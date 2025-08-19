Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

susto

Suspeita de bomba interdita rua e mobiliza PM em Campo Grande

Apesar do susto, o artefato não se tratava de um explosivo, mas sim de uma garrafa pet com pedras

Naiara Camargo

Naiara Camargo

19/08/2025 - 09h35
Suposta granada assustou moradores, interditou ruas e mobilizou a Polícia Militar (PMMS), na manhã desta terça-feira (19), no cruzamento da Brigadeiro Tobias x Juruena, Jardim Taquarussu, em Campo Grande.

Apesar do susto, o artefato não se tratava de um explosivo, mas sim de uma garrafa pet com pedras. Conforme apurado pela reportagem, um morador da região saiu para caminhar no bairro pela manhã, quando viu o objeto suspeito e acionou a polícia.

Viaturas da Polícia Militar se deslocaram até o endereço, isolaram a área e acionaram o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

A corporação utilizou o robô para destruir o artefato e constatou que se tratava de simples garrafa pet com pedregulhos, não apresentando risco para a população.

“Chegou a informação para a Polícia Militar, de antemão, nós iniciamos o procedimento como se fosse um artefato explosivo, iniciamos o procedimento, utilizamos o robô, fizemos uma detonação controlada e constatamos que não se tratava de algum artefato explosivo”, disse o tenente Arinos, da PMMS.

O militar reforçou que a polícia deve ser acionada caso o cidadã encontre objetos suspeitos na rua.

“O morador local passou aqui, viu, achou estranho, assinou a Polícia Militar e reforçamos que esse é o procedimento correto. Se você utilizar algo estranho, acione a Polícia Militar, aí assim vai ser tomado os protocolos necessários", complementou o tenente.

O que fazer em caso de suspeita de bomba?

Caso encontre um objeto que pareça um explosivo, mantenha distância, acione a polícia especializada e jamais tente manuseá-lo. 

  • Não toque ou manipule: Não toque, mova ou manipule o objeto suspeito.
  • Evacue a área: Se possível, evacue imediatamente a área ao redor do objeto suspeito, mantendo uma distância segura.
  • Alerta as autoridades: Informe imediatamente as autoridades competentes, como a polícia ou bombeiros, sobre a suspeita de bomba.
  • Siga instruções: Siga as instruções das autoridades de segurança e emergência.Mantenha distância: Mantenha uma distância segura do objeto suspeito.
  • Evite uso de dispositivos eletrônicos: Evite usar dispositivos eletrônicos próximos ao objeto suspeito, pois podem interferir em possíveis detonações.
  • Não tente desativar: Não tente desativar ou desarmar o objeto suspeito.
  • Coopere com as autoridades: Coopere plenamente com as autoridades de segurança e emergência.

* Colaborou Paulo Ribas

MPMS

Ministério Público alerta membros sobre o uso individual da inteligência artificial (IA)

Recomendação da Corregedoria-Geral trata do uso de ferramentas de IA no âmbito do MPMS, preocupada com a segurança e proteção de dados e que os mecanismos substituam a análise técnico-jurídica humana

19/08/2025 10h33

Enquanto não há uma regulamentação específica por parte da Procuradoria-Geral de Justiça, tal recomendação aparece apenas com caráter orientador e supletivo. 

Enquanto não há uma regulamentação específica por parte da Procuradoria-Geral de Justiça, tal recomendação aparece apenas com caráter orientador e supletivo.  Correio do Estado/Arquivo/AlvaroRezende

Preocupada com os riscos, potencialidades, limitações e implicações jurídicas e éticas do uso de ferramentas de Inteligência Artificial no Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a Corregedoria-Geral do MPMS publicou  nesta terça-feira (19), em Diário Oficial, uma recomendação quanto ao uso seguro da IA entre seus membros. 

Conforme o documento assinado pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, Helton Fonseca Bernardes, como a recomendação aplica-se ao uso de ferramentas de IA no Ministério Público, o membro do MPMS deverá orientar os servidores, estagiários e demais integrantes da equipe para assegurar a utilização dentro dos padrões da recomendação. 

"Especialmente aquelas não homologadas institucionalmente, como soluções abertas, experimentais ou adotadas por iniciativa individual no exercício funcional", expõe o texto em seu primeiro artigo. 

É importante esclarecer que, enquanto não há uma regulamentação específica por parte da Procuradoria-Geral de Justiça, tal recomendação aparece apenas com caráter orientador e supletivo. 

De olho na IA

Fica claro no texto o reconhecimento do potencial IA para "qualificar e modernizar a atuação institucional", portanto tais ferramentas devem observar os princípios que estão pactuados na Constituição Federal, como: legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e transparência.

O texto leva em conta o que diz a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018, conhecida como LGPD), que já traz diretrizes para o tratamento de dados pessoais, destacando a necessidade de controle das informações que serão processadas nesses sistemas de inteligência artificial. 

