Suzane von Richthofen é solta 20 anos após assassinato dos pais em SP

DE MS PARA BRASÍLIA

Entidade de direita disse que ajuda será oferecida apenas para quem se manifestou pacificamente

Três dias após o episódio de vandalismo em Brasília, quando manifestantes invadiram a praça dos Três Poderes e depredaram os prédio do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, no domingo (8), o movimento EnDireita MS está encaminhando assistência jurídica para quem é de Mato Grosso do Sul e ainda está no Distrito Federal.

O número de pessoas do Estado que foram para ato ainda é incerto, já que o advogado do EndireitaMS, Danilo Assis Azambuja, afirmou que a entidade recebeu 17 pedidos de ajuda, inclusive alguns que partiram de familiares que estão sem notícias e não sabem o paradeiro de manifestantes que foram e ainda não voltaram de viagem.

No entanto, em matéria de ontem, o Correio do Estado mostrou que entre os 20 participantes dos atos que foram em um ônibus da Viação Netto,, 19 já retornaram para MS, viajando no mesmo veículo em que foram até a capital federal.

Ao Correio do Estado, o advogado, que está a caminho de Brasília, apontou que a entidade vai fazer a defesa apenas dos manifestantes que não praticaram atos de vandalismo. Além disso, quem requereu a assistência precisa provar que não há condições financeiras de arcar com as custas judiciais.

“Nossa atuação é em defesa do direito dos manifestantes que estiveram em Brasília e não praticaram atos de vandalismo. Estamos buscando informações sobre as acusações que pesam sobre cada manifestante”, explicou.

Porém, ele não esclareceu como as pessoas irão comprovar que não estão envolvidas nos atos de vandalismo que depredaram os prédios públicos. Não há registros de passeatas ou atos sem violência que tivessem acontecido naquele domingo.

O advogado ainda destaca que está indo para Brasília também para saber porquê há pessoas detidas que não conseguem contactar os familiares e advogado para ter direito a ampla defesa.

“Em um estado democrático de direito o princípio constitucional da presunção de inocência deve ser respeitado, e vamos garantir que seja”, afirmou.

Não foi divulgada a quantidade de advogados de Mato Grosso do Sul que se dispuseram a colaborar com esse trabalho, mas, de acordo com a entidade, todos estão trabalhando em prol do direito de defesa.

“Garantir o direito constitucional à ampla defesa e o contraditório é uma das principais motivações dos advogados que se colocaram a disposição”, concluiu o advogado.