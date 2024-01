A prefeitura da Capital, por meio da Subsecretaria de Bem Estar Animal (Subea) passará a ofertar a vacila polivalente para cães e gatos de todas as idades, em Campo Grande. A ideia é prevenir que o pet adoeça e acabe sendo abandonado por falta de recursos da família.

A médica-veterinária da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea) Giselle Tavares, explicou que os filhotes são vulneráveis a doenças que podem ser fatais. E frisa que manter a carteira de vacinação em dia do bichinho de estimação é fundamental.

“Vacinar seu pet é um ato de carinho com ele, com sua família e toda sociedade, pois as vacinas ajudam na manutenção da saúde e evitam a disseminação de doenças.”