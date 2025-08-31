Mesmo com alerta de tempestade em MS, Capital continua em alerta para baixa umidade

Mesmo com previsão de tempestades em algumas regiões de Mato Grosso do Sul para o início do mês de setembro, a maior parte do Estado continua em alerta para a baixa umidade relativa do ar.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de Perigo Potencial para tempestades nas regiões sul, sudoeste e pantaneira de Mato Grosso do Sul, que abrange Mundo Novo, Amambai, Dourados, Jardim, Nioaque, Bonito, Miranda, Corumbá e regiões ao redor.
O informe alerta para o risco de ventos intensos, podendo variar de 40 a 60 km/h, chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao dia, além de queda de granizo, podendo causar estrago em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Por esses motivos, o Instituto reforça que algumas medidas devem ser tomadas voltadas à segurança, como não se abrigar embaixo de árvores em caso de rajadas de vento devido o risco de queda de galhos e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Essa condição se dá devido a aproximação de uma nova frente fria, juntamente com o intenso transporte de calor e umidade, que favorece o aumento de nebulosidade.
Porém, a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade no grande restante do Estado. Essa situação ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, o que favorece o tempo seco que, juntamente com as altas temperaturas, contribuem para os baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 20% e 30% nesta segunda-feira (1).
Em razão dos baixos valores de umidade, as regiões leste, centro norte, pantanal sul e trechos da região sudoeste de Mato Grosso do Sul estão em alerta de perigo potencial para a baixa umidade.
Por isso, é indicado beber bastante líquido, evitar o desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, que geralmente variam entre as 11 horas da manhã até às 15 horas.
Temperaturas
Para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados, são esperadas temperaturas mínimas entre 18°C e 20°C e máximas chegando a 31°C para o primeiro dia do mês de setembro.
Na região sudoeste e pantaneira, entre Porto Murtinho, Corumbá e Aquidauana, as mínimas previstas são de 23°C a 25°C e as máximas, 34°C e 36°C.
As temperaturas também são elevadas na região leste, entre Três Lagoas e Paranaíba, e na região norte, abrangendo Coxim e Camapuã. As máximas devem variar entre 33°C e 35°C e as mínimas, entre 20°C e 22°C.
Em Campo Grande, as mínimas previstas variam entre 20°C e 22°C e as máximas entre 32°C e 34°C.
Tendência meteorológica
A partir de dados históricos dos últimos 30 anos, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC) afirmou que a chuva é esperada para o trimestre de Setembro-Outubro-Novembro no Estado, com volumes variando entre 300 milímetros e 400 milímetros na maior parte.
As regiões de MS que devem concentrar menor volume de chuva no próximo trimestre são a noroeste e a região centro-oeste do estado, que devem ter chuvas abaixo da média histórica para os próximos três meses.
A previsão provável de temperatura do ar para o trimestre indica que ela deve permanecer acima da média, ou seja, há indicativos de um trimestre mais quente que o normal no Estado. Mesmo assim, ainda deve haver a atuação de massas de ar frio, que podem favorecer quedas bruscas de temperatura, com valores próximos a 8°C em pontos específicos.