Cidades

DNA FISCAL

Sonegador contumaz, empresário já foi alvo da PF e preso em MS

Grupo familiar usava empresas de fachada e laranjas para deixar de recolher impostos tributários

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

23/10/2025 - 09h30
Alvo ontem da Polícia Civil, o empresário Reginaldo da Silva Maia, dono de frigoríficos, como Beef Nobre e Boi Brasil, e suspeito de gerenciar esquema de sonageção fiscal de quase R$ 1 bilhão em Mato Grosso do Sul, já foi figura carimbada da polícia. Em 2014 teve mandado de prisão pelo menos crime expedido, na época a operação era da Polícia Federal e o pagamento de impostos já era de grande monta. Além disso, já foi condenado duas vezes, em uma delas conseguiu reverter a situação.

Na ação de ontem, deflagrada pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), a Operação DNA Fiscal desmantelou suposta organização criminosa ligada ao empresário, suspeito de sonegar mais de R$ 779 milhões, lavar dinheiro e ocultar patrimônio por meio de empresas de fachada e de laranjas.

Conforme a delegada Ana Cláudia Medina, ao Correio do Estado, esta investigação começou a partir de novas suspeitas de crimes, que teriam sido fatos novos dos que foram investigadso em 2014, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Labirinto de Creta, ao qual o empresário também havia sido alvo e, inclusive, teve mandado de prisão expedido.

Na época, o empresário era suspeito de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsidade ideológica, crimes que teriam causaram rombo de R$ 200 milhões aos cofres públicos.
Ele teve mandado de prisão expedido e chegou a ser preso, mas foi solto. Porém, foi condenado a 5 anos, 4 meses e 15 dias por lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Na mesma decisão, 121 veículos foram confiscados em favor da União.

As investigações mostraram que, entre julho de 2012 e novembro de 2014, o empresário utilizou familiares e empresas de fachada para ocultar recursos provenientes da sonegação fiscal e previdenciária. Esse caso estaria relacionado ao frigorífico Beef Nobre e resultou no fechamento da unidade de Campo Grande. 
Já em outra investigação, relacionada ao frigorífico Boi Brasil, também de propriedade do empresário e de sua família, ele conseguiu a absolvição.

Porém, 11 anos depois da operação da Polícia Federal, o Dracco, em investigação conjunta com a Procuraradoria Geral do Estado de Mato Grosso do Sul  (PGE/MS) e a Secretaria Estadual de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz/MS) identificou que o esquema se mantinha, só que sob outras empresas.

“A modalidade é a mesma [investigada pela Polícia Federal], mas não significa que continuem mesmas empresas. Eles mudam as artimanhas”, declarou Medina ao Correio do Estado.

Conforme o identificado nesta nova ofensiva contra o empresário, ele atuava em conjunto com sua família, em um esquema de fraude estruturada, dividido em três núcleos principais: o núcleo gerencial, que era formado pelos verdadeiros administradores, que comandavam as operações empresariais sem aparecer nos quadros societários; o núcleo de interpostos, os “laranjas”, composto por pessoas de baixa renda, registradas formalmente como sócios ou administradores das empresas para ocultar os reais beneficiários; e o núcleo financeiro, responsável pela movimentação de valores em espécie e ocultação patrimonial, inclusive por meio de pessoas físicas e jurídicas de fachada, dificultando o rastreamento de recursos.

As empresas envolvidas declaravam o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), mas não recolhiam o imposto, acumulando dívidas fiscais milionárias. Com o aumento das sanções, os investigados transferiam as operações para novas empresas, repetindo o esquema fraudulento com sucessões empresariais simuladas, holdings patrimoniais e movimentações atípicas em espécie que ultrapassavam R$ 1 milhão por mês, segundo alertas de instituições financeiras.

Além das buscas, foram deferidas quebras de sigilo fiscal, bloqueio de ativos, acesso a dados de dispositivos eletrônicos apreendidos e compartilhamento de provas com a Procuradoria estadual e a Secretaria de Fazenda. As investigações seguem sob sigilo judicial.

O nome da operação remete à estrutura do grupo investigado, coordenado por membros de uma mesma família, que ao longo de décadas teria perpetuado práticas de fraude fiscal por meio de sucessão entre parentes e uso de vínculos consanguíneos para blindagem patrimonial. A sigla “DNA” simboliza tanto a origem familiar quanto a repetição padronizada do esquema ao longo dos anos.

TRANSPORTE PÚBLICO

Em nota, Prefeitura diz que está com pagamento em dia com o Consórcio Guaicurus

O órgão público afirma que financiamento depende também de outros entes públicos e das tarifas pagas pelos usuários

22/10/2025 19h05

Terminais amanheceram vazios nesta quarta-feira

Terminais amanheceram vazios nesta quarta-feira Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

A Prefeitura de Campo Grande se manifestou, por meio de nota, sobre a paralisação dos ônibus do Consórcio Guaicurus, na manhã desta quarta-feira (22). O Executivo afirma que está com os pagamentos em dia com a empresa, e que o financiamento também envolve outras entidades.

