Cidades

Meio ambiente

STJ manda tribunal de MS revisar desmate de 20,5 mil hectares no Pantanal

Desmatamento da Fazenda Santa Mônica, no Pantanal do Paiaguás, pivô de denúncias de devastação que culminaram na criação da Lei do Pantanal, terá de ser revisto; pedido do MP foi atendido

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

17/10/2025 - 17h39
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) mandou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) reavaliar a autorização para desmatar 20,5 mil hectares — área superior à zona urbana de Campo Grande — na Fazenda Santa Mônica, localizada no Pantanal do Paiaguás, uma das maiores microrregiões do bioma, no município de Corumbá, perto da divisa com o Estado de Mato Grosso.

A licença a ser reavaliada pelo TJMS foi concedida em 2017 pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) para supressão vegetal e substituição da pastagem e mata nativa por pastagens exóticas ao bioma.

A fazenda, na época da concessão da licença, pertencia ao produtor rural de Maracaju (MS), Elvio Rodrigues. Na ocasião, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul apontou 21 irregularidades no licenciamento ambiental e alertou para danos irreversíveis ao bioma pantaneiro ao entrar com ação para anular os efeitos da licença emitida pelo Imasul.

Depois de obter vitórias no fim da década passada, em 1ª instância, em Corumbá, e também em 2ª instância, em corte colegiada do Tribunal de Justiça, a licença para desmatar os 20,5 mil hectares da fazenda — de pouco mais de 24 mil hectares — só foi possível por meio de um instrumento de uso incomum na Justiça, o pedido de suspensão de liminar (PSL), uma espécie de “bala de prata”, em que o governador endereça a ação diretamente ao presidente do Tribunal de Justiça.

O governador da época, Reinaldo Azambuja (PL), ajuizou o pedido, via Procuradoria-Geral do Estado (PGE), ao presidente do Tribunal de Justiça de MS naquele mesmo período, Divoncir Schreiner Maran, que suspendeu as liminares concedidas em 1ª e 2ª instâncias e validou a licença emitida pelo Imasul.

Para justificar o uso de um mecanismo tão raro, o governo do Estado, por meio da PGE, alegou que o Imasul perderia, por ano, R$ 7 milhões em taxas pagas para emissão de licenças ambientais, se tal decisão administrativa fosse suspensa pela Justiça.

A licença emitida pelo Imasul em 2017 ainda produz efeitos, muito embora a legislação que a embasava — um decreto de 2015, considerado por ambientalistas como um catalisador do desmatamento no Pantanal — tenha perdido efeito em 2023, ano em que o atual governador, Eduardo Riedel (PP), sancionou a Lei do Pantanal, que muda os critérios para supressão vegetal no bioma.

Na Operação Vostok, desencadeada em setembro de 2018, Elvio Rodrigues, proprietário da fazenda, chegou a ser preso temporariamente. Na época, a Polícia Federal suspeitava que a propriedade (que custou mais de R$ 25 milhões à época) teria sido paga com propina do grupo JBS.

Reviravolta

O STJ, em decisão do ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, atendeu recursos e pareceres dos Ministérios Públicos de Mato Grosso do Sul e Federal e mudou entendimento anterior.

Ele reconheceu omissão no julgamento pelo TJMS e determinou a devolução dos autos à corte local para nova apreciação.

“Reconsidero a decisão de fls. 4.172/4.174 e conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial, para, consoante o parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, anular o acórdão dos embargos de declaração e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento, com o expresso enfrentamento das questões suscitadas”, concluiu o relator.

Os problemas identificados incluem riscos irreversíveis ao ecossistema pantaneiro, falhas no licenciamento e ausência de medidas adequadas para mitigação e compensação dos impactos ambientais.

Reportagem do Correio do Estado de 2018, feita com informações do Núcleo de Georreferenciamento do MPMS, mostrou que os proprietários haviam feito uso da licença em meio ao imbróglio jurídico e desmatado a propriedade.

Na época, menos de um ano após a emissão da licença, pelo menos 855 hectares de vegetação nativa haviam sido derrubados na fazenda.

Em 2018, MPMS verificou o desmatamento na Fazenda Santa Mônica, mesmo sob efeito de liminar

Multivacinação

Campanha oferece todas as vacinas para crianças e adolescentes, neste sábado

Serão oferecidos todos os imunizantes que compõem o calendário de rotina, além das vacinas contra gripe e sarampo

17/10/2025 16h42

A Campanha de Multivacinação segue até o dia 31 de outubro

A Campanha de Multivacinação segue até o dia 31 de outubro Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza neste sábado (18) o Dia D da Campanha de Multivacinação, com dois pontos de atendimento abertos à população: Paróquia Santo Expedito, localizada no Jardim Itamaracá, e na Unidade de Saúde da Família (USF) Tiradentes. 

A ação tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, garantindo a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis. 

Na Paróquia Santo Expedito, os atendimentos ocorrem das 8h às 12h, e na USF Tiradentes, das 7h30 às 16h45. Em ambos os locais, serão oferecidos todos os imunizantes que compõem o calendário de rotina, além das vacinas contra gripe e sarampo.

