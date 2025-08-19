Suspeita de bomba interdita rua e mobiliza PM em Campo Grande

Suposta granada assustou moradores, interditou ruas e mobilizou a Polícia Militar (PMMS), na manhã desta terça-feira (19), no cruzamento da Brigadeiro Tobias x Juruena, Jardim Taquarussu, em Campo Grande.
Apesar do susto, o artefato não se tratava de um explosivo, mas sim de uma garrafa pet com pedras. Conforme apurado pela reportagem, um morador da região saiu para caminhar no bairro pela manhã, quando viu o objeto suspeito e acionou a polícia.
Viaturas da Polícia Militar se deslocaram até o endereço, isolaram a área e acionaram o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).
A corporação utilizou o robô para destruir o artefato e constatou que se tratava de simples garrafa pet com pedregulhos, não apresentando risco para a população.
“Chegou a informação para a Polícia Militar, de antemão, nós iniciamos o procedimento como se fosse um artefato explosivo, iniciamos o procedimento, utilizamos o robô, fizemos uma detonação controlada e constatamos que não se tratava de algum artefato explosivo”, disse o tenente Arinos, da PMMS.
O militar reforçou que a polícia deve ser acionada caso o cidadã encontre objetos suspeitos na rua.
“O morador local passou aqui, viu, achou estranho, assinou a Polícia Militar e reforçamos que esse é o procedimento correto. Se você utilizar algo estranho, acione a Polícia Militar, aí assim vai ser tomado os protocolos necessários", complementou o tenente.
O que fazer em caso de suspeita de bomba?
Caso encontre um objeto que pareça um explosivo, mantenha distância, acione a polícia especializada e jamais tente manuseá-lo.
- Não toque ou manipule: Não toque, mova ou manipule o objeto suspeito.
- Evacue a área: Se possível, evacue imediatamente a área ao redor do objeto suspeito, mantendo uma distância segura.
- Alerta as autoridades: Informe imediatamente as autoridades competentes, como a polícia ou bombeiros, sobre a suspeita de bomba.
- Siga instruções: Siga as instruções das autoridades de segurança e emergência.Mantenha distância: Mantenha uma distância segura do objeto suspeito.
- Evite uso de dispositivos eletrônicos: Evite usar dispositivos eletrônicos próximos ao objeto suspeito, pois podem interferir em possíveis detonações.
- Não tente desativar: Não tente desativar ou desarmar o objeto suspeito.
- Coopere com as autoridades: Coopere plenamente com as autoridades de segurança e emergência.
* Colaborou Paulo Ribas