STJ adia decisão sobre Boate Kiss que pode reestabelecer condenação de réus

TEMPO

Sistema estacionário deixa de exercer força, mas massa de ar frio mantém temperaturas baixas e inibe formação de nebulosidade

Tempo nublado termina, mas frio em todo Mato Grosso do Sul deve permanecer até o fim de semana Gerson Oliveira/Correio do Estado

Após quase uma semana de céu nublado e muita chuva, o sol voltou a brilhar na hora do almoço. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apenas neste período choveu o dobro do esperado para o mês todo, contudo, não há mais previsão para precipitações para os próximos dias.

De acordo com o explicado pela meteorologista do Instituto, Andrea Ramos, a chuva foi causada por uma frente fria estacionária, ou seja, um sistema que ficou parado sobre Mato Grosso do Sul fazendo favorecendo a formação de nebulosidade e as chuvas constantes.

Por outro lado, a especialista aponta que este sistema deixou de exercer força, sendo substituído apenas por uma outra frente fria, mas, por suas características, inibe a formação de nebulosidade e de precipitações.

Ainda segundo Andrea, a umidade e o vento frio também contribuíram para que a sensação térmica fosse ainda menor que as temperaturas registradas. Por exemplo, em Ponta Porã, os termômetros marcaram 7ºC, contudo, as condições térmicas fizeram com que a sensação chegasse a 5ºC.

Segundo as medições do Inmet, na segunda-feira (12) foi registrado 5mm de chuva na Capital. Já na terça-feira (13), choveu 19.4mm, na quarta-feira (14), foi o dia em que mais choveu, com 42.8 mm.

Nesta quinta-feira (15), apesar do sol ter voltado, também foi registrado chuva. De acordo com as medições, hoje, a precipitação foi de 10,2. O previsto para o mês todo era de 37,7 mm, mas, apenas nestes quatro dias, o valor acumulado foi de aproximadamente 76 mm.

Para o fim de semana a previsão também não aponta chuva. Em Campo Grande, o céu deve permanecer claro, com variação de nebulosidade durante o dia, mas sem precipitação nos dois dias.

Como o sistema estacionário deixou de exercer força em todo Mato Grosso do Sul, nos demais municípios também não há possibilidade de chuva.

Em Dourados, a máxima para esta sexta-feira (16), de 19ºC, mas a mínima prevista é de 7ºC. Os ventos serão moderados e o céu permanece claro e sem previsão de chuva.

Por lá, o final de semana segue a mesma tendência, com mínima variando entre 9ºC e 8ºC, mas com aumento gradativo da temperatura durante o dia, com máxima entre 19ºC e 21ºC.

Na região pantaneira, o fim de semana promete ser um pouco mais quente. Em Corumbá, não há previsão de chuva e a máxima varia entre 26ºC e 27ºC. Já a mínima será de 10ºC.

Na fronteira, onde uma pessoa morreu vítima de hipotermia, a mínima permance baixa, variando entre 8ºC e 9ºC. Durante o dia a máxima não ultrapassa os 19ºC.

VÍTIMAS DE HIPOTERMIA

Em Campo Grande, Sidirlei Carvalho, de 57 anos, foi encontrado morto no Jardim Monumento. Ele estava em frente a uma madeireira por um funcionário que chegou ao local por volta das 6h00.

De acordo com a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando o socorro chegou o homem já estava morto. O caso está sendo investigado como morte a esclarecer.

O outro caso aconteceu em Ponta Porã, onde os termômetros chegaram a registrar 4,9°C, com sensação térmica de - 2,8°C. Neste dia, o homem foi encontrado na linha internacional, ao lado da rodovia MS-164.

