Setor aéreo de MS deve receber R$ 250 milhões em investimentos em 2026

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul tem previsão de investir, em 2026, R$ 250 milhões no plano logístico aeroviário do Estado.

O objetivo do investimento é contribuir com o crescimento estadual, qualificar as estruturas para receber mais turistas, atrair novos capitais privados e gerar empregos e fonte de renda.

Segundo o governo, desde 2023 já foram investidos R$ 140 milhões em oito aeródromos inoperantes, como o dos municípios de Jardim, Camapuã, Naviraí, Cassilândia e Paranaíba, que passaram a receber pousos e decolagens e voos diurnos e noturnos.

“Estamos fazendo investimentos no setor aeroviário em diversas cidades. Isto muda a realidade. Um olhar para Mato Grosso do Sul daqui dez anos. O Estado tem a missão de transformar os aeródromos e infraestrutura, para favorecer este ambiente de prosperidade. Um compromisso com a população e iniciativa privada A ampliação (aeroportos) contribui para o turismo, ambiente de negócios, qualidade de atendimento”, descreveu o governador Eduardo Riedel.

Entre os planos para o ano de 2026, está a ampliação do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, com previsão de R$ 40 milhões em investimentos.

Também estão previstos R$ 24 milhões em investimentos para balizamento noturno nos aeródromos de Porto Murtinho, Inocência, Paranaíba, Coxim, Naviraí, Maracaju, Nova Andradina e Jardim.

Também serão implantados os aeródromos de Porto São Pedro e Nhecolândia, com investimentos de R$ 30 milhões, focados na área de turismo, economia regional e combate a incêndios no Pantanal.

Com isso, o Estado vai passar de sete para 15 aeródromos operando 24 horas por dia.

Ainda estão em andamento projetos para implantação de aeródromos em Amambai, Ribas do Rio Pardo, Aquidauana, Iguatemi e Mundo Novo.

“Temos trabalho para incrementar o setor aéreo no Estado. O governador nos deu uma missão, que foi atuar dentro da superintendência para ligar regiões e criar corredores no espaço aéreo que possam facilitar a logística e o acesso rápido a áreas distantes como o Pantanal, por exemplo”, afirmou o superintendente de Logística e coordenador de transportes Aéreos, Derick Hudson Machado.

Segundo o superintendente, o Plano Aeroviário de Mato Grosso do Sul pode ser considerado um sucesso.

“Para se ter uma ideia do avanço que conquistamos nos últimos três anos, o estado vizinho, Mato Grosso, possui hoje cerca de um aeródromo a cada 36 mil km2. Já Mato Grosso do Sul possui um aeródromo a cada 18 mil km2”, explicou.

Para o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, esses investimentos mostram visão a longo prazo do Governo e a entrega concreta de projetos.

“O que estamos construindo é uma malha aeroviária mais equilibrada, que conecta o Estado por terra e pelo ar, fortalece o interior e prepara Mato Grosso do Sul para crescer de forma moderna e competitiva. Em 2026, vamos avançar ainda mais”, afirmou.

