STF nega liberdade a presos após atos de 8 de janeiro

ECOTURISMO

Reativação do Aeroporto e pavimentação da Rodovia do Turismo foram fatores determinantes, diz prefeito

Com retomada pós-pandemia, Bonito recebe mais de 280 mil turistas e bate recorde de visitação Arquivo/Correio do Estado

A cidade de Bonito, distante 283 km de Campo Grande, e um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil, bateu recorde de visitação em 2022, com uma rápida recuperação econômica após a pandemia de coronavírus. Apenas no ano passado, a cidade sul-mato-grossense recebeu 280.391 visitantes, superando 2016 que, até então, se consagrava como o ano com mais movimentação de turistas.

Entre os fatores que favoreceram tal avanço, o prefeito do município, Josmail Rodrigues, destaca que o melhoramento das rodovias que dá acesso à Bonito a partir de Campo Grande, principal entrada para a cidade, foi determinante para tal feito.

“A nossa gestão prima pela qualidade, segurança e sustentabilidade. Retomamos em 2020 com protocolos rigorosos, priorizando a saúde dos visitantes, e o retorno dos voos foi uma grande conquista”, afirmou.

Além das rodovias que levam até a cidade, a pavimentação do trecho que interliga o centro da cidade aos balneários no entorno do Rio Formoso, conhecido como Rodovia do Turismo, e a da MS-345 (novo acesso a Campo Grande, pela BR-262), também fizeram com que a retomada do turismo tivesse êxito.

REABERTURA DO AEROPORTO

Reformado e reequipado pelo Governo do Estado, o aeroporto de Bonito foi reaberto em novembro de 2021 e, em dezembro, a Gol Linhas Aéreas voltou a operar na cidade, com dois voos semanais conectados diretamente em Congonhas (SP). aumento o número de desembarques de 11.398, registrados em 2021, para 25.602, em 2022.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling, apontou que o crescimento já estava previsto, mas bater o recorde de 2016 foi uma surpresa.

“O recorde de visitantes já era previsto pela grande procura pelo destino, mas não esperava esse aumento de mais de 30% em relação a 2016. Isso é fruto da retomada forte, captação do voo da Gol, as ações promocionais do Estado e o trabalho do trade turístico local ", aponta.

AVALIAÇÕES

De acordo com o Boletim do Bonito Convention e Visitors Bureau (BCVB), que coordena o Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB), as mais de 40 atrações espalhadas pela cidade também registraram aumento nas visitações.

Em dezembro de 2022, estes locais receberam, todos juntos, 93. 129 mil visitas, superando os números de 2021, ano em que foram registradas 92.710 mil visitantes.

Ainda de acordo com dados da OTEB, dezembro de 2022 foi o segundo com mais movimento, com 28.633 turistas, com ocupação de 65% da rede hoteleira da cidade. Em janeiro do mesmo ano, foi batido o recorde dos últimos oito anos: a cidade recebeu 30.220 pessoas.

Balneários, tanto o municipal quantos os particulares, se mantém como preferência dos turistas, com 43.980 visitas. Em seguida, a atividade de flutuação recebe cerca de 14.609 turistas, cachoeiras têm , em média, 10.960 e Gruta do Lago Azul conta com 7.390 visitantes.