Sistema e painel de R$ 2,7 milhões entram em funcionamento na Câmara

Carnaval está batendo na porta e o campo-grandense não vê a hora de foliar, abusar do glitter e ostentar fantasias em blocos e desfiles. A época é uma das mais esperadas do ano para o folião.

Diferentemente do ano passado, a entrada de gelo e caixa térmica/cooler está permitida na Esplanada Ferroviária no Carnaval 2024. Porém, é autorizada apenas a entrada de gelo triturados, raspado e em cubos.

Gelo em barra está proibido. Garrafas de vidro, objetos cortantes/pontiagudos e armamento também estão proibidos. O objetivo é resguardar a vida do folião e evitar que seja objetos utilizados em brigas.

De acordo com o gerente de fiscalização de controle de posturas da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), Admiro Cristaldo, é proibido consumir ou circular com garrafas de vidro nos entornos da Esplanada Ferroviária.

“Na área externa do evento [Esplanada Ferroviária], nós estaremos presente para evitar até a venda ou a proliferação desse material no entorno dos eventos. Não pode levar garrafas de vidro”, disse.

Haverá contâiners, na entrada do evento, de depósito de objetos proibidos, para que não haja esparramento nos entornos.

“Sempre tem o desavisado que leva a garrafa de vidro, que não é permitida adentrar no interior. Ele pode depositar esse objeto neste contâiner justamente para não ficar esparramado no entorno”, explicou.

Veja o que pode e não pode:

PERMITIDO

Gelo em cubinhos

Gelo triturado

Gelo raspado

Copos de alumínio – os famosos “Stanley”

Copos de plástico

Cooler/caixa térmica

Latas de cerveja/refrigerante/suco

Garrafas de plástico

Cooler/caixa térmica com lata de cerveja/refrigerante/suco e/ou garrafas de plástico dentro

PROIBIDO

Gelo em barra

Garrafas de vidro

Vidro

Objetos pontiagudos

Objetos cortantes

Arma de fogo

Arma branca

Pessoas ou ambulantes que venderem, de forma irregular, bebidas, gelo ou quaisquer outros itens dentro do perímetro da Esplanada Ferroviária, será barrado e autuado pela Polícia Militar e fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur).

As informações foram repassadas na manhã desta sexta-feira (2), em coletiva de imprensa, realizada no Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado na avenida Fernando Correa da Costa, número 559, Centro, em Campo Grande.

Coletiva de imprensa - Carnaval 2024. Foto: Valesca Consolaro

No evento, estiveram presentes representantes da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cidadania (Setesc), Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Conselho Tutelar, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Guarda Civil Metropolitana (GCM), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Ipham), Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) e Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

PROGRAMAÇÃO

Neste ano, o Carnaval será encerrado às 23 horas. O objetivo é evitar som alto até altas horas da noite e acelerar a limpeza. Equipes da Solurb irão trabalhar de madrugada no local. Após as 23h, foliões poderão se reunir nas avenidas Mato Grosso e Calógeras, fora do perímetro da Esplanada Ferroviária, desde que cumpram a lei do silêncio e evitem brigas.

Confira a programação do Carnaval 2024 em Campo Grande:

SEGURANÇA

Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS), Corpo de Bombeiros (CBMMS), Guarda Civil Metropolitana (GCM), Cruz Vermelha e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estarão nas ruas para reforçar a segurança, manter a ordem e prevenir brigas e acidentes de trânsito.

De acodo com o comandante do policiamento metropolitano da Polícia Militar, coronel Emerson de Almeida Vicente, aproximadamente 600 policiais militares, por dia, reforçarão a segurança no Carnaval no perímetro da Esplanada Ferroviária. Os PMs trabalharão em dois turnos de policiamento.

No ano passado, 300 policiais militares foram empenhados no policiamento do Carnaval 2023.

"Nós vamos montar um quantitativo bem mais expressivo do que o ano anterior para dar mais segurança ainda. A Polícia Militar vai estar presente em peso", disse.

Os acessos a Esplanada Ferroviária serão através da Calógeras/Mato Grosso, rua Temistocles e rua General Melo.

Lei seca será reforçada no Carnaval, e, motoristas que forem pegos dirigindo sob efeito de bebida alcoólica serão presos em flagrante.