Confira a nota:

A Prefeitura de Campo Grande informa que está rigorosamente em dia com todas as suas obrigações de pagamento junto ao Consórcio Guaicurus. É importante destacar que o financiamento do transporte coletivo urbano envolve também outros entes públicos e a própria sociedade, por meio da tarifa paga pelos usuários.

No que compete ao Município, todos os compromissos estão sendo cumpridos. A administração mantém diálogo constante com o Consórcio para buscar as melhores soluções e assegurar a continuidade e a qualidade do serviço, evitando prejuízos à população.

Cobranças

Por não receberam os R$ 1,3 mil relativos ao vale, que normalmente é depositado no dia 20 de cada mês, os cerca de mil motoristas começaram a trabalhar somente a partir das 6 horas desta quarta-feira (22), uma hora e meia depois do horário normal. 

Themis de Oliveira, presidente do cosórcio Guaicurus, está cobrando o repasse de cerca de R$ 9,5 milhões relativos ao pagamento do transporte dos estudantes das redes públicas.

Conforme o presidente da Câmara de Vereadores, Epaminondas Papy, o poder público está há quase quatro meses sem fazer os repasses previstos para subsidiar o transporte de estudantes. A administraçao estadual estaria devendo pouco mais de R$ 6 milhões e a prefeitura, em torno de R$ 3 milhões. 

Ainda de acordo com Papy, o Estado só não fez os repasses porque a prefeitura, que é intermediária, está com o 'nome sujo' e não consegue emitir a certidão exigida pelo governo estadual para que o repasse seja feito. 

Paralisação

As ruas de Campo Grande amanheceram sem os ônibus do transporte coletivo nesta quarta-feira (22). Os motoristas retardaram em uma hora e meio o início das atividades em protesto ao atraso no pagamento do adiantamento salarial que normalmente é feito no dia 20 de cada mês. 

Normalmente os ônibus começam a circular às 04:30 horas, mas por conta do protesto, entraram em circulação somente a partir das 06:00, o que atrapalhou o início do dia de milhares de pessoas no começo da manhã e tende a gerar atrasos nas linhas ao longo das primeiras horas da manhã, já que somente as tabelas iniciais começaram a partir das 06 horas.

De acordo com Demétrio de Freitas, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo e Urbano de Campo Grande, a categoria agendou para a próxima segunda-feira uma assembleia e caso não ocorra o pagamento e se não houver garantia de que o pagamento dos salários no começo de novembro será feito no dia previsto, existe a possibilidade de greve por tempo indeterminado. 

SOLTURA

Motorista que dirigia carro com adolescente no porta-malas é solto em Dourados

O jovem usará tornozeleira eletrônica e será monitorado durante seis meses

22/10/2025 18h40

Carro utilizado para a realização da manobra

Carro utilizado para a realização da manobra Foto: Divulgação

O juíz Alexandre Corrêa Leite concedeu nesta quarta-feira (22) liberdade ao jovem Felipe Matheus Araújo Neris, responsável pela manobra de derrapagem que vitimou Henrique Cardoso Salmazo, de 17 anos, em Dourados no último sábado (17).

A decisão publicada no Diário da Justiça sustenta que o jovem não apresenta risco à ordem pública, e portanto, deve aguardar os pareceres da Justiça em liberdade, monitorado por tornozeleira eletrônica. Diante disso, o jovem pode deixar a Penitenciária Estadual de Dourados ainda nesta quarta-feira. Além disso, Felipe não poderá sair de casa aos finais de semana, feriado e folgas, bem como deverá circular publicamente somente até às 22h e após às 5h. 

Homicídio culposo

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul reconheceu que Felipe Matheus Araújo Neris agiu com intenção de matar o adolecente, motivo pelo qual o caso pode ser enquadrado como homicídio culposo e elevar a pena do motorista, caso este seja condenado.

O parecer assinado pelo promotor de Justiça João Linhares nesta segunda-feira (20), difere da decisão policial. Se para a polícia não houve intenção de matar, para o Ministério Público, Felipe Neris "assumiu o risco" contra a vida do garoto, que estava no porta-malas do carro no momento do acidente. 

O promotor destacou sete motivos pelos quais o motorista deveria ser enquadrado por homicídio doloso: 

  • dirigiu embriagado; 
  • realizou derrapagens irregulares; 
  • dirigiu em alta velocidade;
  • vítima estava no porta-malas;
  • automóvel estava lotado de passageiros;
  • local de grande fluxo de pessoas;
  • vítima transportada sem cinto de segurança em local inadequado e perigoso

O fato

Na madrugada de sábado (18), Felipe Matheus perdeu o controle da direção enquanto realizava uma manobra, conhecida como "drift", e bateu contra o muro de um condomínio em Dourados, na Avenida Dom Redovino Rizzardo

Com o impacto, o corpo do adolescente foi arremessado contra o asfalto. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e deu entrada no Hospital da Vida, mas não resistiu. 

No interior do veículo, a polícia encontrou cerca de 19 latas de cerveja, um energético e uma garrafa de uísque. Após a batida, o condutor, Felipe Matheus, chegou a receber atendimento médico e, ao receber alta, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Outros três ocupantes, com idades de 17, 19 e 20 anos, tiveram apenas ferimentos leves.

