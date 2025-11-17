Tarifa do novo parquímetro quase dobra em Campo Grande

A implantação do novo Sistema de Estacionamento Rotativo (SER) vai devolver a cobrança de vagas nas ruas de Campo Grande após mais de três anos sem funcionamento do antigo Flexpark, encerrado em março de 2022. A mudança vem acompanhada de um reajuste expressivo: a tarifa inicial, que era de R$ 2,75 por hora, praticamente dobra e passa a ser de R$ 5, valor próximo ao cobrado por estacionamentos particulares da região central.
O reajuste foi oficializado no Decreto Municipal nº 16.451, publicado no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (12). O documento regulamenta a concessão do novo sistema de estacionamento e define regras de funcionamento, áreas atendidas e o cronograma de implantação.
Entre as diferenças também está o número de vagas, que agora passará a ser de 3 mil no prazo de 12 meses, número superior às 2.458 vagas do extinto Flexpark. A expansão continuará gradualmente até chegar a 6.200 vagas no sexto ano do contrato.
As primeiras áreas contempladas ficam no quadrante central, entre vias como Avenida Afonso Pena, Mato Grosso, Calógeras, 14 de Julho, Rui Barbosa e Maracaju, conforme o perímetro definido pelo Plano Diretor de Mobilidade Urbana.
O decreto estabelece que o tempo mínimo de permanência será de 15 minutos e o máximo de 2 horas, sem possibilidade de prorrogação. Todo o controle será feito por leitores automáticos de placas (OCR), e as ativações deverão ser feitas por aplicativo ou pontos de venda.
O estacionamento funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h. Fora desse horário, além de domingos e feriados, o uso é livre.
Cabe ressaltar que essas mudanças dependem de licitação para escolher a empresa que irá assumir o serviço. Sendo assim, mesmo com a publicação, o retorno não será imediato.
Vagas especiais
O SER também determina reserva de:
- 5% das vagas para idosos;
- 2% para pessoas com deficiência;
todas pagas normalmente, mas de uso exclusivo de quem apresentar credencial.
Moto-táxi e táxi terão vagas exclusivas isentas de pagamento, e cada quadra deverá oferecer espaço específico para motocicletas.
A nova tarifa de R$ 5 contrasta com os R$ 2,75 cobrados no Flexpark, extinto em 2022. Na prática, o valor quase dobrou, aproximando-se de estacionamentos privados da região central, que trabalham em média entre R$ 5 e R$ 10 por hora.
De acordo com o decreto, a concessionária devolverá mensalmente 80% dos valores arrecadados à Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e 20% à Agereg.
O texto também deixa claro que a Prefeitura não será responsável por furtos, danos ou acidentes ocorridos nas áreas de estacionamento.
Cronograma prevê parquímetro nos seguintes trechos:
- Av. Mato Grosso (trecho da Av. Calógeras até a rua Bahia);
- Rua Antônio Maria Coelho (trecho da Av. Calógeras até Rua Manoel Seco Tomé);
- Rua Maracaju (trecho da Av. Calógeras até Rua Vinte e Cinco de Dezembro);
- Rua Euclides da Cunha (trecho da Rua Vinte e Cinco de Dezembro até Rua Manoel Seco Tomé);
- Rua Mal. Rondon (trecho da Av. Calógeras até Rua Vinte e Cinco de Dezembro);
- Rua Carlos Huguenei;
- Rua José Abraão;
- Rua Osvaldo Cruz (trecho da Av. dos Estados até Rua da Paz);
- Rua Piratininga (trecho da Rua Osvaldo Cruz até Rua Bahia);
- Rua Dom Aquino (trecho da Av. Calógeras até Rua Vinte e Cinco de Dezembro);
- Rua da Paz (trecho da Rua Vinte e Cinco de Dezembro até Rua Bahia);
- Rua Barão do Rio Branco (trecho da Av. Calógeras até Rua Bahia);
- Rua Edmar Costa Pinto (trecho da Rua Bahia até Rua Rio Grande do Sul);
- Av. Afonso Pena (trecho da Av. Pres. Ernesto Geisel até Rua Paraíba);
- Rua 15 de Novembro (trecho da Av. Calógeras até Rua Paraíba);
- Rua 7 de Setembro (trecho da Av. Calógeras até Rua 13 de Junho);
- Rua 26 de Agosto (trecho entre Av. Calógeras e Rua Rui Barbosa);
- Av. Calógeras (trecho da Av. Mato Grosso até Av. Fernando Corrêa da Costa);
- Rua 14 de Julho (trecho da Av. Mato Grosso até Av. Fernando Corrêa da Costa);
- Rua 13 de Maio (trecho da Av. Mato Grosso até Av. Fernando Corrêa da Costa);
- Rua Rui Barbosa (trecho da Av. Mato Grosso até Av. Fernando Corrêa da Costa);
- Rua Pedro Celestino (trecho da Av. Mato Grosso até Rua 7 de Setembro);
- Rua Padre João Cripa (trecho da Av. Mato Grosso da Av. Afonso Pena);
- Rua José Antônio (trecho da Av. Mato Grosso até Av. Afonso Pena);
- Rua 13 de Junho (trecho da Av. Mato Grosso até 7 de Setembro);
- Rua Dr. Arthur Jorge (trecho da Av. Mato Grosso até Rua Dom Aquino);
- Travessa Professor Antônio Lopes Lins (trecho da Rua Antônio Maria Coelho até Rua Maracaju);
- Rua Própria (trecho da Av. Mato Grosso até Rua Antônio Maria Coelho);
- Rua Brasil (trecho da Rua Eduardo Santos Pereira até Rua Antônio Maria Coelho);
- Rua Princesa Isabel (trecho da Av. Mato Grosso até Rua Piratininga);
- Av. dos Estados (trecho da Rua Antônio Maria Coelho até Rua Vinte e Cinco de Dezembro);
- Av. Alvorada (trecho da Rua Vinte e Cinco de Dezembro até Rua Bahia);
- Rua Couto de Magalhães (trecho entre a Av. dos Estados);
- Rua Vinte e Cinco de Dezembro (trecho da Rua das Garças até Rua 15 de Novembro);
- Rua Bahia (trecho da Av. Afonso Pena até a Av. Coronel Antonino);
- Rua Rio Grande do Sul (trecho da Rua Edmar Costa Pinto até Rua 15 de Novembro);
- Rua Dr. Arthur Jorge (trecho entre a Rua Barão do Rio Branco até Rua Quinze de Dezembro