Cidades

Gastos Públicos

TCE-MS pede 19 novos cargos comissionados com supersalários de quase R$ 30 mil

Caso projeto passe na Assembleia e seja sancionado pelo governador, conselheiros poderão nomear servidores que ganharão até R$ 29,7 mil por mês no contracheque

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

04/12/2025 - 17h26
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) enviou à Assembleia Legislativa projeto de lei para criar mais 19 cargos em comissão, todos com salários elevados, sendo que 16 deles são para assessores que vão receber R$ 29,7 mil no contracheque.

Outros dois cargos são para assessores que ganharão, por mês (soma de salário mais auxílios), R$ 20,8 mil, e mais um, com salário de R$ 17,8 mil.

Os cargos são de comissão, de livre nomeação por parte dos sete conselheiros da corte.

A justificativa do presidente da corte, conselheiro Flávio Kayatt, é a seguinte:

“a crescente complexidade das atribuições de controle externo — trazidas no aumento do volume processual, na sofisticação das contratações públicas analisadas, na intensificação das auditorias especializadas e na necessidade de respostas técnicas mais céleres e multidisciplinares — tem exigido desta corte uma estrutura de assessoramento superior mais robusta e tecnicamente preparada”.

O estudo de impacto financeiro enviado pelo presidente do Tribunal de Contas aos deputados estaduais indica que os novos cargos terão um impacto de R$ 8,8 milhões por ano no orçamento da instituição.

Kayatt diz que as despesas ocorrerão por dotação orçamentária própria, ou seja, explica que há margem em seu repasse orçamentário enviado pelo Poder Executivo (duodécimo).

Serão criados, caso a Assembleia Legislativa aprove a lei e o governador Eduardo Riedel (PP) a sancione, 14 cargos em comissão para “assessor de gabinete”, sob a sigla TCAS201; dois cargos em comissão de “assessor especial”, também sob a sigla TCAS201; além de dois cargos de “assessor executivo I”, na sigla TCAS203, e um cargo de “assessor executivo II”, na sigla TCAS204.

Os salários dos cargos são os seguintes:

TCAS201 (16 cargos):

  • Salário: R$ 26.787,40
  • Auxílios mensais: R$ 3.000,00
  • Plano patronal de saúde: R$ 1.406,36

TCAS203:

  • Salário: R$ 17.938,03
  • Auxílios mensais: R$ 3.000,00
  • Plano patronal de saúde: R$ 941,75

TCAS204:

  • Salário: R$ 14.828,75
  • Auxílios mensais: R$ 3.000,00
  • Plano patronal de saúde: R$ 778,51
  •  

rio aquidauana

Homem morre afogado ao tentar atravessar rio a nado em MS

Vítima estava bebendo com o irmão, quando decidiu nadar de uma lado a outro do rio e se afogou; corpo foi encontrado hoje, no Rio Aquidauana

04/12/2025 17h14

Homem estava bebendo com o irmão quando tentou atravessar o rio nadando e se afogou

Homem estava bebendo com o irmão quando tentou atravessar o rio nadando e se afogou Foto: O Pantaneiro

Um homem de 40 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu afogado ao tentar atravessar o Rio Aquidauana a nado, na Prainha de Anastácio. Ele desapareceu nas águas nessa quarta-feira (3) e o corpo foi encontrado hoje (5).

De acordo com informações do jornal O Pantaneiro, o irmão da vítima foi até o quartel do Corpo de Bombeiros por volta das 9h30 de ontem, transtornado, e informou que o irmão estaria se afogando.

Imediatamente, uma militar que atuava no local no projeto Bombeiros do Amanhã desceu até a prainha com equipamentos de resgate para tentar fazer o socorro.

No entanto, a vítima não foi alcançada e desapareceu nas águas do rio. Além disso, o irmão precisou ser contido, pois tentou se lançar ao rio para ajudar a vítima.

Pouco depois, as buscas mobilizaram equipes com buscas superficiais com uso de uma embarcação. Depois, sem encontrar o homem e com o avanço das horas, também foi acionada uma equipe de mergulho para reforçar os trabalhos.

