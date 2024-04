Subcomandante da PM tem casa invadida por ladrão pela 2ª vez em menos de um ano

A subcomandante-geral da Polícia Militar, Neidy Nunes Barbosa Centurião, teve a casa invadida por ladrão pela segunda vez em menos de um ano. O criminoso foi baleado pela policial, na manhã desta sexta-feira (26), em Campo Grande.

De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, a subcomandante estava em casa com a filha, quando percebeu que havia uma pessoa na parte de cima do sobrado.

Ao perceber que se tratava de um invasor, ela se identificou e ordenou que ele descesse.

O criminoso estava armado com faca e partiu para cima da policial, momento em que ela atirou. Mesmo atingido, o criminoso tentou fugir correndo.

A subcomandante da PM iniciou perseguição a pé atrás do suspeito, sem efetuar novos disparos. Porém, como estava ferido, ele caiu alguns metros a frente.

A própria policial acionou o Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de equipes da Polícia Militar.

O criminoso foi encaminhado para a Santa Casa e não há informações sobre o estado de saúde.

Pela manhã, a subcomandante prestou depoimento na Delegacia de Polícia Civil e disse que acredita que o suspeito não sabia que se tratava da casa de um policial e que entrou para praticar o furto pensando se tratar da residência de um cidadão comum.

O homem tem dezenas de passagens pela polícia, por crimes como estupro, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, entre outros. A policial e a filha não sofreram ferimentos.

Segundo caso

É a segunda vez que Neydi Centurião tem a casa invadida por ladrão. Em setembro do ano passado, um homem de 30 anos arrombou a porta de vidro da casa da policial por volta das 2h.

Ela e o marido, que é tenente-coronel da reserva remunerada, acordaram com o barulho e o tenente-coronel foi até a sala, com arma de fogo em punho, quando se deparou com o criminoso já no interior da residência.

Assim como no caso de hoje, o policial se identificou e pediu que o suspeito se rendesse, mas ele não obedeceu a ordem, correu para a rua e se virou, comum ama calibre .32 em mãos, mirando no tenente-coronel. O policial então, atirou contra o criminoso, que continuou fugindo.

Em determinado momento, o irmão do suspeito passou pelo local, viu a cena, o reconheceu e disse ao policial que a situação era corriqueira, pois o irmão é usuário de drogas.

Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa com ferimento no tórax, onde foi atingido pelo disparo.

Subcomandante-geral da Polícia Militar

Neidy Nunes Barbosa Centurião foi a primeira mulher a ser promovida para o cargo de coronel na corporação do Estado, em 2020. Em 2023, ela assumiu o cargo de subcomandante da PM, também sendo a primeira mulher nesta posição.

Ela tem 28 anos de atuação na corporação. Atuou na Companhia de Trânsito, Policiamento Montado, 1° Batalhão, Comunicação Social, comando da Cavalaria e o subcomando da PM de Corumbá e do Batalhão Rodoviário e foi uma das fundadoras do Centro de Equoterapia da PMMS.

No ano passado, durante afastamento do coronel Renato dos Anjos Garnes, que sofreu um acidente, ela desempenhou a função de comandante-geral da PM de Mato Grosso do Sul.