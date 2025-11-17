Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

VALOR

Tarifa do novo parquímetro quase dobra em Campo Grande

Retorno do estacionamento rotativo prevê 3 mil vagas na primeira etapa e mudanças no uso das áreas especiais na região central

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

17/11/2025 - 08h45
Continue lendo...

A implantação do novo Sistema de Estacionamento Rotativo (SER) vai devolver a cobrança de vagas nas ruas de Campo Grande após mais de três anos sem funcionamento do antigo Flexpark, encerrado em março de 2022. A mudança vem acompanhada de um reajuste expressivo: a tarifa inicial, que era de R$ 2,75 por hora, praticamente dobra e passa a ser de R$ 5, valor próximo ao cobrado por estacionamentos particulares da região central.

O reajuste foi oficializado no Decreto Municipal nº 16.451, publicado no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (12). O documento regulamenta a concessão do novo sistema de estacionamento e define regras de funcionamento, áreas atendidas e o cronograma de implantação.

Entre as diferenças também está o número de vagas, que agora passará a ser de 3 mil no prazo de 12 meses, número superior às 2.458 vagas do extinto Flexpark. A expansão continuará gradualmente até chegar a 6.200 vagas no sexto ano do contrato.

As primeiras áreas contempladas ficam no quadrante central, entre vias como Avenida Afonso Pena, Mato Grosso, Calógeras, 14 de Julho, Rui Barbosa e Maracaju, conforme o perímetro definido pelo Plano Diretor de Mobilidade Urbana.

O decreto estabelece que o tempo mínimo de permanência será de 15 minutos e o máximo de 2 horas, sem possibilidade de prorrogação. Todo o controle será feito por leitores automáticos de placas (OCR), e as ativações deverão ser feitas por aplicativo ou pontos de venda.

O estacionamento funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h. Fora desse horário, além de domingos e feriados, o uso é livre.

Cabe ressaltar que essas mudanças dependem de licitação para escolher a empresa que irá assumir o serviço. Sendo assim, mesmo com a publicação, o retorno não será imediato.

Vagas especiais

O SER também determina reserva de:

  •     5% das vagas para idosos;
  •     2% para pessoas com deficiência;

todas pagas normalmente, mas de uso exclusivo de quem apresentar credencial.

Moto-táxi e táxi terão vagas exclusivas isentas de pagamento, e cada quadra deverá oferecer espaço específico para motocicletas.

A nova tarifa de R$ 5 contrasta com os R$ 2,75 cobrados no Flexpark, extinto em 2022. Na prática, o valor quase dobrou, aproximando-se de estacionamentos privados da região central, que trabalham em média entre R$ 5 e R$ 10 por hora.

De acordo com o decreto, a concessionária devolverá mensalmente 80% dos valores arrecadados à Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e 20% à Agereg.

O texto também deixa claro que a Prefeitura não será responsável por furtos, danos ou acidentes ocorridos nas áreas de estacionamento.

Cronograma prevê parquímetro nos seguintes trechos: 

