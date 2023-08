Servidores aproveitam presença de ministros e fazem protesto

investimentos

A ampliação da malha aérea de MS ainda é um plano mas, se concretizada, deve impulsionar todo o turismo local, que já é muito forte

O ministro do turismo, Celso Carneiro, disse que o novo objetivo para impulsionar o turismo de Mato Grosso do Sul é a ampliação da malha aérea do Estado, criando conexões diretas com a América do Sul.

"Nós estamos trabalhando no Ministério do Turismo, uma política junto com as companhias aéreas e junto com o Ministério de Minas e Energias para aumentar a malha aérea para o estado, especialmente sua conexão com países da américa do sul", disse.

A fala foi proferida, na manhã desta segunda-feira (28), em evento de lançamento do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) para 2023, no Bioparque Pantanal.

A ampliação da malha aérea de MS ainda é um plano mas, se concretizada, deve impulsionar todo o turismo local, que já é muito forte.

"Para terem uma ideia, 7,8% do PIB do país é do turismo.Há condições para fazermos o turismo ser um dos principais geradores de riqueza no Brasil e contribuir principalmente para o desenvolvimento econômico", destacou enquanto enfatiza o papel de MS nesse setor.

Segundo o ministro, MS tem todas as condições e demanda para o aumento da malha aérea, visando contato mais próximo principalmente com Paraguai, Argentina e Bolívia.

Fungetur

Ainda nesta manhã (28), foi divulgado o plano para distribuição do Fungetur, que destina R$ 100 milhões neste ano somente para MS.

O Fungetur consiste em um fundo especial, vinculado ao Ministério do Turismo, sendo um instrumento de política de investimentos voltados para a melhoria da infraestrutura turística.

O objetivo do fundo é fomentar e prover recursos destinados a financiamentos privados em

capital fixo, compreendendo as obras civis para implantação, ampliação, modernização e reforma de empreendimentos turísticos em bens e em capital de giro.

Segundo a Fungetur, cada empreendimento pode solicitar um limite de R$ 15 mil, com um prazo de cinco anos para começar a pagar.

O prazo maior justifica-se, principalmente, em razão dos prejuízos que a maior parte desses pequenos empreendimentos turísticos sofreu durante a pandemia.

As taxas de juros também ficam abaixo da média do mercado, a partir de 8% ano ano. Entretanto, há possibilidade de uma redução que deixe os juros em até 6%.

Ecoturismo

Segundo o ministro Celso Carneiro, o Fungetur objetiva conceder crédito e impulsionar principalmente o ecoturismo, que promove um turismo sustentável.

Ele destaca que são observados, por exemplo, questões como o uso de veículos com fonte de energia renovável, bem como demais estruturas, recorrendo à energia solar e controle e gestão dos resíduos sólidos e líquidos.

"O objetivo aqui é implementarmos uma infraestrutura turística no setor privado que seja adequada ao que nós queremos para o desenvolvimento no Mato Grosso do Sul. Entendemos que Bonito, Pantanal são apenas alguns exemplos do turismo que nós podemos e vamos fazer no Mato Grosso do Sul para alavancar a economia", destacou o ministro.