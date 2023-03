Sessões da Câmara Municipal serão transmitidas na TV aberta na Capital e interior de MS - Marcelo Victor/Correio do Estado

A Câmara Municipal de Campo Grande oficializou, nesta terça-feira (7), um Acordo de Cooperação Técnica para transmitir a programação da TV Câmara no canal da TV Educativa Cultura. O evento contou com a presença do vice-governador Barbosinha e do diretor-presidente da Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa de MS, Elias Mendes de Oliveira.

Agora, a população de todo Mato Grosso do Sul pode acompanhar as sessões ordinárias e audiência pública ao vivo pelo 4.2 (TV Cultura Multiplataforma) e os programas gravados pelo canal 4.1 (TVE/Cultura). A assinatura do acordo foi transmitida ao vivo.

Com o início das transmissões, moradores de 22 municípios poderão acompanhar os trabalhos do Legislativo Municipal, mas o número deve saltar para 52 até o final do ano.

Para Elias Mendes, a parceria é um grande avanço para a população, que vai poder acompanhar os trabalhos da Casa de Leis municipal.

O benefício que estamos trazendo para a população, através do Governo do Estado em parceria com a Câmara Municipal de Campo Grande, é enorme”, apontou.

De acordo com o presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges, começar a transmitir o conteúdo na TV aberta é uma forma de democratizar o acesso à informação e fazer chegar mais longe.

“É um verdadeiro sonho realizado. Estamos deixando um legado importante para o Poder Legislativo Municipal com a TV Câmara em sinal aberto para toda a população. Uma forma de democratizar o trabalho do vereador e de chegar ainda mais perto de todos os campo-grandenses”, afirmou o parlamentar.

As sessões acontecem às terça e às quintas.