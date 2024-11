Servidores municipais vão ter "feriadão" de 9 dias no fim do ano

PREVISÃO DO TEMPO

Ainda hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de chuvas intensas em todo o Estado; Confira a previsão

Tempestade atingiu diversas regiões de Mato Grosso do Sul nesta semana Álvaro Rezende / Correio do Estado

A primeira semana de novembro em Mato Grosso do Sul chegou marcada por clima instável e nebuloso, junto de suas tradicionais pancadas de chuva em todo o Estado.

Historicamente, esse “mês da chuva” costuma ser um alívio após um período de seca na região. Atualmente, segundo o balanço do tempo do Centro de Monitoramento de Clima e Tempo de Mato Grosso do Sul (CEMTEC), observa-se uma tendência em grande parte do MS de chuvas constantes ao longo do mês.

No último ano em Campo Grande (MS), foram registrados 190 mm de chuva ao longo do mês, enquanto a média histórica para o mesmo período marcava 206 mm. Atualmente, somente nos primeiros 7 dias de novembro, a capital recebeu cerca de 56,4 mm de chuva.

Em outras regiões de MS a situação é semelhante. Em Dourados, até o momento, foram registrados 30mm de chuva até então. No ano passado, ao longo do mês, a cidade recebeu 165mm de chuva, com pancadas de tempestade fortes e repentinas.

Mais ao leste do Estado, em Três Lagoas, a cidade registrou apenas 9.2 mm em sete dias. No mês passado, foram 58.8 mm de chuva na cidade.

Enquanto isso, em Corumbá, a cidade registrou uma quantidade de chuvas de quase 50% acima da média histórica (111mm) no ano passado, com 162,8 mm de chuva. Neste mês, a ‘capital do pantanal’ registrou 31.2 mm até o momento e segue de um ritmo positivo, com 115mm registrados no último mês. Ainda ontem, a região da Nhecolândia registrou 13,6mm de chuva durante a manhã.

Alerta de chuva

Os números ainda podem aumentar mais ao longo do mês. Conforme a previsão do CEMTEC, o tempo deve continuar com com sol nas primeiras horas do dia, seguido por um aumento de nebulosidade e probabilidade para chuvas que podem ocorrer de modo mais intenso seguidas de tempestades de raios e rajadas de vento em todo Mato Grosso do Sul.

Ainda hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de chuvas intensas em todo o Estado, com risco de cuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.



Confira a previsão para as principais regiões de MS nos próximos dias: (Sexta, Sábado e Domingo)