Após horas de busca contínua, o corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira.

O irmão disse ao O Pantaneiro que ambos moram em Campo Grande e estavam em Aquidauana a trabalho, em uma carvoaria.

Ainda segundo relato do irmão, na quarta, eles estavam de folga e decidiram beber e aproveitar o rio. Em determinado momento, o homem tentou atravessar o rio a nado. Mesmo sabendo nadar, ele não conseguiu completar a travessia e se afogou, desaparecendo nas águas.

Já o irmão não sabe nadar, o que o impediu de tentar o socorro por conta própria, indo pedia a ajuda dos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros alerta a população sobre os riscos de nadar em rios, especialmente após o consumo de bebidas alcoólicas.

A corporação orienta que banhistas evitem áreas sem supervisão ou condições adequadas de segurança e que sempre priorizem locais monitorados por equipes de resgate.

As circunstâncias do incidente serão investigadas.

Alerta

No período de fim de ano é comum aumentar a procura por balneários, rios, lagos e piscinas e o Corpo de Bombeiros orienta que a população tome alguns cuidados fundamentais para garantir a segurança.

Confira algumas orientações dos bombeiros para evitar afogamentos:

  • Crianças devem sempre estar sob a supervisão de um adulto.
  • Respeite às orientações e determinações dos guarda-vidas;
  • Não faça uso de bebidas alcoólicas antes ou durante a permanência na água;
  • Evite brincadeiras que coloquem a segurança em risco, tais como “briga de galo”, competições de segurar o fôlego (apneia), entre outras.
  • Evite mergulhos “de ponta” em locais que não possuam conhecimento sobre a profundidade e relevo subaquático.
  • Piscinas de clubes e condomínios devem possuir acessos restritos e placas com informações.

Em caso de afogamento, acione o Corpo de Bombeiros Militar pelo número 193.

ENSINO

Escolas particulares de Campo Grande tem variação de 270% em mensalidades

Pesquisa do Procon levou em conta período integral, matutino, vespertino, além de contraturno e intermediário

04/12/2025 17h03

Escolas particulares tem variação média de 270% no valor das mensalidades de acordo com pesquisa do Procon

Escolas particulares tem variação média de 270% no valor das mensalidades de acordo com pesquisa do Procon Álvaro Rezende / Arquivo

Mensalidades escolares de unidades privadas de Campo Grande tiveram registro de variação média dos preços superior a 270%. Pesquisa foi feita ao longo da última semana, de 24 de novembro a 1º de dezembro, em 20 escolas particulares, em busca da média de mensalidades para o ano letivo de 2026.

Realizada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, conhecido popularmente por Procon, as unidades pesquisadas foram avaliadas a partir do Ensino Fundamental I (1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano) e II (6º, 7º, 8º e 9º ano), além do Ensino Médio (1º, 2º e 3º do EM).

Além dessa divisão também foram considerados na tabela os períodos em que as escolas atuam.

No Ensino Fundamental I:

  • integral;
  • meio período - matutino e vespertino;
  • contraturno (período que ocorre atividades extracurriculares antes ou depois do horário de aula regular da escola);
  • e intermediário (ou semi-integral, em que os alunos passam algumas horas a mais, para refeições ou em auxílio de atividades);

No Ensino Fundamental II:

  • integral;
  • semi-integral;
  • meio período - matutino e vespertino;
  • contraturno;
  • e intermediário.

Ensino Médio:

  • integral;
  • semi-integral;
  • meio período - matutino e vespertino;
  • intermediário.

A maior variação que apareceu na tabela, foi no período matutino, no Ensino Fundamental I apresentou média de preços de 271,86%. Seguido do Fundamental II, com 268,60%, e o Ensino Médio com 269,04%.

Segundo o secretário-executivo do Procon, Angelo Motti, a composição das mensalidades considera mais de um fator, como proposta pedagógica, estrutura física e perfil do público de cada escola.

