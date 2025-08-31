Mesmo com alerta de tempestade em MS, Capital continua em alerta para baixa umidade

Capital continua sem previsão de chuva e com baixa umidade do ar - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mesmo com previsão de tempestades em algumas regiões de Mato Grosso do Sul para o início do mês de setembro, a maior parte do Estado continua em alerta para a baixa umidade relativa do ar.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de Perigo Potencial para tempestades nas regiões sul, sudoeste e pantaneira de Mato Grosso do Sul, que abrange Mundo Novo, Amambai, Dourados, Jardim, Nioaque, Bonito, Miranda, Corumbá e regiões ao redor.

O informe alerta para o risco de ventos intensos, podendo variar de 40 a 60 km/h, chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao dia, além de queda de granizo, podendo causar estrago em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Por esses motivos, o Instituto reforça que algumas medidas devem ser tomadas voltadas à segurança, como não se abrigar embaixo de árvores em caso de rajadas de vento devido o risco de queda de galhos e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Essa condição se dá devido a aproximação de uma nova frente fria, juntamente com o intenso transporte de calor e umidade, que favorece o aumento de nebulosidade.

As regiões sul, sudoeste e pantaneira estão em alerta de perigo potencial para tempestades nesta segunda-feira (1) / Fonte: INMET

Porém, a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade no grande restante do Estado. Essa situação ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, o que favorece o tempo seco que, juntamente com as altas temperaturas, contribuem para os baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 20% e 30% nesta segunda-feira (1).

Em razão dos baixos valores de umidade, as regiões leste, centro norte, pantanal sul e trechos da região sudoeste de Mato Grosso do Sul estão em alerta de perigo potencial para a baixa umidade.

Por isso, é indicado beber bastante líquido, evitar o desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, que geralmente variam entre as 11 horas da manhã até às 15 horas.

Grande parte do Estado está em alerta para baixa umidade do ar nesta segunda-feira (1) / Fonte: INMET

Temperaturas

Para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados, são esperadas temperaturas mínimas entre 18°C e 20°C e máximas chegando a 31°C para o primeiro dia do mês de setembro.

Na região sudoeste e pantaneira, entre Porto Murtinho, Corumbá e Aquidauana, as mínimas previstas são de 23°C a 25°C e as máximas, 34°C e 36°C.

As temperaturas também são elevadas na região leste, entre Três Lagoas e Paranaíba, e na região norte, abrangendo Coxim e Camapuã. As máximas devem variar entre 33°C e 35°C e as mínimas, entre 20°C e 22°C.

Em Campo Grande, as mínimas previstas variam entre 20°C e 22°C e as máximas entre 32°C e 34°C.

Previsão para Mato Grosso do Sul desta segunda-feira (01) / Fonte: CEMTEC

Tendência meteorológica

A partir de dados históricos dos últimos 30 anos, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC) afirmou que a chuva é esperada para o trimestre de Setembro-Outubro-Novembro no Estado, com volumes variando entre 300 milímetros e 400 milímetros na maior parte.

As regiões de MS que devem concentrar menor volume de chuva no próximo trimestre são a noroeste e a região centro-oeste do estado, que devem ter chuvas abaixo da média histórica para os próximos três meses.

A previsão provável de temperatura do ar para o trimestre indica que ela deve permanecer acima da média, ou seja, há indicativos de um trimestre mais quente que o normal no Estado. Mesmo assim, ainda deve haver a atuação de massas de ar frio, que podem favorecer quedas bruscas de temperatura, com valores próximos a 8°C em pontos específicos.

