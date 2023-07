Servidores têm até amanhã (31) para responderem censo previdenciário

MEIO AMBIENTE

Área desmatada em 2021 totalizava 55.959 hectares e em 2022 caiu para 49.162 hectares

Relatório Anual do Desmatamento no Brasil, publicado pelo MapBiomas Alerta, mostra que Mato Grosso do Sul teve redução na área desmatada em 2022, em comparação com 2021.

A área desmatada em 2021 totalizava 55.959 hectares e em 2022 caiu para 49.162 hectares. Ou seja, a redução é de 12,15% em um ano.

Das 27 unidades federativas, 5 tiveram redução no desmatamento, 20 registraram aumento e duas se mantiveram estáveis.

Mato Grosso do Sul está entre os cinco estados do Brasil que tiveram redução na área desmatada no ano passado.

Rio Grande do Norte (-47%) aparece em primeiro lugar, Paraná (-42%) em segundo, Distrito Federal (-28%) em terceiro, Mato Grosso do Sul (-12%) em quarto e Paraíba (6%) em quinto.

A nível nacional, o desmatamento aumentou 22,3% em 2022 em relação a 2021. Foram mais de 2,05 milhões de hectares desmatados, área equivalente ao estado de Sergipe.

As consequências do desmatamento são perda de biodiversidade, aumento do número de espécies em extinção, erosão e intensificação do efeito estufa.

SISTEMA

O governo de Mato Grosso do Sul, por meio Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), possui o Sistema de Monitoramento de Alertas de Desmatamento Ilegal, plataforma que promove o controle do desmatamento e queimadas nas áreas verdes do Estado.

O sistema utiliza imagens de satélite e recursos da plataforma ArcGIS para gerenciar e acompanhar alertas de desmatamento.

Com a ferramenta, houve redução de até 72% da análise manual de processos de desmatamento.

"É uma decisão baseada em dados garantindo segurança técnica, jurídica e institucional e que utiliza dados oficiais em conformidade com Autos Autorizativos do Imasul", disse o diretor-presidente do Imasul, André Borges.

O Sistema de Monitoramento foi apresentado no ESRI User Conference, o maior evento de Sistema de Informação Geográfica (GIS) do mundo, em San Diego, na Califórnia (EUA), no dia 10 de julho de 2023.