) Neto e Carlos "Carlão" Augusto Borges respectivamente.

Vale lembrar que o dia 19 de junho, Corpus Christi, está decretado como feriado em Campo Grande e como ponto facultativo para o Governo do Estado, semelhante ao dia 20 para ambos os poderes.

Em outras palavras, o próximo final de semana prolongado terá quatro dias para o servidor público local e já começa na quinta-feira (19).

Data móvel, a celebração religiosa de Corpus Christi, ao mistério da eucaristia e sacramento do corpo e sangue de Jesus Cristo, é calculada sempre para 60 dias passados o tradicional domingo de Páscoa.

"Último feriado?"

Conforme os calendários divulgados pelas esferas que compõem o Poder Público regional, houve um remanejamento do que seria o próximo feriado e oportunidade de ponto facultativo para o funcionalismo público, que seria justamente o Dia do Servidor Público.

Aqui cabe lembrar e esclarecer que, como abordado outras vezes pelo Correio do Estado, o ponto facultativo de 28 de outubro foi transferido para 21 de novembro.

Ou seja, depois do Corpus Christi em 19 de junho, o servidor público só deve voltar a "enforcar" um dia de trabalho depois de exatos cinco meses e um dia.

Para quem conta os dias até um descanso prolongado, se há uma notícia boa é que a transferência do Dia do Servidor Público jogou o ponto facultativo que cairia na terça-feira para uma sexta-feira, já às vésperas da última semana antes da chegada de dezembro.

Vale lembrar que em 2025, pela segunda vez, o dia 20 de novembro será feriado em Mato Grosso do Sul, data que reforça a luta e resistência afro-descendente no Brasil em memória do líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi, celebrando então o Dia da Consciência Negra.

Além disso, mais especificamente para Campo Grande, nesse meio do caminho há a celebração do dia 26 de agosto, quando se comemora o Aniversário de Campo Grande, porém, a segunda-feira (25) que antecede a data até então não foi determinado ponto facultativo.

**(Colaboraram Naiara Camargo e Alicia Miyashiro)

Assine o Correio do Estado