Ele relembra que os valores são aspectos importantes antes de iniciar o ensino em uma nova escola. “Os valores listados na pesquisa são um dos itens a serem avaliados por pais e responsáveis durante a contratação”.

O secretário ainda destaca que há mais influências a se considerar no investimento, como:

  • oferta de ensino bilíngue;
  • atividades complementares no contraturno;
  • modalidades integral e semi-integral.

Com concessão de bolsas de estudos, descontos podem aparecer, não só para bolsistas, mas para pagamentos pontuais, antecipados, ou para pais e/ou responsáveis que são servidores públicos, comerciários, conveniados e também famílias que matriculam mais de um aluno na mesma instituição.

Contratos e recomendações

Em caso de ir a frente com a matrícula de seus filhos no ensino privado, as recomendações são essencialmente que a relação contratual seja clara e transparente. Além de ser necessário:

  • Revisar com atenção as cláusulas contratuais;
  • Guardar cópias das vias assinadas e dos comprovantes de pagamento;
  • Atentar-se aos detalhes que o documento deve ter, como especificações do serviço contratado, valores, índices de reajustes e eventuais multas.

É importante saber que em caso de inadimplência, ou seja, o não cumprimento dos pagamentos, a escola não pode reter documentos ou impedir o aluno de fazer provas. Porém pode negar a renovação da matrícula em caso de dívida.

De acordo com a Lei Federal nº 12.886, desde 2013 as escolas estão proibidas de exigir compras de materiais de uso coletivo. Sendo permitido apenas itens de uso individual dos alunos, seguindo o planejamento pedagógico.

Compras de uniformes escolares dentro da própria escola só poderão ser exigidas se a estampa não for registrada e não houver outros fornecedores licenciados. Mudanças no modelo também devem ser informadas com antecedência mínima de um ano.

Confira as escolas e as localizações:

  • Colégio Novo Século - Av. Bandeirantes, 2909 - Jardim Jacy
  • Colégio CBA/ABC - Av. Salgado Filho, 3590 - Jardim Paulista
  • Escola Mace Elite Rede de Ensino - Rua 26 de Agosto, 63 - Centro
  • Escola Sesc Horto - Rua Anhanduí, 200 - Centro
  • Escola do Sesi - Rua Engenheiro Roberto Mange, s/n - Amambai
  • Colégio Classe A - Rua José Antônio, 2538 - Vila Rosa Pires
  • Colégio Nossa Senhora Auxiliadora - Rua Pedro Celestino, nº 1980 - Centro
  • Colégio Dom Bosco - Av. Mato Grosso, 227 - Centro
  • Colégio Almirante Tamandaré - Rua General Nepomuceno, 493 - Vila Alba
  • Colégio Rui Barbosa Unidade CDA - Rua Guaratuba, 373 - Vila Sobrinho
  • Colégio Tic Tac - Instituto Penrabel - Rua Brasília, 994 - Jardim Imá
  • Colégio Adventista - Av. Cuiabá, nº 1311 - Jardim Leblon
  • Colégio Nova Geração - Rua Albert Sabin, 851 - Vila Taveirópolis
  • Colégio Bionatus - Rua Manoel Inácio de Souza,196 - Jardim dos Estados
  • Escola Paulo freire (Colégio Master) - Rua Jeribá, 653 - Chácara Cachoeira
  • Colégio Alexander Fleming - Rua Pernambuco, 2834 - Jardim Autonomista
  • Colégio Harmonia Bilíngue Unidade III - Rua Goiás, 944 - Jardim dos Estados
  • Colégio Nota 10 - Rua Padre João Crippa, 2371 - Centro e Rua São Paulo 1060 - Vila Rosa
  • Funlec Prof. Lourival M. Fagundes - Rua Rebouças, 674 - Nova Bahia
  • Escola Gappe - Rua Vinte e Cinco de Dezembro, nº 1107 - Monte Castelo

>> Serviço

Consulte a tabela completa com as variações de preço aqui: https://tinyurl.com/3dsu28wz.

