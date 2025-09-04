Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Contrato

TCE-MS suspende licitação de R$ 94 Milhões da Agepen para marmitas em presídios

Decisão apontou graves irregularidades no planejamento e no edital, incluindo exigências que restringem a competição

da redação

da redação

04/09/2025 - 17h43
O conselheiro do TCE/MS (Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul) Iran Coelho das Neves, suspendeu uma licitação de R$ 94,8 milhões da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) para o fornecimento de alimentação em presídios.

A decisão liminar, publicada no Diário Oficial do TCE-MS desta quinta-feira (4), apontou graves irregularidades no planejamento e no edital, incluindo exigências que restringem a competição.

A Agepen lançou o Pregão Eletrônico nº 003/2024 para contratar uma empresa especializada no preparo, fornecimento e distribuição de refeições nas unidades prisionais do estado.

O valor estimado do contrato era de quase R$ 95 milhões. Uma denúncia foi apresentada ao TCE-MS, e a análise da equipe técnica da Divisão de Fiscalização de Licitações apontou uma série de falhas que poderiam comprometer o resultado do certame.

Ao analisar o caso, o conselheiro Iran Coelho das Neves acolheu os apontamentos técnicos e determinou a suspensão imediata da licitação, que tinha sessão pública marcada para o dia 5 de setembro. A decisão considerou que as falhas representavam um risco de contratação irregular e desvantajosa para a administração pública.

Segundo a análise, faltou um Estudo Técnico Preliminar (ETP) aprofundado, documento obrigatório que analisa as soluções de mercado para justificar a escolha da contratação.

O edital também exigia que as empresas comprovassem experiência em "coffee break", o que não tem relação direta com o fornecimento de refeições em grande escala para presídios.

O edital não previa medidores individualizados de água e energia, o que poderia gerar custos indevidos para a Agepen. Por ser uma contratação de grande valor, era obrigatória a exigência de um programa de integridade (compliance) da empresa vencedora, o que não constava no edital.

A fundamentação, baseada na Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), reforça que um planejamento sólido e um edital que promova a ampla competição são essenciais para evitar prejuízos ao erário e garantir a eficiência do serviço contratado.

Com a suspensão, a Agepen está impedida de dar continuidade ao pregão. A agência tem um prazo de cinco dias para encaminhar ao TCE-MS a documentação que comprove a correção das irregularidades apontadas.

O diretor-presidente da Agepen também foi intimado a se manifestar sobre os problemas. O descumprimento da decisão pode acarretar em multa de 300 UFERMS.

Crime

Professor da UFMS demitido por estupro recebeu mais de R$ 81 mil sem trabalhar

O crime aconteceu em 2016 e o professor estava afastado desde março deste ano do cargo

04/09/2025 17h00

Professor da UFMS demitido por estupro recebeu mais de R$81 mil sem trabalhar

Professor da UFMS demitido por estupro recebeu mais de R$81 mil sem trabalhar Montagem/Correio do Estado

O professor responsável pelo Instituto de Biociências (Inbio) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Luiz Gustavo Rodrigues Oliveira Santos, recebeu mais de R$81 mil durante o período em que esteve afastado do cargo pela Universidade. 

O afastamento do homem se deu após a sentença de 8 anos de prisão em regime semiaberto pelo crime de estupro a uma estudante em 2016. A condenação também obrigou o pagamento de multa por danos morais no valor de R$30 mil à jovem. 

Somente no mês de março deste ano, quando saiu a condenação, a UFMS se manifestou decidindo pelo afastamento de Luiz por 60 dias, sendo prorrogada por mais 60 dias no mês de maio, sem interferência na remuneração. 

Portanto, o professor continuou recebendo salário pelos 120 dias que esteve afastado e até a publicação da sua demissão, no dia 2 do mês de setembro. 

De acordo com o Portal da Transparência, o salário pago ao servidor era de R$13.592,47. Assim, desde o mês de março até o mês de setembro, Luiz teria recebido um total de R$81.554,82, mesmo sem dar aulas. 