  • Av. Mato Grosso (trecho da Av. Calógeras até a rua Bahia);
  • Rua Antônio Maria Coelho (trecho da Av. Calógeras até Rua Manoel Seco Tomé);
  • Rua Maracaju (trecho da Av. Calógeras até Rua Vinte e Cinco de Dezembro);
  • Rua Euclides da Cunha (trecho da Rua Vinte e Cinco de Dezembro até Rua Manoel Seco Tomé);
  • Rua Mal. Rondon (trecho da Av. Calógeras até Rua Vinte e Cinco de Dezembro);
  • Rua Carlos Huguenei;
  • Rua José Abraão;
  • Rua Osvaldo Cruz (trecho da Av. dos Estados até Rua da Paz);
  • Rua Piratininga (trecho da Rua Osvaldo Cruz até Rua Bahia);
  • Rua Dom Aquino (trecho da Av. Calógeras até Rua Vinte e Cinco de Dezembro);
  • Rua da Paz (trecho da Rua Vinte e Cinco de Dezembro até Rua Bahia);
  • Rua Barão do Rio Branco (trecho da Av. Calógeras até Rua Bahia);
  • Rua Edmar Costa Pinto (trecho da Rua Bahia até Rua Rio Grande do Sul);
  • Av. Afonso Pena (trecho da Av. Pres. Ernesto Geisel até Rua Paraíba);
  • Rua 15 de Novembro (trecho da Av. Calógeras até Rua Paraíba);
  • Rua 7 de Setembro (trecho da Av. Calógeras até Rua 13 de Junho);
  • Rua 26 de Agosto (trecho entre Av. Calógeras e Rua Rui Barbosa);
  • Av. Calógeras (trecho da Av. Mato Grosso até Av. Fernando Corrêa da Costa);
  • Rua 14 de Julho (trecho da Av. Mato Grosso até Av. Fernando Corrêa da Costa);
  • Rua 13 de Maio (trecho da Av. Mato Grosso até Av. Fernando Corrêa da Costa);
  • Rua Rui Barbosa (trecho da Av. Mato Grosso até Av. Fernando Corrêa da Costa);
  • Rua Pedro Celestino (trecho da Av. Mato Grosso até Rua 7 de Setembro);
  • Rua Padre João Cripa (trecho da Av. Mato Grosso da Av. Afonso Pena);
  • Rua José Antônio (trecho da Av. Mato Grosso até Av. Afonso Pena);
  • Rua 13 de Junho (trecho da Av. Mato Grosso até 7 de Setembro);
  • Rua Dr. Arthur Jorge (trecho da Av. Mato Grosso até Rua Dom Aquino);
  • Travessa Professor Antônio Lopes Lins (trecho da Rua Antônio Maria Coelho até Rua Maracaju);
  • Rua Própria (trecho da Av. Mato Grosso até Rua Antônio Maria Coelho);
  • Rua Brasil (trecho da Rua Eduardo Santos Pereira até Rua Antônio Maria Coelho);
  • Rua Princesa Isabel (trecho da Av. Mato Grosso até Rua Piratininga);
  • Av. dos Estados (trecho da Rua Antônio Maria Coelho até Rua Vinte e Cinco de Dezembro);
  • Av. Alvorada (trecho da Rua Vinte e Cinco de Dezembro até Rua Bahia);
  • Rua Couto de Magalhães (trecho entre a Av. dos Estados);
  • Rua Vinte e Cinco de Dezembro (trecho da Rua das Garças até Rua 15 de Novembro);
  • Rua Bahia (trecho da Av. Afonso Pena até a Av. Coronel Antonino);
  • Rua Rio Grande do Sul (trecho da Rua Edmar Costa Pinto até Rua 15 de Novembro);
  • Rua Dr. Arthur Jorge (trecho entre a Rua Barão do Rio Branco até Rua Quinze de Dezembro

Então é natal

Prefeitura oferece cursos gratuitos de Panetone e Colomba Natalina

Em cinco bairros diferentes, curso busca ajudar em renda extra no fim de ano com pratos que se destacam nas comemorações de Natal

17/11/2025 11h20

Para o Natal, Prefeitura oferece cursos gratuitos de Panetone e Colomba Natalina a partir de amanhã

Para o Natal, Prefeitura oferece cursos gratuitos de Panetone e Colomba Natalina a partir de amanhã Freepik

Continue Lendo...

Com as festividades se aproximando, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Articulação (Sear), irá promover na reta final de 2025 cursos gratuitos de Panetone e Colomba Natalina.

A previsão é que os cursos iniciem amanhã e aconteçam em 5 bairros de Campo Grande durante o resto do mês de novembro e dezembro.

Com o objetivo de ampliar as oportunidades de acesso ao conhecimento culinário e à geração de renda neste fim de ano, os cursos serão gratuitos e abertos para toda a população.

Ao incentivar o empreendedorismo local, a iniciativa irá oferecer técnicas práticas para a produção de pratos tradicionalmente destacados na data comemorativa de natal, nesse caso, o Panetone e a Colomba Natalina.

Além de fortalecer o empreendedorismo local, a ação também busca ajudar a economia familiar e comunitária, entre os bairros, por isso, serão distribuídas turmas por diferentes regiões da cidade, que pretende garantir maior alcance e participação dos interessados.

