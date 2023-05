Solução para crise de falta de leitos segue no papel há 10 anos

Pensado desde 2013 como uma forma de desafogar o sistema de saúde pública de Campo Grande, a criação do Hospital Municipal segue apenas no papel. O projeto foi ventilado em 2013 e em 2019 ganhou força, porém, com a pandemia de Covid-19, o plano foi paralisado e até agora não foi retomado.

A abertura desses novos leitos poderia ser a solução para o caos na saúde vivido na Capital. Ontem, dois dias depois de restringir os atendimentos por estar funcionamento muito além de sua capacidade, a Santa Casa segue com lotação máxima.

A superlotação, porém, não é exclusividade da Santa Casa, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian e o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) também sofrem com o mesmo problema.

De acordo com o projeto de 2019, o plano era construir uma unidade com 317 leitos, nos moldes do edifício erguido em Cuiabá (MT).

Para isso, a empresa que realizou o projeto da capital vizinha, que é de Salvador (BA), chegou a vir até Campo Grande para uma reunião, em 2019. Em junho daquele ano, o secretário de Saúde da Capital na época, José Mauro de Castro Filho, esteve em Cuiabá para conhecer o Hospital Municipal Dr. Leony Palma de Carvalho.

Segundo Castro Filho, a ideia na época era construir uma edificação com 20 mil m², que em 2019 custaria cerca de R$ 110 milhões.

Já o aparelhamento da unidade, na época, deveria custar entre R$ 70 milhões e R$ 80 milhões. Com isso, o valor total do projeto deveria ficar entre R$ 180 milhões e R$ 190 milhões.

O dinheiro viria de emendas impositivas à União feitas pelos parlamentares de Mato Grosso do Sul ou de uma inclusão do projeto no Planejamento Plurianual (PPA) do Ministério da Saúde.

Em 2019, chegou-se a especular que a construção seria feita em um terreno localizado próximo à saída para São Paulo (BR-262), ao lado do Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População de Rua (Cetremi).

Na região, além do hospital, também seria instalado o terminal de ônibus do Bairro Tiradentes, para facilitar a locomoção das pessoas.

Entretanto, nenhuma das duas propostas foi adiante. No ano passado, a Câmara Municipal de Campo Grande chegou a fazer uma audiência pública para tratar da necessidade da construção do Hospital Municipal, mas o debate também não evoluiu.

A reunião contou com a participação de vereadores, representantes da prefeitura e do governo do Estado e professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), bem como de especialistas em gestão pública de saúde.

A audiência resultou em um pedido para que a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) ampliasse, pelo menos de forma temporária, o número de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) na cidade.

Além disso, ficou definida a discussão a médio e longo prazo sobre a implementação do Hospital Municipal.

SITUAÇÃO DOS HOSPITAIS

Segundo o Hospital Regional, até a tarde de ontem, todos leitos estavam ocupados.

“O HRMS informa que atualmente opera com todos os leitos ocupados e que a demanda registrada não é provocada por alta incidência de patologia específica. É importante destacar que o HRMS vem adotando estratégias com o objetivo de aprimorar o giro de leitos sem afetar a qualidade do atendimento ao paciente encaminhado via regulação municipal”, disse, em nota. Já a Santa Casa declarou que na tarde de ontem contava com 62 pacientes no pronto-socorro, sendo 44 na unidade de decisão clínica não crítica (área verde), com 23 internados e 21 em observação.

Na unidade de decisão clínica crítica (área vermelha), eram 18 pacientes, sendo 16 internados, 4 deles intubados.

“Foi enviado ofício para a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) na manhã do dia 22/5/2023 para solicitar apoio para desviar o fluxo de pacientes. Além disso, internamente, estamos acelerando as altas para não entrar em ponto de colapso. A possibilidade de restrição total do serviço está sendo analisada pela diretoria técnica”, afirmou, em nota.

SAIBA

As constantes interrupções de atendimento por superlotação de hospitais que atendem pelo SUS na Capital foi um dos fatores que motivou a gestão da época a levar o projeto do Hospital Municipal adiante.