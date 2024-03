Taxa de analfabetismo cai, e Mato Grosso do Sul está entre os sete estados com menor índice

Entre os anos de 2022 e 2023, a taxa de analfabetismo entre pessoas com mais de 15 anos caiu 0,1% em Mato Grosso do Sul, atingindo a marca de 3,9%.

No ano passado, segundo dados do Módulo Anual sobre Educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), haviam 86 mil pessoas da faixa etária analfabetas em todo o Estado.

Entre as Unidades da Federação (UFs), o estado tem a 7ª menor taxa, sendo o Distrito Federal o líder do ranking (1,7%) e Alagoas o pior colocado, com taxa de 14,2%.

A pesquisa revelou ainda que o anafalbetismo está diretamente associado à idade, já que quanto mais velho o grupo populacional, maior a proporção de analfabetos.

No grupo de pessoas de 60 anos ou mais, por exemplo, foram registrados 50 mil analfabetos no estado, o que representa 58,1% dos analfabetos do estado, e equivale a uma taxa de analfabetismo de 13,7%.

Ao incluir, gradualmente, os grupos etários mais novos, observa-se queda no analfabetismo: para 7,2% entre as pessoas com 40 anos ou mais; 4,7% entre aquelas com 25 anos ou mais; e 3,9% entre a população de 15 anos ou mais.

O IBGE avalia que os resultados indicam que as gerações mais novas estão tendo um maior acesso à educação e sendo alfabetizadas ainda enquanto crianças.

Conforme noticiado anteriormente pelo Correio do Estado, Mato Grosso do Sul lidera, ao lado de Goiás e do Distrito Federal, o ranking de escolarização entre 6 e 15 anos. Segundo o levantamento, a escolarização subiu no nível de cobertura, indo de 99% para 99,8%.

Outras análises

A pesquisa também comparou a taxa de analfabetismo entre homens e mulheres, sendo a taxa de 4,1% para elas e 3,7% para eles. Com relação a 2022, para as mulheres houve um aumento de 0,2 p.p na taxa e redução para os homens 0,4 p.p. Para

a faixa etária mais velha, nota-se que a taxa das mulheres foi superior à dos homens, alcançando 15,2% em 2023.

Na análise por cor ou raça, chama-se atenção para a magnitude da diferença entre pessoas brancas e pretas ou pardas. Em 2023, 2,7% das pessoas de 15 anos ou mais de cor branca eram analfabetas, percentual que se eleva para 5,0% entre pessoas de cor preta ou parda. No grupo etário de 60 anos ou mais, a taxa de analfabetismo das pessoas de cor branca alcançou 8,5% e, entre as pessoas pretas ou pardas, chegou a 19,0%. Neste grupo etário, comparandose os dados de 2023 com 2022, nota-se uma queda de 1,1 p.p. para as pessoas pretas e pardas.