Confira datas, horários e locais dos cursos:

 

  • No dia 18 de novembro, das 13h30min às 16h30min;
  • Associação de Mães e Mulheres do Bairro Cidade Morena;
  • Rua Firminopolis, 347 – Cidade Morena, Centro Comunitário da Cidade Morena;
  • Contatos para mais informações: Marta - (67) 999746855, Genir - (67) 991182662;

 

 

  • No dia 25 de novembro, das 13h às 16h30min;
  • Paróquia Maria Medianeira das Graças;
  • Av. José Pereira, 372 – Vila Popular;
  • Contatos para mais informações: Padre Alisson – (67) 98119-4483, Kelly – (67)33363-7902;

 

  • No dia 02 de dezembro, das 13h às 16h30min;
  • Associação de Moradores do Iracy Coelho;
  • Rua Quincas Vieira, 57 – Vila Nogueira, na Igreja Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos;
  • Contatos para mais informações: André - (67) 99257-0153, Luciene - (67) 98446-4034;

 

  • No dia 09 de dezembro, das 13h às 16h30min;
  • Clube de Mães e Mulheres Varanda do Campo;
  • Rua José Pedrossian, na EMEI Varanda do Campo – Homex;
  • Contatos para mais informações: Darlene - (67) 98218-5044, Célia -  (67) 98120-0870;

 

  • No dia 11 de dezembro, das 13h às 16h30min;
  • Sociedade São Vicente de Paulo;
  • Rua Abrão Júlio Rahe, 810 – Centro;
  • Contatos para mais informações: Josiel – (67) 99296-7462;

Colomba Natalina x Panetone

Em uma variação da Colomba Pascal, a Colomba Natalina é um tipo de bolo – ou pão doce, que lembra a outra atração do Natal, o Panetone.

Ambos possuem formato arredondado e podem ter em seu preparo lascas de frutas secas e/ou cristalizadas. Há também para quem preferir a utilização de gotas de chocolate, ou até mesmo o creme derivado do cacau.

Na massa, os dois pratos possuem a preparação básica de um bolo/pão com farinha, ovo, manteiga, açúcar, fermento e água. A diferença entre as tradicionais refeições é em relação às proporções em que variam.

Para colomba, a quantidade de açúcar, água e manteiga são maiores, que torna a massa mais úmida. Já no Panetone, a massa mantém-se levemente mais fibrosa e com mais elasticidade.
 

FOLGA

Servidores terão quatro dias de 'molho' com feriadão esta semana

A folga prolongada será dada graças ao Dia do Servidor, que foi transferido para o dia 21 de novembro

17/11/2025 11h11

A mudança ocorre após a transferência no ponto facultativo do Dia do Servidor Público

A mudança ocorre após a transferência no ponto facultativo do Dia do Servidor Público Divulgação

Continue Lendo...

Servidores estaduais e municipais de Campo Grande terão motivo de comemorar, um feriadão prolongado em novembro, com quatro dias de descanso, vem aí! A mudança ocorre após a transferência no ponto facultativo do Dia do Servidor Público. Tanto o Governo do Estado quanto a Prefeitura decidiram alterar a data da folga para emendar com o feriado nacional da Consciência Negra.

Conforme o decreto estadual, publicado em 17 de janeiro no Diário Oficial, o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor foi transferido para 21 de novembro, uma sexta-feira. Com isso, a folga se estenderá de 20 a 23 de novembro, já que o dia 20 (quinta-feira) é feriado nacional em comemoração ao dia da Consciência Negra.

A medida também foi adotada pela Prefeitura de Campo Grande, garantindo aos servidores municipais o mesmo período de descanso, do dia 20 ao dia 23. A emenda foi planejada justamente para ampliar o período de folga sem comprometer o funcionamento de serviços essenciais, que seguem operando normalmente.

No caso do Estado, a alteração replica a estratégia utilizada no ano anterior, quando o ponto facultativo do Dia do Servidor foi deslocado de outubro para novembro, também resultando em quatro dias consecutivos de descanso.

A decisão do Governo do Estado também é válida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Com as mudanças, servidores de Campo Grande e do Governo do Estado já se preparam para aproveitar o feriadão prolongado, seja para descansar, viajar ou participar da programação cultural referente à Consciência Negra.

Feriado

O Dia da Consciência Negra se tornou feriado nacional desde dezembro de 2023, quando o presidente Lula sancionou a Lei nº 14.759/2023. Antes disso, a data era apenas um feriado estadual ou municipal em algumas regiões do país, mas não em âmbito nacional. 

Com isso, o Dia da Consciência Negra passou a ser feriado nacional, pela primeira vez em 2024, em todas as 27 unidades federativas do Brasil.

A data homenageia Zumbi dos Palmares que foi o último líder do Quilombo dos Palmares e também o de maior relevância histórica. O dia serve como um momento de reflexão sobre a história e a cultura afro-brasileira, além de promover a conscientização sobre questões raciais.

Leia mais em: https://correiodoestado.com.br/cidades/com-ponto-facultativo-camara-tera-quatro-dias-de-folga-pelo-dia-do/456248/