Quanto à transparência, a recomendação deixa clara a necessidade de ser possível a checagem e a correção dos resultados pelo membro do Ministério Público, ressaltando que essencial a supervisão humana contínua. 

"Sendo a decisão final sempre do membro do Ministério Público, não se recomendando a substituição da análise técnico-jurídica por mecanismos automatizados", complementa o trecho do quarto inciso do segundo artigo da recomendação. 

IA e segurança de dados

Com um artigo específico, e o mais extenso entre os quatro que compõem a recomendação, a terceira parte desse documento trata exclusivamente das cautelas quanto à segurança da informação. 

Nesse sentido, entre os sete incisos, a Corregedoria-Geral recomenda: 

  1. Dar preferência por soluções corporativas ou contratadas que assegurem níveis adequados de  confidencialidade, integridade e rastreabilidade das informações processadas, evitando o uso de plataformas gratuitas sem garantias formais de proteção de dados;
     
  2. Promover a "anonimização" ou "pseudonimização" de dados pessoais ao se utilizar plataformas abertas, gratuitas ou não homologadas institucionalmente;
     
  3. Abster-se de inserir, processar ou compartilhar dados sensíveis ou sigilosos em plataformas de IA abertas, diante da inexistência de garantias formais de proteção e controle das informações;
     
  4. Evitar o fornecimento de feedbacks ou qualquer espécie de autorização para que a ferramenta de IA possa utilizar a pesquisa desenvolvida para (re)treinamento do modelo de linguagem;
     
  5. Abster-se de utilizar credenciais institucionais, como endereço de e-mail e telefones funcionais como login de acesso às IA não corporativas;
     
  6. Evitar que a plataforma de IA escolhida seja utilizada como ferramenta de extração indevida de dados nem represente vetor de risco de ataques cibernéticos aos sistemas ou base de dados institucionais.
     
  7. Evitar a instalação de aplicativos de IA em dispositivos institucionais, dando preferência a utilização de navegação web; 

Sendo que a IA pode ser empregada como ferramenta de apoio em processos internos, para triagem, organizar e analisar dados, o Ministério Público não recomenda a "utilização autônoma na tomada de decisões administrativas ou judiciais". 

Ou seja, o membro do MPMS precisa revisar e validar de forma crítica os resultados que esses sistemas de IA geram, antes de usá-los para fundamentar manifestações, recomendações ou providências oficiais.

Tudo isso, segundo o texto, é para prevenir que ocorram as chamadas "alucinações", que basicamente são os conteúdos inverídicos ou incorretos que podem ser gerados pelo sistema de inteligência artificial. 

"É vedada a delegação de responsabilidade técnico-jurídica à IA, que deve ser utilizada apenas como subsídio complementar, sob supervisão humana, ficando o usuário responsável pelo seu uso indevido", completa o segundo parágrafo do quarto artigo da recomendação. 

 

fim dos engarrafamentos

Rotatória de duas avenidas importantes na Capital terá reordenamento

Com R$ 2,4 milhões de investimento, reforma da rotatória da Tamandaré com a Euler de Azevedo deve ser entregue em um ano

19/08/2025 09h35

Foto/ Divulgação

Com grande movimento, a rotatória localizada na Avenida Euler de Azevedo com a Avenida Tamandaré, na região da saída de Campo Grande para Rochedo, será  reordenada. Com investimento de R$2,4 milhões, a promessa é que a obra seja finalizada em um ano.

Em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a Prefeitura de Campo Grande divulgou na manhã dessa terça-feira a assinatura do convênio que abre o processo licitatório para a realização do projeto.

A previsão é que haja um reordenamento viário da rotatória e que as obras comecem em breve, visto que o prazo para conclusão é daqui 12 meses. O valor já está na conta da Prefeitura e depende apenas da abertura da licitação.

Paulo da Silva, diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande (Agetran), diz terem feito várias tratativas com o Detran e agora chegou o momento de executar.

“O projeto está pronto, o dinheiro está na conta e temos o prazo de um ano para entregar a obra finalizada”, reforçou o diretor-presidente.

Já o diretor-executivo do Detran, João César Matogrosso, a população esperava por isso há um tempo. Segundo ele, a necessidade da requalificação das rotatórias era para melhorar a fluidez do trânsito naquela região.

Palco de muitos acidentes, a reordenação da rotatória promete concentrar maior mobilidade urbana, seguindo alguns outros modelos já existentes na capital, com semáforos.

A rotatória dá acesso a mais de 9 opções diferentes, liga vários bairros e dá acesso ao Detran, além de duas universidades, a Universidade Católica Dom Bosco e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.

O projeto faz parte do pacote de obras para o aniversário de 126 anos da cidade de Campo Grande e o prazo de um ano é para pontuar a entrega no próximo aniversário, de 127 anos.

