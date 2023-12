Aeroporto

Além da queda do Tuiuiú no aeroporto, árvores derrubaram muros e quebraram telhados nos bairros de Campo Grande

As chuvas e rajadas de vento registradas desde ontem (3), deixaram um rastro de destruição em Campo Grande. Dentre os danos, a ave do monumento "A Praça dos Tuiuiús" no aeroporto caiu e a empresa responsável, a Aena, informou que enviou hoje (4), uma equipe técnica para levantar os prejuízos.

"Foram registrados danos na Praça dos Tuiuiús, à frente do Aeroporto de Campo Grande. No estacionamento, uma árvore caiu atingindo alguns veículos. No terminal de passageiros, foram registrados pontos de vazamento de água. A Aena assumiu a gestão do aeroporto no dia 13 de outubro e estuda as manutenções necessárias para reparar os problemas causados pelas chuvas. Os reparos da praça também serão avaliados a partir desta segunda-feira", diz a nota da nova concessionária do aeroporto de Campo Grande.

De acordo com o levantamento do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), choveu 103,8 mm em Campo Grande, nas últimas 24 horas.

Já segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as rajadas de vento variaram de 40 a 60 km/h. No domingo (3), quando houve a mudança de tempo, os ventos chegaram a 57 km/h, na Capital.

Confira o acumulado de chuvas nos municípios:

Cabe destacar que conforme noticiado pelo Correio do Estado, o vendaval provocou a quedas de árvores e de galhos, que danificaram telhados, muros e veículos nos bairros Jardim Imá, Vila Almeida e na região da Avenida Duque de Caxias.

Também houve a queda de energia nos bairros Taveiropólis, Monte Castelo e Jardim Imá. No escuro, por mais de 4 horas, os moradores relataram que a energia só foi reestabelecida por volta das 19h de ontem.

Previsão meteorológica

O Inmet divulgou hoje (4), um alerta de 'Riscos Potenciais' em Mato Grosso do Sul. Pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. O alerta términa às 10h, desta terça-feira (5).

Por fim, o meteorologista da Uniderp, Natalio Abraão,aponta que em Campo Grande já choveu 27% do esperado para o mês de dezembro. São esperadas chuvas entre 206,5mm e 225,0mm.

Sobre o acumulado de chuvas, nas últimas 24h, nos bairros de Campo Grande, choveu 70,0mm na região do Carandá Bosque; 60,0mm na região do Panamá; 59,0mm na região da Vila Santa Luzia e museu; na região da Embrapa 59,4mm.

Falta de energia

Em nota, a Energisa informou que a chuva, com ventania, em Campo Grande, trouxe ocorrências pontuais na cidade e que as equipes da concessionária estão em atendimento às chamadas, para o restabelecimento de forma segura, o mais rápido possível.

"A Energisa alerta que, diante de situações de temporais, pode haver curto-circuito e rompimento de cabos que, ao cair ao solo, podem estar energizados. Mantenha a distância e acione a Energisa.".

Os canais de atendimento da Energisa, são: O call center: 0800 722 7272, pelo site:energisa.com.br, via WhatsApp Gisa: (67) 99980-0698 ou pelo aplicativo Energisa On.