A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo, reforça que a mobilização é uma oportunidade para que pais e responsáveis coloquem em dia as vacinas das crianças e adolescentes.

“Vacinar é uma das formas mais seguras e eficazes de prevenir doenças graves e evitar o retorno de enfermidades já controladas”, comenta.

Ela lembra ainda que adolescentes de 15 a 19 anos que não receberam ou não completaram o esquema da vacina contra o HPV também podem aproveitar a campanha para se imunizar.

“Além das unidades de saúde, temos desenvolvido ações nas escolas e com o apoio dos agentes comunitários de saúde para identificar e resgatar adolescentes que ainda não iniciaram ou não completaram o esquema vacinal contra o HPV”, destaca.

A Campanha de Multivacinação segue até o dia 31 de outubro, com todas as vacinas de rotina disponíveis nas 74 unidades de saúde da Capital, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento de cada unidade. 

CAMPANHA

A ação trata-se de uma mobilização nacional voltada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos e segue até o final de outubro.

A campanha integra o esforço do Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal no país e conta com incentivo financeiro federal, conforme a Portaria GM/MS nº 6.715/2025, que destinou recursos específicos para fortalecer as ações de imunização em estados e municípios.

Durante o período da campanha, todas as unidades básicas de saúde estarão com as salas de vacina abertas para atender a população, e os municípios poderão realizar ações extramuros, em locais de grande circulação, como escolas, ginásios, praças e unidades móveis.

Serão ofertadas todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. Veja algumas:

  • BCG;
  • Poliomielite;
  • Tríplice Viral;
  • DTP; 
  • HPV;
  • Hepatite A e B;
  • Pneumocócica;
  • Meningocócica ACWY.

A recomendação é que os pais levem a caderneta de vacinação para que os profissionais de saúde possam verificar e atualizar as doses conforme o esquema indicado.

SAÚDE

Brasil e Índia firmam acordo para fortalecer produção de vacinas

Alckmin e Padilha firmaram compromisso durante agenda em Nova Délhi

17/10/2025 16h03

O foco é fortalecer as plataformas de vacinas virais e bacterianas da Fundação Oswaldo Cruz

O foco é fortalecer as plataformas de vacinas virais e bacterianas da Fundação Oswaldo Cruz Divulgação

O Ministério da Saúde firmou acordo de parceria internacional com a empresa indiana Biological E Limited que estabelece cooperação mútua em pesquisa tecnológica e de inovação. De acordo com o governo federal, o foco é fortalecer as plataformas de vacinas virais e bacterianas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no contexto de cooperação entre países do Sul Global.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que a assinatura do acordo foi feita durante agenda do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na República da Índia.

“A missão em Nova Délhi integra os esforços do governo brasileiro para ampliar o comércio, os investimentos e a cooperação bilateral em áreas estratégicas, alinhados aos compromissos firmados entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro Narendra Modi”, diz o comunicado.

Desenvolvimento conjunto


Segundo o Itamaraty, o acordo cria as bases para o desenvolvimento conjunto de pesquisas científicas e estudos sobre vacinas virais e bacterianas produzidas por Bio-Manguinhos, unidade da Fiocruz responsável por imunobiológicos.

Entre os projetos prioritários está a vacina pneumocócica 24 valente, cuja eficácia e segurança serão avaliadas em estudos colaborativos, além de ações para formalizar a transferência de tecnologia da vacina pneumocócica 14 valente.

“Essa transferência garantirá produção nacional e fornecimento ao Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando a autonomia brasileira na fabricação de imunizantes”, destacou o ministério no comunicado.

Cooperação técnica e científica


O acordo prevê ainda cooperação técnica e científica em temas ligados à produção e ao desenvolvimento de vacinas, além de parcerias de prestação de serviços técnicos que possam ampliar a capacidade produtiva nacional e assegurar o atendimento às demandas do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

“O documento estabelece como objetivos específicos o intercâmbio de conhecimento e experiências em pesquisa, desenvolvimento e inovação, o apoio a análises de vigilância epidemiológica, e a criação de um ambiente colaborativo para fomentar propriedade intelectual e novos projetos de inovação”, informou o Itamaraty.

A Biological E Limited, segundo a pasta, vai contribuir com experiência em pesquisa, desenvolvimento e dados técnicos da vacina pneumocócica, além de capacidade instalada de produção.

Já Bio-Manguinhos participará com estrutura produtiva, expertise em biotecnologia, rede de pesquisa e integração com o SUS e as agências regulatórias brasileiras.

“O acordo é considerado um passo estratégico para fortalecer a soberania tecnológica do Brasil na área de imunobiológicos, garantindo o fornecimento imediato de vacinas essenciais e impulsionando o desenvolvimento de novas gerações de imunizantes que reforcem o PNI e ampliem o acesso da população brasileira a vacinas seguras e eficazes”, concluiu a nota.