O Crime

De acordo com as informações, o caso aconteceu no ano de 2016, quando os alunos participavam de uma comemoração pelo fim do calendário acadêmico da pós-graduação, em uma república de estudantes. 

Na época, a vítima tinha 22 anos. O homem teria se aproveitado da vulnerabilidade da jovem causada pelo consumo de álcool, a seguiu até o quarto e trancou a porta. Amigas da menina conseguiram forçar a entrada e a encontraram nua, desorientada e chorando. 

Luiz Gustavo continuou lecionando na Universidade por quase 10 anos, até a condenação, em março deste ano, já que a UFMS havia decidido “pela não apuração dos fatos à época”. 

Demissão 

Na última terça-feira (2), a UFMS publicou a Portaria n° 1.209RTR/UFMS, comunicando a demissão do docente. 

"Após a conclusão dos trabalhos da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, com supervisão da Corregedoria da UFMS e parecer da Advocacia-Geral da União, a UFMS aplicou a pena de demissão ao professor Luiz Gustavo Rodrigues Oliveira Santos, nos termos dos artigos 117, IX, c.c 132, incisos V e XIII, todos da Lei nº 8.112/1990, e Súmula nº 650 do STJ, seguindo entendimento obrigatório vinculante para toda a administração pública federal.

A decisão emitida na Portaria nº 1.209-RTR/UFMS, de 1º de Setembro de 2025, acolheu o relatório final da Comissão, que seguiu todos os trâmites processuais, e opinou pela demissão do professor do Instituto de Biociências."

Condenação

O homem foi condenado a 8 anos de prisão em regime semi aberto e ao pagamento de multa no valor de R$30 mil por danos morais à estudante. 

O caso corre em segredo de Justiça e ainda é passível de recurso por parte do réu. 

CULTURA

Fechado há mais de 15 anos, Teatro José Octávio Guizzo é reinaugurado

Local está de "cara nova" com 150 assentos novos, camarins, ar-condicionado, sistema de iluminação/sonorização e pintura

04/09/2025 16h45

Teatro José Octávio Guizzo é projeto do arquiteto Cyríaco Maymone Filho

Teatro José Octávio Guizzo é projeto do arquiteto Cyríaco Maymone Filho DIVULGAÇÃO/PMCG

Teatro José Octávio Guizzo será reaberto durante cerimônia de reinauguração, às 18h desta quinta-feira (4), no Paço Municipal, localizado na avenida Afonso Pena, número 3297, centro, em Campo Grande.

Fechado há mais de 15 anos, o espaço promete voltar aos tempos áureos com apresentações/eventos artísticas e culturais para todas as idades.

Com a reabertura, o local está de “cara nova” com 150 assentos novos, camarins, ar-condicionado, sistema de iluminação/sonorização, acessibilidade e pintura.

O investimento foi de R$ 936.041,56. A Tascon Engenharia LTDA foi a empresa de engenharia responsável pela obra.

As obras de revitalização foram lançadas em 2023, começaram em 2024, foram paralisadas e retomaram em junho de 2025. A entrega faz parte do calendário de obras em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande.

Apesar do cunho cultural, o espaço foi utilizado para atividades administrativas e eventos pontuais por anos, deixando de exercer sua função original de casa de espetáculos.

Mas, agora, volta “com tudo” e reabre as portas ao público. O espaço estava em obras de revitalização.

TEATRO JOSÉ OCTÁVIO GUIZZO

Teatro José Octávio Guizzo está localizado no Paço Municipal, avenida Afonso Pena, número 3297, centro, em Campo Grande.

É projeto do arquiteto Cyríaco Maymone Filho. Foi inaugurado em 1971, na gestão do ex-prefeito Antônio Mendes Canale.

Recebeu o nome do artista José Otávio Guizzo em 1990. O local foi palco de grande espetáculos, mas, nos últimos anos, estava sendo utilizado para atividades administrativas e eventos pontuais.

Já passou por três reformas: em 1989, 1992 e 2025.

