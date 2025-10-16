Servidor terá 7 dias de folga no fim do ano, em escala de revezamento

Fachada da Prefeitura Municipal de Campo Grande, localizada na avenida Afonso Pena - Gerson Oliveira

Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) divulgou, nesta quinta-feira (16), o período de recesso das festividades de fim de ano para os servidores públicos concursados e comissionados do município.

Servidores municipais terão uma semana de folga, no Natal ou Ano Novo, mediante escala de revezamento.

O recesso de Natal ocorrerá de 22 a 26 de dezembro de 2025, segunda à sexta-feira, emendando com o fim de semana.

O recesso de Ano Novo ocorrerá de 29 de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026, segunda à sexta-feira, emendando com o fim de semana.

Portanto, na prática, a folga de cinco dias se transforma em uma semana.

O recesso será adotado mediante escala de revezamento, ou seja, quem vai trabalhar na semana do Natal irá folgar na semana do Ano Novo e vice-versa.

Cabe ressaltar que os serviços essenciais (saúde, transporte e segurança, por exemplo) continuam operando normalmente.

A resolução, autorizando a folga de fim de ano, foi publicada nesta quinta-feira (16) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) .

De acordo com a prefeitura, os dias de recesso devem ser compensados posteriormente, com uma hora a mais de trabalho no inicío ou fim do expediente, entre os dias 1° de dezembro de 2025 a 31 de março de 2026.

O servidor que não compensar o recesso terá as horas descontadas em sua remuneração. A frequência deve ser controlada pela chefia de cada setor.