Siga o Correio do Estado no Google Discover

30/09/2025 - 10h35
Agora você pode seguir o Correio do Estado diretamente no Google Discover e reunir, em um só espaço, nossas matérias exclusivas, posts de redes sociais e os destaques do dia.

Seguindo o Correio do Estado, você terá:

  • As principais notícias do Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo;
  • Destaques do mundo da economia;
  • Notícias do agronegócio;
  • Atualizações e coberturas culturais;
  • As principais notícias de esportes;
  • E muito mais!

Ao acompanhar a página, você garante acesso imediato às notícias mais relevantes e diversificadas. Tudo isso direto no seu feed, sem precisar alternar entre diferentes aplicativos ou sites.

Dessa forma, em apenas um clique, você reúne informação confiável, variada e sempre atualizada. É praticidade para quem não quer perder tempo e prefere ter tudo no mesmo lugar.

Como seguir o Correio do Estado no Google Discover?

O Google Discover pode ser acessado pelo aplicativo do Google (disponível em Android e iOS) ou pelo navegador Google Chrome no celular. Para começar a seguir o Correio do Estado, basta:

  1. Abrir o app do Google ou o Chrome no seu celular;
  2. Rolar o feed do Discover até encontrar uma notícia do Correio do Estado, ou pesquisar pelo nosso nome;
  3. Tocar no ícone “Seguir”;
  4. Pronto! A partir daí, você verá nossos conteúdos em destaque no seu feed, sempre em primeira mão.

Assim, você acompanha todas as atualizações do Correio do Estado com muito mais comodidade e agilidade.

"TRAIU?"

Serpente albina do Bioparque Patanal, Capitu faz "check-up" e ultrassom

Ultrassonografia permite avaliar a saúde dos órgãos, verificar o percentual de gordura e acompanhar o ganho de peso

30/09/2025 10h15

Também foi feita a chamada

Também foi feita a chamada "biometria", por meio da medição e pesagem

Com um nome que carrega referência e mistério, a serpente albina do Bioparque Pantanal batizada por voto popular como "Capitu" passou por alguns procedimentos durante um "check-up" para exames de rotina, que incluíram um ultrassom. 

Durante todo o procedimento, Capitu esteve acompanhada de uma equipe multidisciplinar, que é integrada por profissionais das áreas de: nutrição, medicina veterinária e da bióloga chefe do Bioparque Pantanal, Carla Kovalski. 

Ela frisa que os exames de rotina fazem parte do protocolo veterinário da instituição, e que o exame garante não somente a saúde da serpente mas a devida alimentação adequada conforme cada fase de crescimento. 

Cabe esclarecer que o nome dado para a serpente albina é clara alusão à obra "Dom Casmurro" de Machado de Assim, onde temas como ciúme, caráter, amor e traição. 

Procedimentos

Também foi feita a chamada "biometria", por meio da medição e pesagem

"A ultrassonografia nos permite avaliar a saúde dos órgãos, verificar o percentual de gordura e acompanhar o ganho de peso, garantindo que a Capitu cresça com escore corporal adequado. Além disso, o exame funciona como uma forma de prevenção, já que conseguimos identificar precocemente possíveis alterações e, se necessário, iniciar um tratamento com maior chance de sucesso”, explicou a bióloga chefe Carla Kovalski. 

Também foi feita a chamada "biometria", por meio da medição e pesagem, informações que servem inclusive para os condutores dos passeios com visitação no Bioparque Pantanal. 

Maria Fernanda Balestieri, diretora-geral do Bioparque, esteve presente no manejo de Capitu na função de "apaziguadora" do animal, ressaltando em sua fala o compromisso da instituição para com a fauna presente no espaço. 

“Cada manejo realizado demonstra nossa dedicação em oferecer qualidade de vida às espécies que estão sob nossos cuidados. A Capitu é um exemplo de como unimos ciência, responsabilidade e sensibilização do público para a importância da conservação da biodiversidade”, disse em material publicado pelo Governo de MS. 

Governo de MS

Como o assunto são procedimentos ligados à saúde, vale relembrar que a população no geral também não fica de fora das iniciativas do Governo do Estado, que no começo do mês inclusive trouxe uma nova Política Estadual de Incentivo Financeiro Hospitalar (Pehosp), justamente para tentar reduzir as filas no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Conforme os dados da "Gestão de Fila Ambulatorial da Macro Região Costa Leste", o que exclui a Capital, divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, há aproximadamente 1.229 pessoas aguardando agendamento por exames de algum tipo de ultrassonografia. 

Por meio de rapasses fixos, o Estado busca a manutenção de serviços essenciais como pronto atendimento 24h, partos, cirurgias e leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), enquanto que valores variáver servem para reconhecer a produção efetiva das unidades, protegendo as receitas dos hospitais. 

Além disso há mutirões, como o "Mais Saúde, Menos Fila", que começou a terceira fase no mês de maio, enquanto que somente na primeira etapa o programa realizou mais de 3,1 mil ultrassonografias.
 

IFRAESTRUTURA

Contenção de erosão é primeiro passo para recapeamento da Ernesto Geisel

Prefeitura de Campo Grande deve lançar, ainda este ano, licitação de R$ 5 milhões para recuperação do asfalto na Avenida

30/09/2025 09h30

Prefeitura iniciou ontem obras de recuperação de erosão às margens do Rio Anhanduí, que havia engolido pista da Ernesto Geisel

Prefeitura iniciou ontem obras de recuperação de erosão às margens do Rio Anhanduí, que havia engolido pista da Ernesto Geisel

A Prefeitura de Campo Grande começou ontem os trabalhos para recuperação de erosão antiga na Avenida Ernesto Geisel, em frente ao Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão. Este é o primeiro passo para que a Avenida seja recapeada em um de seus trechos mais problemáticos.

