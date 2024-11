Suspeito de armazenar produtos importados é alvo da Polícia Federal

Interior do Paraná

Os entorpecentes que vieram de Ponta Porã (MS) tinham destino à cidade de Curitiba (PR). O motorista, de 34 anos, segue preso e deve responder pelos crimes de tráfico de drogas.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, nesta quinta-feira (7), quase 20 toneladas de maconha que saíram da fronteira de Mato Grosso do Sul, próximo ao município de Iguaraçu, na região norte do Paraná. De acordo com a corporação, esta foi a maior apreensão de drogas no estado neste ano.

O flagrante aconteceu na BR-218, quando os policiais deram sinal de parada para uma carreta. Durante a fiscalização, o condutor, de 34 anos, afirmou que a carreta estava vazia, mas os agentes sentiram um forte odor de maconha e tentaram verificar o compartimento de carga, onde encontraram 19,5 toneladas de maconha, divididas em diversos fardos.

Ao ser novamente questionado, o caminhoneiro confessou o transporte, alegando que pegou os entorpecentes em Ponta Porã (MS) e os levou até Curitiba (PR).

Diante dos fatos, o motorista foi detido e encaminhado, juntamente com uma carga de maconha, à Delegacia da Polícia Civil de Astorga (PR). Os entorpecentes foram incinerados com o apoio do 30º Batalhão do Exército de Apucarana e da Polícia Civil de Astorga (PR).

O caminhoneiro continua preso à disposição da Justiça brasileira e deve responder pelos crimes de tráfico de drogas.



Em 3 dias, DOF apreende 20 toneladas de maconha em MS



Nesta semana, o Departamento de Operações de Fronteira realizou uma série de apreensões significativas em Mato Grosso do Sul.

Na última terça-feira (5), os policiais encontraram 8 toneladas de maconha escondidas em meio uma carreta carregada com fertilizantes.

Conforme o divulgado pelo DOF, a apreensão ocorreu durante uma ação de patrulhamento na zona rural do município, quando a equipe encontrou uma caminhonete parada ao lado de uma área de mata no Assentamento Lua Branca. Ainda segundo a equipe policial, ao realizarem a aproximação, duas pessoas fugiram a pé.

30 toneladas de fertilizantes carregados em big bags, um tipo de embalagem projetada para o transporte de grãos finos e produtos químicos perigosos.

De acordo com os militares, a droga apreendida e a carreta foram avaliados em mais de R$ 16 milhões. Ambos, foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) de Dourados.

Segunda apreensão em 3 dias

Em outra ação, no último sábado (2), o DOF também foi responsável pela apreensão de outra carreta, carregada com 12,3 toneladas de maconha. A carga foi interceptada na MS-386, no Trevo Tagy, fronteira Brasil/Paraguai, em Aral Moreira, município localizado a 376 quilômetros de Campo Grande.

Na ocasião, um homem de 44 anos foi preso em flagrante. O destino final do entorpecente era a cidade de Marau (RS). O veículo é um Scania semi-reboque bitrem conduzido por um homem de 44 anos. De acordo com o DOF, o prejuízo ao crime é de R$ 30.775.000,00.

Conforme apurado pela reportagem, a droga e o veículo foram encaminhados a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron-MS), localizada em Dourados.

Em 2024, somente no primeiro semestre, o Balanço Operacional do DOF registrou a apreensão de 67 toneladas de entorpecentes. Em 2023, a corporação foi responsável pela apreensão de 117.125,812 Kg de drogas durante o ano todo.