Suspeito de matar trabalhador após discussão é preso em Campo Grande

Na última sexta-feira (31), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu um homem de 55 anos, suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido na madrugada do dia 12 de outubro, na Rua Jorge Kalil Duailibi, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande.

De acordo com as informações, no dia do crime, Sidnei Lima Gonçalves, um trabalhador natural do Pará e vindo de Minas Gerais, estava na Capital há cerca de dois meses, prestando serviços em uma obra, quando foi morto por um disparo de arma de fogo em frente a uma conveniência, ao lado do alojamento onde residia.

Na ocasião, um amigo de Sidinei, de 56 anos, que também estava no local, foi atingido com um disparo no braço e socorrido ao hospital.

Logo após o crime, os policiais da DHPP iniciaram as investigações, ouvindo primeiramente o depoimento desta segunda vítima que sobreviveu, e ao perceberem inconsistências em sua versão, descobriram que, na verdade, ele seria um dos autores do homicídio, e inclusive, foi o primeiro a iniciar as agressões que resultaram no tiro que matou.

Além disso, conforme a polícia, o suposto "amigo" de Sidnei apenas foi atingido por um tiro no braço em razão de um erro de seu comparsa. Diante disso, ele acabou preso em flagrante pelo homicídio.

Dando continuidade a investigação, foi constatada a participação de outro indivíduo na morte de Sidnei, o qual seria o responsável pelos disparos. O suspeito foi identificado e a Justiça autorizou a realização de busca e apreensão em sua residência, que foi cumprido na última sexta-feira (31).

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais localizaram na residência do investigado uma arma de fogo irregular, possivelmente utilizada para o crime, motivo pelo qual ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, e conduzido à sede da DHPP para o cumprimento do auto de prisão em flagrante.

Nesse sentido, a investigação concluiu que o indivíduo foi o responsável pelos disparos, e tem relação direta com o homicídio investigado. De acordo com a polícia civil, o crime aconteceu em meio a uma discussão banal entre os envolvidos.

Relembre o caso

Conforme divulgou o Correio do Estado, nas primeiras horas da manhã do feriado de 12 de outubro de 2025, um homem de 41 anos, identificado como Sidnei Lima Gonçalves, de 41 anos, foi morto com um tiro na cabeça. Além dele, um outro homem, de 56 anos, também foi atingido por disparo e foi internado.

O crime aconteceu em um alojamento na Rua Jorge Kalil Dualibi, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande, e conforme informações preliminares, a polícia foi acionada inicialmente com a denúncia de que um homem foi encontrado com ferimento na cabeça, mas ao chegarem ao local perceberam que se tratava de um ferimento causado por arma de fogo.

Durante o atendimento, os policiais souberam que uma segunda vítima da mesma ocorrência havia dado entrada no hospital com ferimento no braço, também causado por arma de fogo.

O homem foi ouvido ainda no hospital, mas, ainda estava confuso e não conseguiu passar muitas informações. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento - (Depac - Cepol), e depois seguiu para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