Segundo o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, os trabalhos estão sendo executados com recursos da prefeitura e com materiais que “sobraram” de outras obras.

A contenção da erosão em uma das margens do Rio Anhanduí iniciada ontem está focada no sentido bairro/centro, em frente ao Guanandizão, porém, outros trechos de desmoranamento de pista na avenida também receberão a medida feita pela prefeitura.

Miglioli afirmou ao Correio do Estado que espera concluir essas intervenções até o final deste ano, para evitar o período chuvoso.

Em nota, a prefeitura afirmou que os pontos onde existem as erosões estão sinalizados e pediu que os motoristas “tenham atenção redobrada” nesses trechos durante a execução das obras, “por conta da movimentação de máquinas e caminhões que estão envolvidos nesse trabalho. Para evitar o avanço dos buracos na pista, será feita a contenção com uso de pedras e aterro”, alerta.

EROSÃO ANTIGA

Os primeiros problemas no trecho em obras da Avenida Ernesto Geisel foram sentidos após forte chuva em 2009. Na época, manilhas foram colocadas no local onde o trecho começou a desmoronar. Após 16 anos, o problema já havia engolido uma das pistas praticamente inteira e só estava aumentando.

Após o fim desse projeto de recuperação das erosões na pista, uma segunda etapa deve ter início, o recapeamento da Avenida, desde a Rua Bom Sucesso até depois da Avenida Manoel da Costa Lima, o que corresponde a pouco mais de um quilômetro.

O trecho será feito por meio de licitação, que tem previsão para ser aberta ainda este ano. A estimativa de gasto é de R$ 5 milhões, referente a emenda feita pela senadora Tereza Cristina (PP) no ano passado.

“Nós vamos recapear desde onde termina o trecho licitado, na [Rua] Bom Sucesso, até depois da [Avenida] Manoel da Costa Lima, até onde der o dinheiro”, afirmou o secretário do Correio do Estado.

“Esse dinheiro seria para recapear o trecho da [Avenida] Ernesto Geisel entre a [Rua] Antônio Maria Coelho e a [Avenida] Salgado Filho, mas como esse trecho nós fizemos com recursos próprios, realocamos para essa região”, completou Miglioli.

A previsão é de que, caso tudo seja cumprido conforme a expectativa, o recapeamento seja iniciado no começo do próximo ano, quando também deverá ser entregue o trecho entre as Ruas da Abolição e Bom Sucesso, feito com recursos do governo federal e estadual.

RELICITAÇÃO

No ano passado, a Prefeitura de Campo Grande relicitou o trecho entre as Ruas da Abolição e Bom Sucesso, que estava parado desde a pandemia de Covid-19, quando a empresa responsável, a Dreno Engenharia, paralisou a obra.

A vencedora foi a HF Engenharia e Construção LTDA, que aceitou fazer a obra por R$ 20,9 milhões.

O projeto para evitar erosões e enchentes o canal do córrego Anhanduí prevê um sistema gabião, que consiste na montagem manual de pedras em gaiolas metálicas. A iniciativa contempla ainda o recapeamento da Avenida, nova sinalização e guarda-corpo.

Esta foi a terceira vez que o trecho foi licitado, já que em 2023 o mesmo local foi oferecido ao mercado, em um investimento máximo de R$ 19,7 milhões, no entanto, nenhuma empresa se interessou. 

A previsão para conclusão deste trecho é em fevereiro do ano passado. Segundo a prefeitura ele já está com 68% do cronograma cumprido. Para o secretário, para que essa previsão seja acertada é necessário que a parte de canalização seja concluída ainda neste ano, antes do período das chuvas de verão.

NOVO PAC

A contenção de enchente no Rio Anhanduí foi um dos projetos enviados pela Prefeitura de Campo Grande ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), lançado pelo governo federal em agosto de 2023. Porém, ele ficou de fora das obras, ou, pelo menos, de fora da liberação de recursos.

Apesar de constar na lista de obras aprovadas pelo programa, o governo federal não vai enviar recursos para executar a obra. O que ficou liberado foi que a prefeitura fizesse um financiamento (empréstimo) para, assim, realizar as melhorias previstas.

Orçado em R$ 150 milhões, o projeto previa a colocação de gabião até a Avenida Manoel da Costa Lima e depois seria feita apenas a recomposição de algumas áreas, com ciclovia, recapeamento e até espaço de lazer nos trechos que a distância entre a margem do rio e a Avenida ficam maiores.

De acordo com Miglioli, por se tratar de um empréstimo, com o qual a prefeitura teria de arcar com os custos, foi decidido que esse financiamento não será executado. 

Ainda segundo o secretário, por se tratar de um grande volume de recursos, a administração Municipal optou por realizar obras apenas nos trechos mais críticos da Avenida, como este que está em execução.

*SAIBA

O recapeamento da Avenida Ernesto Geisel deverá ser licitado ainda neste ano e conta com recursos de emenda parlamentar, da senadora Tereza Cristina, na ordem de R$ 5 milhões. A execução deverá ser no próximo ano.

