Servidores da ALEMS concluem curso de libras e promovem acessibilidade no atendimento

O edital, inédito no Mato Grosso do Sul, destinará R$ 6 milhões para pesquisas relacionadas a mudanças climáticas. O lançamento ocorreu na segunda-feira (1º), no Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, organizado pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento (Semadesc).

Para desenvolver o edital o governo do Estado teve apoio da undação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), que é vinculada a Semadesc. O objetivo é desenvolver pesquisas para o enfrentamento das mudanças climáticas.

O montante disponibilizado no valor de R$ 6 milhões será para desenvolver tecnologias, produtos, estabelecer processos, serviços e políticas públicas, assim como outras práticas que diminuam os impactos do "novo normal" em se tratando da mudança no clima com poucas chuvas e altas temperaturas.

Durante a abertura do Fórum Estadual de Mudanças Climáticas de Mato Grosso do Sul, organizado pela Semadesc, no Auditório do Sebrae, em Campo Grande, o governador Eduardo Riedel lançou a chamada para o edital com o objetivo de que o desenvolvimento caminhe ao lado da sustentabilidade.

"Temos que ter como base de nossas discussões sobre mudanças climáticas a ciência, o conhecimento, seja da academia, da Embrapa, de Institutos e Fundações", frisa o governador.

Segundo divulgado pelo governo do Estado, o edital está de acordo com os programas finalistas do Plano Plurianual (PPA) do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 2024-2027, assim como aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

As mudanças climáticas, conforme destacou o diretor-presidente da Fundect, Márcio Pereira, representam um dos maiores desafios da atualidade em todo o mundo. Com efeito, que podem afetar economias, impactando diretamente a produção da agricultura.

"A ciência pode nos ajudar a mitigar os impactos causados pelo aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, principalmente na biodiversidade, na segurança alimentar e hídrica e nas desigualdades sociais e econômicas. Nosso Estado hoje se propõe a ser verde, sustentável e inclusivo, por isso a Fundect idealizou esse edital que vai ao encontro desses objetivos, fazendo o enfrentamento ao aquecimento global. Tenho certeza que será um diferencial nacional o trabalho realizado aqui", explica Pereira.

Edital

Com um montante de R$ 6 milhões disponibilizados pelo Governo do Estado, via Fundect, a expectativa é beneficiar entre 40 e 45 projetos, com valores máximos por proposta variando de R$ 200 mil a R$ 400 mil. Os temas de pesquisa abrangem desenvolvimento urbano, indústria verde, transição energética, meio ambiente e biodiversidade regional.

Podem participar pesquisadores vinculados às Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) e Universidades sediadas em MS. Os interessados podem submeter suas propostas ao edital pelo SIGFundect até 13 de maio de 2024.

Mais informações no site da Fundect: https://www.fundect.ms.gov.br/mudancas-climaticas-2024/

